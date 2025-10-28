РУС
3 032 51

Пропагандисты на шоу Соловьева планируют ракетную атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревестник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты в студии шоу Соловьева на росТВ обсуждают перспективу переговоров, предложения Дональда Трампа по остановке войны и угрожают миру ракетными атаками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз путинисты определяли каким образом будут атаковать европейские и американские города. В частности, по Лондону и Парижу пропагандисты планируют ударить "Орешником", а по Вашингтону, Чикаго и Сиэтлу - "Буревестником".

Автор: 

кремль (746) пропаганда (3760) ракеты (3780) угрозы (863) Соловьев Владимир (144) Трамп Дональд (6973)
Топ комментарии
+13
Дурень думкою багатіє. Постійна зброя мокшандії - лякати Захід нападаом. Та ніхто вас кацапи вже не боїться. Ви нападаєте на слабких і тих, хто вас боїться, а тільки згадки про НАТО та США ви валите повні штанішки.
28.10.2025 11:36 Ответить
+10
У американців прислів"я є: "Живучи в скляному домі, не кидайся камінням в сусідів... "
У Солов"йова можуть пальцем на карті "поражать" що-завгодно... Але коли атомні ракетоносці НАТО стоять коло територіальних вод Росії, в районі Мурманська - погрожувать "Орєшніками" та "Бурєвестніками", дуже небезпечно... Поки ті "Орєшніки летітимуть, Москва вже горітиме... ("Бурєвєстнік" - ДОЗВУКОВА ракета... Вона через Атлантику, чи через полюс, кілька годин шкребтиме...)
28.10.2025 11:39 Ответить
+10
главное чтоб сынка в лондоне успел предупредить что вовремя хер с задницы своей от лондонского араба успел достать и успел в метро спуститься))))***** клоуны,пластинка уже заезжанная

28.10.2025 11:39 Ответить
То шо їм мішає?
28.10.2025 11:35 Ответить
Ну,конкретно мерзоті та покидьку шапірі мішає його дірявий ********,який мешкає в Лондоні.
28.10.2025 11:38 Ответить
недвига там
28.10.2025 12:48 Ответить
главконяка гарантувала для нато без нападів,чи у цих лаптів методички різні???
28.10.2025 11:35 Ответить
Це інша гілка пропаганди
28.10.2025 12:44 Ответить
28.10.2025 11:36 Ответить
Ви ше там пописдіть, то як влупимо фламінгою по Ямантау, тільки лапті порозлітаються.
28.10.2025 11:36 Ответить
Для Кирила Буданова такі цілі неважливі. Хоча розпалювачі ненависті -це один з основних механізмів війни. Аналітика звісно в ГУР 100500 рівня.
28.10.2025 11:36 Ответить
дешеві ************* понти крємлядських блазнів
28.10.2025 11:37 Ответить
Це ВСЕ КНДР - не більше.
У них там діти, включаючи Соловйова - НІФІГА ВОНИ НЕ ЗРОБЛЯТЬ.

