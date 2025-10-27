В Кремле "принципиально готовы" к встрече Путина с Трампом, но до сих пор не знают, когда она состоится
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия сохраняет "принципиальную готовность" к проведению саммита с президентом США Дональдом Трампом, хотя в Кремле не знают, когда встреча будет.
Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, передает Цензор.НЕТ.
Кремль о встрече лидеров США и РФ
Ушаков говорит, что "ориентиров" по времени встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным нет.
"Но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется", - добавил он.
Помощник Путина также напомнил, что саммит на Аляске в августе 2025 года был организован довольно быстро.
Отмена встречи Трампа и Путина
21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Новини другої половини дня 27-го жовтня -спецназ Буданова перекинули в Покровськ. знищує інфільтратів. Азов зачистив Родинське .
в ніч на 27 жовтня- відео