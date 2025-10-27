РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
1 393 10

В Кремле "принципиально готовы" к встрече Путина с Трампом, но до сих пор не знают, когда она состоится

Встреча Путина с Трампом: Кремль якобы готов

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия сохраняет "принципиальную готовность" к проведению саммита с президентом США Дональдом Трампом, хотя в Кремле не знают, когда встреча будет.

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, передает Цензор.НЕТ.

Кремль о встрече лидеров США и РФ

Ушаков говорит, что "ориентиров" по времени встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным нет.

"Но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется", - добавил он.

Помощник Путина также напомнил, что саммит на Аляске в августе 2025 года был организован довольно быстро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп об испытаниях Путиным ядерного "Буревестника": У их берегов есть наша атомная лодка

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Читайте также: Трамп заявил, что не встретится с Путиным, пока не будет понимания относительно мирного соглашения между Украиной и РФ

Автор: 

кремль (745) путин владимир (32395) россия (97824) США (28158) Трамп Дональд (6960)
Топ комментарии
+8
Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули
27.10.2025 18:46 Ответить
+3
Тупо їздять по вухам, відтягуючи час
27.10.2025 18:49 Ответить
+2
ЗВУЧИТЬ ДУЖЕ ЗАГРОЖУЮЧЕ ДЛЯ УКРАЇНИ .Бо хйло точно знає ту межу, котру Трамп готовий перейти , здаючи умови України . Після чого Рубіо кине слухавку , а після чого ні...
27.10.2025 18:45 Ответить
принципово наполягають???,,,Я Водяной, я Водяной, Поговорил бы кто со мной. А то мои подружки - Пиявки, да лягушки (фу, какая гадость!) Эх, жизнь моя жестянка! А ну ее в болото!,,,
27.10.2025 18:43 Ответить
27.10.2025 18:45 Ответить
пароль від хйла для 47-го - "принциповоготові"
27.10.2025 19:00 Ответить
27.10.2025 18:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N4pZ6MfGJ5U

Новини другої половини дня 27-го жовтня -спецназ Буданова перекинули в Покровськ. знищує інфільтратів. Азов зачистив Родинське .
27.10.2025 19:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=375k5UsgkfA https://www.youtube.com/watch?v=Луганщина: ССО Украины устроили ад! FP-2 разорвали нефтебазы

в ніч на 27 жовтня- відео
27.10.2025 19:17 Ответить
27.10.2025 18:49 Ответить
"Принципово" це як, закупились вазеліном, лягли й чекають?
27.10.2025 18:53 Ответить
Годі зустрічей. Потрібні реальні дії - припинення агресії, здійснення переговорів, сплата репарації. Усе інше - мишинне вовтузання і ловлення вітру.
27.10.2025 18:54 Ответить
Їм же , підам, сказали що нема по што стрічатись. А вони глухих вдають…Кончені!
27.10.2025 19:31 Ответить
 
 