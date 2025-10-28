Пропагандисты на шоу Соловьева планируют ракетную атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревестник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл". ВИДЕО
Кремлевские пропагандисты в студии шоу Соловьева на росТВ обсуждают перспективу переговоров, предложения Дональда Трампа по остановке войны и угрожают миру ракетными атаками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз путинисты определяли каким образом будут атаковать европейские и американские города. В частности, по Лондону и Парижу пропагандисты планируют ударить "Орешником", а по Вашингтону, Чикаго и Сиэтлу - "Буревестником".
У них там діти, включаючи Соловйова - НІФІГА ВОНИ НЕ ЗРОБЛЯТЬ.
Їх умова проста - "дайте нам пограбити Україну а то своє ми уже розграбили"
У Солов"йова можуть пальцем на карті "поражать" що-завгодно... Але коли атомні ракетоносці НАТО стоять коло територіальних вод Росії, в районі Мурманська - погрожувать "Орєшніками" та "Бурєвестніками", дуже небезпечно... Поки ті "Орєшніки летітимуть, Москва вже горітиме... ("Бурєвєстнік" - ДОЗВУКОВА ракета... Вона через Атлантику, чи через полюс, кілька годин шкребтиме...)
Збивається, як звичайна КР.
То лякати "бурєвєстнік" може хіба що екологічною катастрофою.
радіоактивний шлейф на новій землі нормальний
усі пуски були з суходолу
хз, може не робили морського базування
мали ними шмаляти з ту-95/ту-160, проте допоки не було
томагавк - близько 2 млн $
бурєвестнік - десятки млн $, точної вартості ніхто не дає, певно казапи й самі не можуть порахувати, проте гарантовано, шо із такою вартістю - це поштучний виріб, на відміну від масових томагавків
інше питання суто технічне, яке кацапи так і не вирішили остаточно - контроль тривалої роботи реактора ракети - на якийсь короткий проміжок такого контролю вистачає, а далі - як карта ляже
потрібен досвід, вміння та практика, проте можливо з огляду на швидкість та висоту
А тепер просте питання - "Скільки треба МВГ, щоб гарантовано перекрить вогнем хоча-б, СОТНЮ КІЛОМЕТРІВ, повітряного простору?..."
Займися АРИФМЕТИКОЮ... Даю вихідні дані :
Прицільна дальність стрільби ДШК становить до 3300 метрів по наземних цілях та до 2400 метрів по повітряних цілях для модернізованого варіанту ДШКМ. Ефективна дальність стрільби, тобто дальність, на якій забезпечується висока точність влучання, становить близько 2000 метрів.
Прицільна дальність по наземних цілях: до 3300 м (для ДШКМ)
Прицільна дальність по повітряних цілях: до 2400 м (для ДШКМ)
Ефективна дальність стрільби: до 2000 м
https://www.facebook.com/61557619035704/posts/%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D1%88%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%96-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D1%96/122194250792253967/
https://militarnyi.com/uk/news/mayak-lokalizuvav-kulemet-dshkm/#:~:text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%A8%D0%9A%D0%9C:%20*%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80:%2012%2C7%20%D0%BC%D0%BC,%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%2050%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%20*%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BB:%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
звісно ппо та про Канада-Штати по таких цілях будуть працювати не мвг, а більш технічні засоби протидії
у штатах певно і мвг немає...
Саме тому навздогінці за мною бігає "шобло гімноплюїв", які "розкладають "кактуси", під моїми коментарями... Деяка "молодь" на це "ведеться"... Але мені якось "паралельно"... Неприємно - але зрозуміло...
який бурєвєстнік? який арєшнік? - чистий пропагандонський звіздьож
Збіговисько довбнів...