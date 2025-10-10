Пропагандист Соловьев снова угрожает ядерным ударом по Европе: "С козырей надо заходить!". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз предлагает нанести ядерный удар по Европе. Он заявил о необходимости "полномасштабной войны с Европейским Союзом", призывая к ударам по ключевым европейским столицам. По словам Соловьева, первыми под "ответный удар" должны попасть Брюссель, Берлин и Париж, а также предприятия, которые изготавливают военную технику для Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире своего пропагандистского шоу на росТВ.

