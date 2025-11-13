Угорщина закликає ЄС припинити фінансову допомогу Україні через корупцію

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через корупційні ризики Брюссель має припинити фінансування української держави.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав ЄС припинити фінансування України у зв’язку з останнім корупційним скандалом, що підриває довіру до коштів платників податків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі угорського політика на фейсбук-сторінці.

Він наголосив, що Брюссель вже роками фінансує діяльність української держави.

"Тим часом в Україні процвітає корупція, тому не дивно, що ніхто ще не бачив точного звіту про витрачання коштів, отриманих від ЄС... А що ж хоче Брюссель? Надіслати ще більше грошей в Україну, президенту Зеленському, в найближчому оточенні якого нещодавно було виявлено велику корупційну мережу...", – написав він, поширивши статтю пропагандистського видання Mandiner про корупцію в енергетиці.

"Настав час зупинити це божевілля, потрібно припинити надсилати гроші європейських громадян в Україну!", – заявив Сійярто.

При цьому угорський міністр запевнив, що поки при владі перебуває партія "Фідес", "угорський народ може бути впевнений: гроші угорського народу не підуть в Україну".

"Звичайно, у випадку уряду, який підтримує Брюссель і є союзником України, ситуація була б іншою...", – додав він, натякаючи на майбутні вибори, на яких "Фідес" може програти опозиційній "Тисі".

