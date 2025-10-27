У Кремлі "принципово готові" до зустрічі Путіна з Трампом, але досі не знають, коли вона буде
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Росія зберігає "принципову готовність" до проведення саміту з президентом США Дональдом Трампом, хоча у Кремлі не знають, коли зустріч буде.
Про це він сказав в інтервʼю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, передає Цензор.НЕТ.
Кремль про зустріч лідерів США та РФ
Ушаков каже, що "орієнтирів" щодо часу зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним немає.
"Але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь пропрацьована експертами, зберігається", - додав він.
Помічник Путіна також нагадав, що саміт на Алясці у серпні 2025 року був організований доволі швидко.
Скасування зустрічі Трампа та Путіна
21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
