Новини Зустріч Трампа та Путіна
869 13

Росія підтримує ідею "мирного саміту" зі США в Будапешті, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Росія підтримує ідею проведення "мирного саміту" зі Сполученими Штатами в Будапешті.

Про це він сказав після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Мінську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Зустріч відбулася під час Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки, в якій Сійярто взяв участь.

"Росія також готова підтримувати діалог на високому рівні зі Сполученими Штатами і, після відповідної підготовки, взяти участь у мирному саміті в Будапешті", - сказав Сійярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії потрібні гарантії, що зустріч Трампа та Путіна принесе конкретний результат, - Лавров. ВIДЕО

За його словами, Лавров нібито зазначив, що "немає сумнівів, що якщо мирний саміт відбудеться, то він відбудеться в Будапешті".

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі "принципово готові" до зустрічі Путіна з Трампом, але досі не знають, коли вона буде

Автор: 

росія (68691) США (24650) Сійярто Петер (429)
Топ коментарі
+4
Досить Україні цього ,,сакрального,, Будапешту.
показати весь коментар
28.10.2025 16:59 Відповісти
+2
***** и *****конь с дмитриевым ничего за это не говорили, пугали США буревесниками!!!
показати весь коментар
28.10.2025 17:00 Відповісти
+2
Тепер спитай у Трампа
показати весь коментар
28.10.2025 17:02 Відповісти
Досить Україні цього ,,сакрального,, Будапешту.
показати весь коментар
28.10.2025 16:59 Відповісти
***** и *****конь с дмитриевым ничего за это не говорили, пугали США буревесниками!!!
показати весь коментар
28.10.2025 17:00 Відповісти
прошу передати вітання сійярто та лаврову та поставити їм пісню:
фантазер. ти меня називааала!
показати весь коментар
28.10.2025 17:01 Відповісти
Краще "Єхай *****". Як на мене, більше підійде до ситуації.
показати весь коментар
28.10.2025 17:13 Відповісти
Тепер спитай у Трампа
показати весь коментар
28.10.2025 17:02 Відповісти
Рашка підтримує ідею мирного саміту,підтримує сам мирний саміт,підтримує мирні переговори...але ніколи не підтримає мир як такий.Щоб з рашкою про щось серйозно поговорити їй попередньо треба дати кулаком в зуби.Така вже особливість цього монголо-угрофінсько-слов"янського етносу...
показати весь коментар
28.10.2025 17:11 Відповісти
Хе-хе. Після введення санкцій на нефтянку кацапи маякують зі всіх прасок...
показати весь коментар
28.10.2025 17:11 Відповісти
Нічого вони не маякують і ні на який реальний мир вони не згодні. Вони продовжують вимагати подарувати їм Донбас в обмін на їх відмову від Херсона та Запоріжжя, які вони й так не можуть захопити. І називають це "взаємними поступками".
показати весь коментар
28.10.2025 17:28 Відповісти
Тобто припинити війну - ні, а мирні саміти проводити - так. На яких дебілів це працює. На букву "Т"?
показати весь коментар
28.10.2025 17:15 Відповісти
Бреше, шавка путінська.
показати весь коментар
28.10.2025 17:16 Відповісти
они через шавок и дают сигналы, самим "не в масть"
показати весь коментар
28.10.2025 17:25 Відповісти
Петрик вже працює секретуткою Пуйла?
показати весь коментар
28.10.2025 17:28 Відповісти
Да пішов ти, буда, в пешт!
показати весь коментар
28.10.2025 17:51 Відповісти
 
 