У Кремлі "принципово готові" до зустрічі Путіна з Трампом, але досі не знають, коли вона буде

Зустріч Путіна з Трампом: Кремль нібито готовий

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Росія зберігає "принципову готовність" до проведення саміту з президентом США Дональдом Трампом, хоча у Кремлі не знають, коли зустріч буде.

Про це він сказав в інтервʼю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, передає Цензор.НЕТ.

Кремль про зустріч лідерів США та РФ

Ушаков каже, що "орієнтирів" щодо часу зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним немає.

"Але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь пропрацьована експертами, зберігається", - додав він.

Помічник Путіна також нагадав, що саміт на Алясці у серпні 2025 року був організований доволі швидко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про випробування Путіним ядерного "Буревісника": Біля їхніх берегів є наш атомний човен

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Читайте також: Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним, поки не буде розуміння щодо мирної угоди між Україною та РФ

Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули
27.10.2025 18:46 Відповісти
Тупо їздять по вухам, відтягуючи час
27.10.2025 18:49 Відповісти
ЗВУЧИТЬ ДУЖЕ ЗАГРОЖУЮЧЕ ДЛЯ УКРАЇНИ .Бо хйло точно знає ту межу, котру Трамп готовий перейти , здаючи умови України . Після чого Рубіо кине слухавку , а після чого ні...
27.10.2025 18:45 Відповісти
принципово наполягають???,,,Я Водяной, я Водяной, Поговорил бы кто со мной. А то мои подружки - Пиявки, да лягушки (фу, какая гадость!) Эх, жизнь моя жестянка! А ну ее в болото!,,,
27.10.2025 18:43 Відповісти
пароль від хйла для 47-го - "принциповоготові"
27.10.2025 19:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N4pZ6MfGJ5U

Новини другої половини дня 27-го жовтня -спецназ Буданова перекинули в Покровськ. знищує інфільтратів. Азов зачистив Родинське .
27.10.2025 19:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=375k5UsgkfA https://www.youtube.com/watch?v=Луганщина: ССО Украины устроили ад! FP-2 разорвали нефтебазы

в ніч на 27 жовтня- відео
27.10.2025 19:17 Відповісти
"Принципово" це як, закупились вазеліном, лягли й чекають?
27.10.2025 18:53 Відповісти
Годі зустрічей. Потрібні реальні дії - припинення агресії, здійснення переговорів, сплата репарації. Усе інше - мишинне вовтузання і ловлення вітру.
27.10.2025 18:54 Відповісти
Їм же , підам, сказали що нема по што стрічатись. А вони глухих вдають…Кончені!
27.10.2025 19:31 Відповісти
 
 