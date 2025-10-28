Росії потрібні гарантії, що зустріч Трампа та Путіна принесе конкретний результат, - Лавров. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про необхідність гарантій, що зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна принесе "конкретний результат".

"Нам також потрібні гарантії, що зустріч президентів принесе конкретний результат. Ми до цього результату готові", - сказав він.

За словами Лаврова, під час попередньої зустрічі Трампа та російського диктатора в Анкориджі Росія нібито підтримала низку ініціатив, які пропонував спецпредставник президента США Стів Віткофф під час візиту до Москви.

"Ми на Алясці устами Путіна перевірили ще раз у Віткоффа, чи правильно ми зрозуміли його пропозицію. Він у присутності свого президента підтвердив, що наше розуміння правильне і ми сказали, що готові на цій основі рухатися вже до оформлення остаточних домовленостей.

Зараз ми досі очікуємо підтвердження Штатами тих пропозицій, які вони передали нам і які ми взяли за основу", - додав глава МЗС країни-окупанта.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