Їх умова проста - "дайте нам пограбити Україну а то своє ми уже розграбили"
28.10.2025 11:37 Ответить
28.10.2025 11:39 Ответить
Якщо вона дозвукова, про яку "невразливість до ПРО" взагалі мова йде?
Збивається, як звичайна КР.
28.10.2025 11:43 Ответить
"Невразливості вони думають досягнуть за рахунок аеродинамічного польоту - за їх словами, ракета здатна летіть на висоті не вище 25 м. Правда, забули про інше - у неї радіоактивний "вихлоп" такий, що на півЧорнобиля стане...
28.10.2025 12:02 Ответить
Американські "Томагавки" так само можуть, і навіть краще.
То лякати "бурєвєстнік" може хіба що екологічною катастрофою.
28.10.2025 12:04 Ответить
у т.ч. для території, з якої її шпуляють
показать весь комментарий
Думаю, там розгонні двигуни працюють декілька кілометрів. Так що якщо від самого кордону, або з моря - то нічого.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:08 Ответить
ото ж, декілька км
радіоактивний шлейф на новій землі нормальний
усі пуски були з суходолу
хз, може не робили морського базування
мали ними шмаляти з ту-95/ту-160, проте допоки не було
28.10.2025 12:11 Ответить
Там питання в іншому - швидкість "Томагавка" і "Бурєвєстніка", приблизно однакова... Але відстань, наприклад, між Мурманськом та Вашингтоном - майже 7 тис км, а між Мурманськом і Москвою - близько 2 тис...
28.10.2025 12:11 Ответить
Але є нюанс: між мАцквою і Вашингтоном - океан. Ракету засічуть (мінімум за радіоактивним шлейфом) і зіб'ють ще над водою штатними засобами ВПС.
28.10.2025 12:17 Ответить
ТРИ океани... Атлантичний, Тихий, і Льодовитий... Яким маршрутом запускатимуть - не відомо...
28.10.2025 12:22 Ответить
з чукотки через анкорідж )
28.10.2025 12:25 Ответить
Расстояние между Чукоткой (РФ) и штатом Вашингтон (США) составляет приблизительно 4000-5000 километров по прямой, что является расстоянием между крайней восточной точкой Азии и северо-западной точкой Северной Америки. Самое короткое расстояние между Россией и США находится в Беринговом проливе, где острова Ратманова и Крузенштерна разделены всего 3,76 км.
28.10.2025 12:37 Ответить
а на шляху про/ппо у Канаді - от і перевірять заодно "золотий купол"
28.10.2025 12:41 Ответить
питання ціни
томагавк - близько 2 млн $
бурєвестнік - десятки млн $, точної вартості ніхто не дає, певно казапи й самі не можуть порахувати, проте гарантовано, шо із такою вартістю - це поштучний виріб, на відміну від масових томагавків
інше питання суто технічне, яке кацапи так і не вирішили остаточно - контроль тривалої роботи реактора ракети - на якийсь короткий проміжок такого контролю вистачає, а далі - як карта ляже
28.10.2025 12:17 Ответить
збити здатна навіть мвг з кулемету
28.10.2025 12:06 Ответить
Ти, коли-небудь, стріляв по летючій цілі? Наприклад, по качках?... Особливо, по чирку чи гоголю? У мисливців це вважається "вищим пілотажем". Але ж летять вони набагато повільніше від крилатої ракети... Там головне - зробить правильний "винос ствола"... А ще - стать на шляху польоту... Бо стрільба з кулемета (чи, навть, з автоматичної зенітної гармати), має обмежений радіус...
показать весь комментарий
28.10.2025 12:19 Ответить
тут на ресурсі є відео збиття х-101 мвг з кулеметів, певно ти бачив, також такі випадки мали місце і з калібрами
потрібен досвід, вміння та практика, проте можливо з огляду на швидкість та висоту
28.10.2025 12:23 Ответить
Я "не проти"... Але який процент вірогідності"? Що МВГ опиниться в районі польоту цілі? Який процент, що "на кулеметі сидить мисливець"?... Який процент, що кулі потраплять у "життєво важливі центри"?
А тепер просте питання - "Скільки треба МВГ, щоб гарантовано перекрить вогнем хоча-б, СОТНЮ КІЛОМЕТРІВ, повітряного простору?..."
Займися АРИФМЕТИКОЮ... Даю вихідні дані :

Прицільна дальність стрільби ДШК становить до 3300 метрів по наземних цілях та до 2400 метрів по повітряних цілях для модернізованого варіанту ДШКМ. Ефективна дальність стрільби, тобто дальність, на якій забезпечується висока точність влучання, становить близько 2000 метрів.

Прицільна дальність по наземних цілях: до 3300 м (для ДШКМ)

Прицільна дальність по повітряних цілях: до 2400 м (для ДШКМ)

