2 387 19

Пропагандист Соловьев снова угрожает ядерным ударом по Европе: "С козырей надо заходить!". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз предлагает нанести ядерный удар по Европе. Он заявил о необходимости "полномасштабной войны с Европейским Союзом", призывая к ударам по ключевым европейским столицам. По словам Соловьева, первыми под "ответный удар" должны попасть Брюссель, Берлин и Париж, а также предприятия, которые изготавливают военную технику для Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире своего пропагандистского шоу на росТВ.

Пропагандисты РФ планируют вознаграждать "героев СВО" землей на оккупированных территориях: "Киевский гектар, львовский или парижский, где-то на Елисейских полях". ВИДЕО

Европа (2083) пропаганда (3751) россия (97597) ядерное оружие (1399) Соловьев Владимир (143)
+9
Давай лупі уже, балабол
показать весь комментарий
10.10.2025 09:11 Ответить
+8
***** воно смішне!
показать весь комментарий
10.10.2025 09:08 Ответить
+8
Та ні, він йо...нутий на всю головешку!
показать весь комментарий
10.10.2025 09:13 Ответить
