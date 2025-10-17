РУС
Кремлевский пропагандист Мардан: "Чехия и чешский народ появились благодаря России и русским. Никаких чехов не было". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Сергей Мардан заявил о "нациеобразующей" роли России и русских в истории Чешской республики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире пропагандистского шоу Мардан заявил, что чешская нация появилась благодаря России и русским в XIX веке, а раньше "никаких чехов не было".

пропаганда (3753) россия (97703) Чехия (1818)
+8
Хорошу людину "марданом" не назвуть...
17.10.2025 15:53 Ответить
+6
Хроники эбанариума....
17.10.2025 15:53 Ответить
+6
"Русские называют всё русское славянским, чтобы потом назвать всё славянское русским." (с) Карел Гавличек-Боровский.
17.10.2025 15:56 Ответить
Ха ! А ось і атветка Європі на - "ПУТІНУ можна лєтєть к Орбану"
17.10.2025 15:51 Ответить
Чехословаккія - радянські танки в Празі

17.10.2025 15:53 Ответить
то був 1968 рік
17.10.2025 15:54 Ответить
1956 рік радянські танки громлять антирадянскі повстання в Будапешті

17.10.2025 15:58 Ответить
Да-да. Чехов тоже австрийцы придумали, как и русских монголы).
17.10.2025 15:51 Ответить
Богемія, Карл IV, імператор римської імперії, з Праги випадково))
17.10.2025 15:51 Ответить
Са́мо - найдавніша відома держава слов'ян. Існувала на території ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехії і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Нижньої Австрії. Державне утворення існувало в https://uk.wikipedia.org/wiki/623 623-https://uk.wikipedia.org/wiki/660 660 (деякі автори називають https://uk.wikipedia.org/wiki/626 626-https://uk.wikipedia.org/wiki/661 661 роки), на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F моравів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8 чехів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8 лужичан, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8 хорутан і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96&action=edit&redlink=1 панонців

на території мацковського болота ще не було навіть жаб - плавали лише головастики
17.10.2025 16:19 Ответить
а мардан на фронт їздить?
17.10.2025 15:52 Ответить
Оточити себе ворогами, щоб дєдушка Хутин трохи довше протримався у владі
17.10.2025 15:52 Ответить
Хроники эбанариума....
Хорошу людину "марданом" не назвуть...
Я скажу більше- Чехі всі від ******… ой пробачте- від мардана пішли!
17.10.2025 15:53 Ответить
Так, ми знаємо, що русня ****** від ЧВВ, і нащо тут це?
17.10.2025 15:55 Ответить
Таварисч мардан останови парниковьій ефект!!!!
17.10.2025 15:56 Ответить
Интересно, Грета "Тумба" запатентовала свое ***.., пардон, лицо? Баблосы на мемах не вставая с кресла ( из застенок мясоедов) можно косить)
17.10.2025 16:00 Ответить
От ви жартуєте, а це цілком реальна схема
Всі мабуть пам'ятають "ту саму дівчинку":

"Зої Рот (на фото) придумала, як збагатитися на своєму знімку, який прославив її на весь Інтернет. Мем, на якому зображена дівчинка, хитро усміхнена в камеру тоді, коли за її спиною горить будинок, був проданий як невзаємозамінний токен за 430 тисяч доларів."
17.10.2025 16:21 Ответить
"Русские называют всё русское славянским, чтобы потом назвать всё славянское русским." (с) Карел Гавличек-Боровский.
Антон Павлович Чехов їх придумав)))
17.10.2025 15:57 Ответить
Під@р у школі не вчив про Яна Жижку, гуситські війни. Він жив коли ще болотами хани золотої орди правили
17.10.2025 15:59 Ответить
Він даже не читав про Швейка
Цікаво , що уся критика цього андрофага до нього не доходить, тому що кацапи ще на рівні ледникового періоду і їх мозг не сприймає складних речень
17.10.2025 16:10 Ответить
Кожна свинособака відчуває свою ущербність і неповноцінність. Тому так негависть до всіх народів
17.10.2025 16:02 Ответить
никаво не было, только печенеги и руские были, и то печенегов тоже руские придумали
17.10.2025 16:04 Ответить
Мардан це симбіоз довбо*бізма, п*дорастії і гівноїдства з єлементами вафл*зма.
Одним словом - МАРДАН.
17.10.2025 16:05 Ответить
Обов"язково таких ********* цитувати?
17.10.2025 16:06 Ответить
Так і російська федерація завдяки Ельцину зʼявилася.
17.10.2025 16:07 Ответить
В наступних серіях пропагандонива від Мардана: «Вавилон і вавилонян придумали русссскіє!» Хто показав євреям як робити обрізання, здогадуєтеся?
17.10.2025 16:09 Ответить
Це бидло хоч розуміє що московське царство появились в 15 столітті ,в той час як Чехія була в 10 столітті ,де це рашиське варварське бидло з так званим "русским миром" взялось ? що б ви виздихали імперія зла.
17.10.2025 16:15 Ответить
Він - дебіл, і слухають його 140 млн дебілов
Моравське князівство було ранньосередньовічним державним утворенням (бл. tel:830%E2%80%931055 830-1055 рр.) на землях ******** Моравії. Воно спочатку було частиною https://www.google.com/search?client=safari&hl=uk-sk&cs=0&sca_esv=d39ac736e437527b&q=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwjhooXLqKuQAxU2g_0HHf0lFdoQxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfB0X3le7i0jS3pvAQvx9dX1B35J1ZKUsO3fHr0h-KLbsK97W_heVb0f9gMA-RWXG9NNUmXb0oSym29UU8QIfTbFRPa1DDOXAYSyk_b4nOlKbnJ29xo57UdU7xi85yqXpXM&csui=3 Великої Моравії, а згодом увійшло до складу Чеського князівства. Від нього походить назва ******** Моравської марки, яка була частиною Священної Римської імперії.
17.10.2025 16:17 Ответить
 
 