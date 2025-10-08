РУС
Новости Сотрудничество Украины и Чехии
1 021 8

Чехия может экспортировать оружие в Украину, но государство не будет это финансировать, - Бабиш

бабіш

Лидер партии ANO и победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш заявил, что в случае формирования правительства во главе с его политической силой, он не будет финансировать поставки оружия Украине из государственного бюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство ČTK.

Бабиш уточнил, что чешские оружейные заводы могут экспортировать оружие в Украину, но государство не будет этого финансировать. "Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину?У нас нет проблем", - сказал он.

Политик также отметил, что Чехия и так платит значительные взносы в бюджет ЕС, который помогает Украине. "Мы не будем давать Украине на оружие ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС", - добавил Бабиш.

оружие (10473) финансирование (1836) Чехия (1811) Бабиш Андрей (39)
не будете ви в уряді ,у вас коаліція не клеїться
08.10.2025 17:59 Ответить
Норм. Словацький сценарій. Аби не заважали.
08.10.2025 18:02 Ответить
Не дарма Андрія Бабіша вже називають чеським трампом.

Чотири роки тому https://www.stopcor.org/tag-chehiya.html Чехіявідправила у відставку свого популістського прем'єр-міністра, багатого та скандально відомого Андрея Бабіша, якого називали "чеським Трампом".

Про цеhttps://www.nytimes.com/2025/10/03/world/europe/andrej-babis-czech-elections.html пишеThe New York Times.
08.10.2025 18:03 Ответить
ФРАНЦУЗЬКІ ДЕПУТАТИ ВІДХИЛИЛИ ПРОПОЗИЦІЮ ПРО УСУНЕННЯ З ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТА ЕММАНЮЕЛЯ МАКРОНА
08.10.2025 18:11 Ответить
За наявною інформацією, бюро Національних зборів щойно оголосило неприйнятною пропозицію про відсторонення президента Республіки Еммануеля Макрона, внесену представниками «Непокірної Франції» і підписану 104 лівими депутатами, серед яких деякі екологи.

Депутати, що входять до складу бюро, розділилися у своїх голосах - між тими, хто був «за», тими, хто утримався, і тими, хто проголосував «проти». З боку лівих, як і очікувалося, представниці «Непокірної Франції» Надеж Абоманголі та Клеманс Гетте, які є віцепрезидентками інституції, проголосували «за», так само як і присутні депутати-екологи та соціалісти. Усі депутати зі спільного правлячого блоку проголосували «проти». Представники партії «Національне об'єднання» утрималися.

Підсумковий результат голосування: 5 голосів «за», 10 «проти» і 5 утрималися.

Отже, не буде жодних дебатів ані в комісії з законодавства, ані в сесійній залі щодо можливої процедури усунення президента Республіки.
08.10.2025 18:13 Ответить
БАБІШ
Батько - Штефан Бабіш, за часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 комуністичної влади був компартійним зовнішньоторговим функціонером, дипломатом.
Тоб то був співробітником як чехословацькій Служби государственной безопасности так і радянського КДБ. То яки можуть бути до нього запитання?
08.10.2025 18:26 Ответить
За даними словацького Інституту національної пам'яті, у 1980-х роках був агентом чехословацької https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Служби Державної безпеки (Státní bezpečnost, StB), схожої на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ СРСР.
08.10.2025 18:27 Ответить
Дорогою Фіцо йдете товариші!
08.10.2025 18:30 Ответить
 
 