Топ коментарі
+13
Припинення фінансування ЄС для Угорщини пов'язане з порушеннями верховенства права, зокрема відсутністю реформ, які б забезпечили незалежність судової системи, а також звинуваченнями в корупції, недостатньому контролі та прозорості у сфері державних закупівель, політичному фінансуванні та медіа...
13.11.2025 09:24 Відповісти
+13
От ми звинувачуємо Угорщину, хлопці, схаменіться, в Україну вливають кошти, а вони куди йдуть? Ні балістики, ні крилатих ракет, ні дронів , а що жми виробляємо, все тече в кишені найсвітлішиу і найпотужнішому , з ним ми точно втратимо державу.
13.11.2025 09:27 Відповісти
+9
Тріанонських терпіл не питали 🤣
1956 можемо повторити!
13.11.2025 09:20 Відповісти
13.11.2025 09:20 Відповісти
"1956 можемо повторити! " а от цієї кацапщини точно не треба
13.11.2025 12:28 Відповісти
знову угорщина
13.11.2025 09:22 Відповісти
Кликуша угорська йде курсом кацапського крейсера
13.11.2025 09:23 Відповісти
Угорці гавнюки, але ти за те щоб знову пиляли налічку? Її просто розкрадають, чи косооким не видно, або не хочуть бачить?
13.11.2025 09:25 Відповісти
Ти робиш дивні висновки і "переводиш стрілки", "nik".
Навчись спілкуватися чемно.
13.11.2025 09:29 Відповісти
як пов'язано корупція в Україні з мад'ярами - гавнюками???
13.11.2025 09:49 Відповісти
Тобто, якщо ти відсмокчеш в орбана, то корупція в Україні припиниться.
13.11.2025 12:39 Відповісти
13.11.2025 09:24 Відповісти
Нажаль наше недолуге МЗС не здатне поставити на місце всіх цих дірявих сійярт. Тільки бекають та мекають замість того щоб просто наїхати зокрема на цього орбанівського пєтуха.
13.11.2025 09:32 Відповісти
В нас нема ніякого МЗС.
Його функції виконує Їрмак.
13.11.2025 09:57 Відповісти
У нас замість МЗС всюди фігурує неголена пика Єрмака. Фейковий віце-президент рулить всім.
13.11.2025 10:50 Відповісти
Та перекрийте вже цим мадярам краникт газу та нафти. Зі своєю корупцією ми й самі розберемось. Без підказок мадярських корупціонерів.
13.11.2025 09:25 Відповісти
Де ти там розберешся, коли за 30 років вона тільки виросла в декілька разів. Розбіратєль, блін.
13.11.2025 09:27 Відповісти
То ти розберись
13.11.2025 10:10 Відповісти
Какой краник?а что воровать тогда!ща ес перекроит денежный краник!
13.11.2025 09:36 Відповісти
мрія звичайного зайвехромосомного
13.11.2025 09:51 Відповісти
13.11.2025 09:27 Відповісти
а як швидко її втратимо,коли навіть крихти з барського столу перестануть падати на оборону та пенсіонерів???корупція зло,тут все зрозуміло,краще б донори самі у ручному режимі контролювали розхід грошей...
13.11.2025 09:50 Відповісти
Якщо будуть контролювати, то тоді швидкими темпами прокакаємо державу. В Зе система побудована так, що при надходженні коштів, частина капає в його кишеню, так було при дніпропетровському клані, так було при донецькому клані. Тому і були революції, щоб викорінити, але ж всі захтіли іржати, народ привів дніпропетровський клан, кварталівців із коломойшами , а ті в свою чергу привеели молодих регіоаналів, яких було визначено ще при янеку, резерв молоді регіони. Висновок, для влади нинішньої вигідно , щоб було в країні фігово, то тоді із допомоги вони мають наживу, відкати.
13.11.2025 13:26 Відповісти
Тоб то ані Сіярто ані Орбан жодного разу не корупціонери?
13.11.2025 09:27 Відповісти
Все у власти коррупционеры!!!Только как то не так нагло!да ещё во время войны!
13.11.2025 09:40 Відповісти
"підриває довіру до коштів платників податків" - довіру до коштів?
"угорський народ може бути впевнений: гроші угорського народу не підуть в Україну" Джерело: https://censor.net/ua/n3584803
Правильно, гроші угорського народу підуть сюди:
13.11.2025 09:27 Відповісти
Завили бл@ді підкацапські. Очікувано.
13.11.2025 09:29 Відповісти
В Угорщині зі своєю корупцією вже розібралися, подолали? Вже позбавилися від "тільки російської нафти та газу"?
13.11.2025 09:31 Відповісти
в Україні головні вороги:
1. зельонкін і його корупцірнери
2.хуйло і рашисти.
3. орбан і фіцо.
13.11.2025 09:31 Відповісти
Пункти 1 та 2 необхідно поміняти місцями. Бо ***** і рашисти прагнуть стерти Україну з лиця землі. А Зеленский з оточенням - лише нахапати поки вони при владі.
13.11.2025 09:39 Відповісти
в Бучі та Маріку проводили опитування??або Ірпінь???там більш підходить знак дорівнює...
13.11.2025 09:53 Відповісти
"А Зеленский з оточенням - лише нахапати поки вони при владі"

нахапати за счет человеческих жизней ничем от рашистов не отличается
13.11.2025 12:47 Відповісти
Відрізняється. Грабіжник, який хоче тебе пограбувати - теж твій ворог, але вбивця, який хоче тее вбити, твою дружину - згвалтувати, а дітей вкрасти - це трохи страшнійший ворог.
13.11.2025 13:08 Відповісти
"Відрізняється"

значит вы не совсем поняли написанное
13.11.2025 13:24 Відповісти
Значить це ви не зрозуміли, що різні рівні ворогів не роблять ворога номер 2 другом. А просто кажуть про те, що ворог номер 1 небеспечніший.
13.11.2025 13:28 Відповісти
"Значить це ви не зрозуміли"

