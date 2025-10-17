1 673 29
Кремлевский пропагандист Мардан: "Чехия и чешский народ появились благодаря России и русским. Никаких чехов не было". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Сергей Мардан заявил о "нациеобразующей" роли России и русских в истории Чешской республики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире пропагандистского шоу Мардан заявил, что чешская нация появилась благодаря России и русским в XIX веке, а раньше "никаких чехов не было".
на території мацковського болота ще не було навіть жаб - плавали лише головастики
Всі мабуть пам'ятають "ту саму дівчинку":
"Зої Рот (на фото) придумала, як збагатитися на своєму знімку, який прославив її на весь Інтернет. Мем, на якому зображена дівчинка, хитро усміхнена в камеру тоді, коли за її спиною горить будинок, був проданий як невзаємозамінний токен за 430 тисяч доларів."
Цікаво , що уся критика цього андрофага до нього не доходить, тому що кацапи ще на рівні ледникового періоду і їх мозг не сприймає складних речень
Одним словом - МАРДАН.
Моравське князівство було ранньосередньовічним державним утворенням (бл. tel:830%E2%80%931055 830-1055 рр.) на землях ******** Моравії. Воно спочатку було частиною https://www.google.com/search?client=safari&hl=uk-sk&cs=0&sca_esv=d39ac736e437527b&q=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwjhooXLqKuQAxU2g_0HHf0lFdoQxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfB0X3le7i0jS3pvAQvx9dX1B35J1ZKUsO3fHr0h-KLbsK97W_heVb0f9gMA-RWXG9NNUmXb0oSym29UU8QIfTbFRPa1DDOXAYSyk_b4nOlKbnJ29xo57UdU7xi85yqXpXM&csui=3 Великої Моравії, а згодом увійшло до складу Чеського князівства. Від нього походить назва ******** Моравської марки, яка була частиною Священної Римської імперії.