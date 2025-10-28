Росія підтримує ідею "мирного саміту" зі США в Будапешті, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Росія підтримує ідею проведення "мирного саміту" зі Сполученими Штатами в Будапешті.

Про це він сказав після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Мінську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Зустріч відбулася під час Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки, в якій Сійярто взяв участь.

"Росія також готова підтримувати діалог на високому рівні зі Сполученими Штатами і, після відповідної підготовки, взяти участь у мирному саміті в Будапешті", - сказав Сійярто.

За його словами, Лавров нібито зазначив, що "немає сумнівів, що якщо мирний саміт відбудеться, то він відбудеться в Будапешті".

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

