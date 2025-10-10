4 088 27
Пропагандист Соловйов знову погрожує ядерним ударом по Європі: "С козырей надо заходить!". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов вчергове пропонує завдати ядерного удару по Європі. Він заявив про необхідність "повномасштабної війни з Європейським Союзом", закликаючи до ударів по ключових європейських столицях. За словами Соловйова, першими під "відплатний удар" мають потрапити Брюссель, Берлін і Париж, а також підприємства, які виготовляють військову техніку для Збройних Сил України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ.
Топ коментарі
+14 Денис Брегін #608889
показати весь коментар10.10.2025 09:08 Відповісти Посилання
+13 igor shmatko
показати весь коментар10.10.2025 09:13 Відповісти Посилання
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.10.2025 09:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
=================
ти що? по дітках кацапських олігархів ядеркою?
Треба Штатам було при єльцині вивезти усе к херам, і була б лагідна, ручна бензоколонка, яка б не пхала носа в усі шпарини.