Пропагандист Соловйов знову погрожує ядерним ударом по Європі: "С козырей надо заходить!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов вчергове пропонує завдати ядерного удару по Європі. Він заявив про необхідність "повномасштабної війни з Європейським Союзом", закликаючи до ударів по ключових європейських столицях. За словами Соловйова, першими під "відплатний удар" мають потрапити Брюссель, Берлін і Париж, а також підприємства, які виготовляють військову техніку для Збройних Сил України.

про це він заявив в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ.

