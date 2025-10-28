УКР
Росії потрібні гарантії, що зустріч Трампа та Путіна принесе конкретний результат, - Лавров. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про необхідність гарантій, що зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна принесе "конкретний результат".

"Нам також потрібні гарантії, що зустріч президентів принесе конкретний результат. Ми до цього результату готові", - сказав він.

За словами Лаврова, під час попередньої зустрічі Трампа та російського диктатора в Анкориджі Росія нібито підтримала низку ініціатив, які пропонував спецпредставник президента США Стів Віткофф під час візиту до Москви.

"Ми на Алясці устами Путіна перевірили ще раз у Віткоффа, чи правильно ми зрозуміли його пропозицію. Він у присутності свого президента підтвердив, що наше розуміння правильне і ми сказали, що готові на цій основі рухатися вже до оформлення остаточних домовленостей. 

Зараз ми досі очікуємо підтвердження Штатами тих пропозицій, які вони передали нам і які ми взяли за основу", - додав глава МЗС країни-окупанта.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Топ коментарі
+8
Гаага вам дасть гарантії .. вбивці!
показати весь коментар
28.10.2025 14:34 Відповісти
+6
Під конкретним результатом касапи розуміють лише капітуляцію України. Або ж, як мінімум щось на зразок мюнхенської (1938р.) зради. І ніяк інакше.
показати весь коментар
28.10.2025 14:39 Відповісти
+4
То хай їде до Будапешту - саме там роздають ґарантії.
показати весь коментар
28.10.2025 14:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То хай їде до Будапешту - саме там роздають ґарантії.
показати весь коментар
28.10.2025 14:29 Відповісти
Краще до Гааги.
показати весь коментар
28.10.2025 14:38 Відповісти
Даємо гарантії що знищимо фізично всіх хто воював проти України, а очільників росії повісимо!
показати весь коментар
28.10.2025 15:55 Відповісти
Конкретний результат це як шо ***** у власній валізі з лайном втопиться?
показати весь коментар
28.10.2025 14:31 Відповісти
А от

"[…] устами Путіна перевірили ще раз у Віткоффа […]

то таки ж щось із чимось.
показати весь коментар
28.10.2025 14:32 Відповісти
Вже і вітькова оббрехав. Ну унікум просто
показати весь коментар
28.10.2025 14:44 Відповісти
Не договорює коняка: конкретний результат, визначений росією.
показати весь коментар
28.10.2025 14:33 Відповісти
Так. І вони,каже,готові до цього результату. У словоблудді ця ганьба армянського народу будь-кому фору дасть.
показати весь коментар
28.10.2025 14:47 Відповісти
Гаага вам дасть гарантії .. вбивці!
показати весь коментар
28.10.2025 14:34 Відповісти
Результат будет,Трампон Трампакс поставит ***** раком и выедет в прямую кишку!!!🥳🤡🤣😊🤔🤪
показати весь коментар
28.10.2025 14:36 Відповісти
Під конкретним результатом касапи розуміють лише капітуляцію України. Або ж, як мінімум щось на зразок мюнхенської (1938р.) зради. І ніяк інакше.
показати весь коментар
28.10.2025 14:39 Відповісти
Думаю, треба ще пару-трійку санкцій Трампу ввести і коняка про гарантії забуде...
показати весь коментар
28.10.2025 14:40 Відповісти
росії потрібні санкції і великі піzdюлі від США. Після цього вони будуть розуміти, що пора закінчувати війну і виходити геть в свої болота.
показати весь коментар
28.10.2025 14:40 Відповісти
Нах#й пішов.
показати весь коментар
28.10.2025 14:42 Відповісти
У расиян война без победы, армия без чести, народ без свободы иправ, страна без будущего.
Моя Україна переможе.
показати весь коментар
28.10.2025 14:43 Відповісти
Здохни нарешті рашиська паскуда разом з кривавим терористом путіном, ти злочинець.
показати весь коментар
28.10.2025 14:48 Відповісти
Ну вот Витьков и даст вам баранам гарантии типа, *** БУДУ...
показати весь коментар
28.10.2025 14:52 Відповісти
Дядьку, а скажіть що Ви вчора казали!
Дебіли рашиські.
показати весь коментар
28.10.2025 14:54 Відповісти
с духоскрепными основами в виде водки и боярышника будете сидеть на болоте в средневековье без бабла и товаров. Отключить этим мразям все что можно и наложить санкции на все что можно, загнать этих животных в средневековье откуда они недавно выползли. Слишком цацкаются с этой бензоколонкой
показати весь коментар
28.10.2025 14:57 Відповісти
Найкращі гарантії для параши це томагавки
показати весь коментар
28.10.2025 15:08 Відповісти
Пениc тeбe в aнус. Козляра.
показати весь коментар
28.10.2025 15:49 Відповісти
рашистська собака.Текст "Будапештського паперу" переписати і на місці гарантій для України вписати ті ж самі гарантії для 3,14дерації.Підписи США ,Англія ,Україна (ознайомлені- Китай.Іран.КНДР .Угорщина і Словачина.)
показати весь коментар
28.10.2025 15:52 Відповісти
 
 