Кремлевский пропагандист Мардан: "Чехия и чешский народ появились благодаря России и русским. Никаких чехов не было". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Сергей Мардан заявил о "нациеобразующей" роли России и русских в истории Чешской республики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире пропагандистского шоу Мардан заявил, что чешская нация появилась благодаря России и русским в XIX веке, а раньше "никаких чехов не было".

