УКР
Пропагандист Соловйов знову погрожує ядерним ударом по Європі: "С козырей надо заходить!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов вчергове пропонує завдати ядерного удару по Європі. Він заявив про необхідність "повномасштабної війни з Європейським Союзом", закликаючи до ударів по ключових європейських столицях. За словами Соловйова, першими під "відплатний удар" мають потрапити Брюссель, Берлін і Париж, а також підприємства, які виготовляють військову техніку для Збройних Сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ.

Європа (2075) пропаганда (2880) росія (68336) ядерна зброя (1221) Соловйов Володимир (144)
***** воно смішне!
10.10.2025 09:08 Відповісти
Та ні, він йо...нутий на всю головешку!
10.10.2025 09:13 Відповісти
Давай лупі уже, балабол
10.10.2025 09:11 Відповісти
***** воно смішне!
10.10.2025 09:08 Відповісти
Та ні, він йо...нутий на всю головешку!
10.10.2025 09:13 Відповісти
І дурне! 😊 В карти професійно видно не грало.
10.10.2025 09:23 Відповісти
Грало в очко. Але не карточному варіанті.
10.10.2025 11:01 Відповісти
Давай лупі уже, балабол
10.10.2025 09:11 Відповісти
Бімба працює непогано, навіть якщо нею й не лупити) Контрнаступ-23 гарно це підтвердив.
10.10.2025 09:19 Відповісти
шапіро не пам'ятає старий преферансний анекдот... Поручик, чому вчора не зіграв мій козирний туз? Розклад-с, корнет, розклад-с
10.10.2025 09:14 Відповісти
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов вчергове пропонує завдати ядерного удару по Європі.
=================
ти що? по дітках кацапських олігархів ядеркою?
10.10.2025 09:17 Відповісти
Воно дограється - свої ж самокат підсунуть))
10.10.2025 09:27 Відповісти
І по його нерухомості в Європі
10.10.2025 09:37 Відповісти
Чому його не замочать? Ну це ж не кадиров з кортежем охорони... Демонстративно завалити і пляшку в дупу засунути!
10.10.2025 09:17 Відповісти
Такие козыри есть и у запада. Ядерной мощи хватит чтоб 10 раз выжечь РФ до ядра Земли. Истребить всю жизнь на территории раши, вплоть до бактерий.
10.10.2025 09:20 Відповісти
Видно як хронічна брехня з'їдає їх розум, позбавляє їх останніх людських рис, перетворюючи в тварину
10.10.2025 09:26 Відповісти
Деструктив знищує все навколо, і себе у тому числі, вони вже не можуть зупинитися.
10.10.2025 09:30 Відповісти
Це від безсилля
10.10.2025 10:38 Відповісти
Тварюка думає, що він і його послід виживе. Здохне і гроші не згодяться, а у кабздона на концерті ще і місце біля параши отримує
10.10.2025 09:27 Відповісти
Та ще "новина", у цьому ********** останні 20 років погрожують знищити усе ядеркою, а до того комуняки тим самим займалися.
Треба Штатам було при єльцині вивезти усе к херам, і була б лагідна, ручна бензоколонка, яка б не пхала носа в усі шпарини.
10.10.2025 09:30 Відповісти
Штатам треба було окорочка їм не давати, вони б самі виздихали.
10.10.2025 11:18 Відповісти
Невже цю істоту так важко ліквідувати? Генерала ж якось замочили самокатом. Не треба применшувати значення тих хто постійно отруює ненавистю і так слабкі мізки кацапського бидла.
10.10.2025 09:32 Відповісти
Воно, до того ж, накупило нерухомості в Європі за нагавкане бабло.
10.10.2025 09:40 Відповісти
Нерухомість в Італії вже конфіскували і продали на аукціоні.
10.10.2025 09:53 Відповісти
Воно вважає, мабуть, що якщо буде ядерний удар по Маасквє, то ***** його до себе в бункер візьме.
10.10.2025 09:49 Відповісти
У ядерній війні не буде переможців - будуть тільки переможені ...
10.10.2025 10:07 Відповісти
Скільки жовчі в цьої скотини.В нього печінка більша чим в московського мєнта кобура.Він наскільки змінився що не відрізниш де куча гівна де він.
10.10.2025 10:15 Відповісти
москальський телемарафон!
10.10.2025 11:18 Відповісти
Больные на голову ублюдки.
10.10.2025 11:19 Відповісти
Блин, ну зачем у нас это запретили?! Я бы смотрел с удовольствием.
10.10.2025 11:21 Відповісти
 
 