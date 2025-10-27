У Кремлі "принципово готові" до зустрічі Путіна з Трампом, але досі не знають, коли вона буде

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Росія зберігає "принципову готовність" до проведення саміту з президентом США Дональдом Трампом, хоча у Кремлі не знають, коли зустріч буде.

Про це він сказав в інтервʼю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, передає Цензор.НЕТ.

Кремль про зустріч лідерів США та РФ

Ушаков каже, що "орієнтирів" щодо часу зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним немає.

"Але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь пропрацьована експертами, зберігається", - додав він.

Помічник Путіна також нагадав, що саміт на Алясці у серпні 2025 року був організований доволі швидко.

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

