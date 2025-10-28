Пропагандисты на шоу Соловьева планируют ракетную атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревестник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты в студии шоу Соловьева на росТВ обсуждают перспективу переговоров, предложения Дональда Трампа по остановке войны и угрожают миру ракетными атаками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз путинисты определяли каким образом будут атаковать европейские и американские города. В частности, по Лондону и Парижу пропагандисты планируют ударить "Орешником", а по Вашингтону, Чикаго и Сиэтлу - "Буревестником".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремлевский пропагандист Мардан: "Чехия и чешский народ появился благодаря России и русским. Никаких чехов не было". ВИДЕО