Ефективна дальність стрільби: до 2000 м

https://www.facebook.com/61557619035704/posts/%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D1%88%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%96-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D1%96/122194250792253967/

https://militarnyi.com/uk/news/mayak-lokalizuvav-kulemet-dshkm/#:~:text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%A8%D0%9A%D0%9C:%20*%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80:%2012%2C7%20%D0%BC%D0%BC,%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%2050%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%20*%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BB:%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
28.10.2025 12:34 Ответить
то до прикладу шодо їхньої вразливості (на відміну від тієї ж балістики), а не як спосіб
звісно ппо та про Канада-Штати по таких цілях будуть працювати не мвг, а більш технічні засоби протидії
у штатах певно і мвг немає...
28.10.2025 12:38 Ответить
"МВГ" не "певно", а НЕМАЄ... Але низьколетючі цілі "високотехнічні засоби" беруть дуже важко... Ми МВГ створили від "безвиході"... А американці про них і не думали - вони на боротьбу проти "балістики", "заточені"...
28.10.2025 12:53 Ответить
Знаєш, за що мене деякі форумчани, ненавидять? За "обізнаність", "в"їдливість", і "вміння аналізувать"... Тобто, їх "тіпає", коли вони стикаються з тим, що є люди, "розумніші за мене"...
Саме тому навздогінці за мною бігає "шобло гімноплюїв", які "розкладають "кактуси", під моїми коментарями... Деяка "молодь" на це "ведеться"... Але мені якось "паралельно"... Неприємно - але зрозуміло...
28.10.2025 13:02 Ответить
син шапіри постійний завсегдатай лондонських гей-клубів із своїм чоловіком/дружиною
який бурєвєстнік? який арєшнік? - чистий пропагандонський звіздьож
28.10.2025 11:44 Ответить
Я "в курсі"... У нього навіть кличка є своя, в тих клубах...
28.10.2025 11:58 Ответить
от цікаво, чи він свого татка-підара водив по цих клубах
28.10.2025 12:01 Ответить
Не знаю... Читав, якось, в Інтернет - в Москві гей-клубів, і підарасів більше, ніж у всій Британії...
28.10.2025 12:06 Ответить
це спосіб життя кацапа - бути підаром по життю та глибоко в душі
28.10.2025 12:08 Ответить
28.10.2025 11:39 Ответить
А коричневу хмару до себе в труси пустить.
28.10.2025 11:41 Ответить
Намаються дрочити в'яле вЯлічіє.
28.10.2025 11:42 Ответить
вже давно потрібно цих пропогандонів на самокатах покатати
28.10.2025 11:44 Ответить
Навіщо, вони опускають ху....лостан краще нашіх дипломатичних діячів
28.10.2025 12:28 Ответить
А гіперзвукову лайнометальну машину сконструювати і весь світ лайном забризгати не пробували?
28.10.2025 11:49 Ответить
Уже скоро эти разговоры выслушают сначала в Гааге, а чуть позже в психлечебнице.
28.10.2025 11:53 Ответить
28.10.2025 11:55 Ответить
На ху...лостане зібрали усіх дебілів в клубі недоносок солов'я з сімейства півнячих. Ці маразматики думають, що вони підтримують ху...ла, а вони ще більше опускають його. А ху....ста перетворюється на яму для відходів
28.10.2025 12:04 Ответить
Покажіть це Трампу і Дівесу з Рубіо. Є в нас дипломати, емігранти в США? Наче є, а наче і немає.
28.10.2025 12:05 Ответить
ЦРУ все фіксує такшо в США все знають - та яке ЦРУ при ********* розвитку технологій якийсь Джо з Небраски спокійно все заскрінить і збереже ( купляєш один ХДД на 20 терабайтів включаєш режим запису на 480 пі і записуєш відоси протягом років десяти - і це на один ХДД ).
28.10.2025 12:11 Ответить
У Росії немає наміру нападати на якусь країну НАТО, Москва готова закріпити це в гарантіях безпеки", - цитують російські пропагандисти міністра. Джерело: https://censor.net/ua/n3582033
Збіговисько довбнів...
28.10.2025 12:06 Ответить
фільма передивитися під назвою "Будинок з динаміту" і в них нові ідеї з'явилися. А чому кажуть, що прилетіло по Києву не від нас, бо їм страшно, бо розуміють наслідки, що навіть за приліт по Києву, їх бурятоносника нового, вони отримають жорсткої пісюліни.
28.10.2025 12:07 Ответить
Самоудовлетворенцы!
28.10.2025 12:49 Ответить
Порода : довбні вишукані .
28.10.2025 13:03 Ответить
 
 