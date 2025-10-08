Чехия может экспортировать оружие в Украину, но государство не будет это финансировать, - Бабиш

Лидер партии ANO и победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш заявил, что в случае формирования правительства во главе с его политической силой, он не будет финансировать поставки оружия Украине из государственного бюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство ČTK.

Бабиш уточнил, что чешские оружейные заводы могут экспортировать оружие в Украину, но государство не будет этого финансировать. "Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину?У нас нет проблем", - сказал он.

Политик также отметил, что Чехия и так платит значительные взносы в бюджет ЕС, который помогает Украине. "Мы не будем давать Украине на оружие ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС", - добавил Бабиш.