философская демагогия дворового уровня. убийца, который хочет вас убить - убийца, вор, котрый умышленно украл у вас средства защиты и вас убили - кто он? или в первом случае вас больно убили, а во втором не очень и для вас это существенная разница? конечный результат является итогом любого деяния
13.11.2025 13:38 Відповісти
І в першому, і в другому випадкові - вбивством вам загрожує саме вбивця. Тому саме він є ворогом номер 1, що аж ніяк не каже про те, що не потрібно боротися і з ворогом номер 2.
13.11.2025 13:41 Відповісти
т.е. свой-чужой вам ни о чем не говорит? ладно, пусть у вас будет так
13.11.2025 13:48 Відповісти
Немає серед ворогів "своїх".
Я про те, що якщо перед тобою стоять ворог номер 1 і ворог номер 2, а у пістолеті 1 куля - то стріляти потрібно у ворога номер 1, який хоче тебе вбити, а не у ворога номер 2, який хоче вкрасти засоби захисту.
13.11.2025 13:50 Відповісти
"Немає серед ворогів "своїх"

если немає, то они все враг номер один, и искать разницу в способе или очередности убийста такое себе
13.11.2025 13:53 Відповісти
Не "такоє сєбє". Якщо дії по знищенню ворога номер 2 можуть допомогти ворогові номер 1 - ці дії треба відкласти і заважати ворогові номер 2 тобі нашкодити.
Але твоя кацапська логіка зрозуміла - ти з тих ботів, що хочуть налаштувати українців типу - ***** знищити поки не можемо - треба нищити українську владу....щоб в Україні стався хаос і ***** легше було Україну захопити.
13.11.2025 14:09 Відповісти
"Якщо дії по знищенню ворога номер 2 можуть допомогти ворогові номер 1 - ці дії треба відкласти"

ну, это только в твоей голове уничтожение врага, который не дает или мешает тебе защищаться от другого врага, является неприемлемым.
какая-то странная логика - власть не справляется, ворует, но "дії треба відкласти". дії надо не откладывать, а наоборот форсировать, менять несправляющуюся власть, и чем быстрее это произойдет, тем больше шансов у страны на выживание.
а это вообще шедевр: "треба нищити українську владу....щоб в Україні стався хаос і ***** легше було Україну захопити" - тут влада сама для этого всё делает, только слепой не увидит.
но я понял, ты зеленый на оплате у опы, и логика твоя зеленая - не замечайте, что мы воруем, умненько так пытаешься от лидора грозу отвести.
дальше можно и не продолжать
13.11.2025 14:32 Відповісти
Кацапа, у моїй голові все ок, бо я розумію, що хаос безвластя і криза легітимності для України під час війни страшніші за дії Зеленского. Але те, що у тебе, як у кацапського бота, який навіть не дуже маскується під українця, завдання маніпулювати фактами і прирівнювати - немов Зеленский такий самий як і твоє *****. Ні, не такий самий. І на твої дешеві маніпуляції ніхто не поведеться.
13.11.2025 17:09 Відповісти
"хаос безвластя"

я и говорю - зеленый. для тебя если не зе, то хаос, типа некем заменить. хаос у тебя в голове и портрет лидора над кроватью, не забывай с него пыль сдувать
13.11.2025 17:27 Відповісти
Угорщина сама на дотаціях ЄС )))
13.11.2025 09:32 Відповісти
а найголовніший корупціонер відомий
https://www.youtube.com/watch?v=IE3BHx0BwXE
13.11.2025 09:47 Відповісти
Зараз повилазять гавкнути в бік України всі "демократи" "миротворці" , "месії" та "світочі" людства.. Армія агентів х. уйла намагається перемогти там де орки не взмозі.
13.11.2025 09:35 Відповісти
Ну чого і слід було очікувати
13.11.2025 09:35 Відповісти
Можна у відповідь відновити владу в Ужгорді, ставлячи лише чиновників, які володіють української, і зробити показовим містом без корупції, активізувати мобілізацію особливо тих, хто має подвійне громадянство, заборонити бронювання тим, хто має подвійне громадянство.
13.11.2025 09:35 Відповісти
Ох, ну і здивували..., аж закашлявся з несподіванки... А то ніхто до цього не знав?
13.11.2025 09:36 Відповісти
Цікаво,що наголосять в Ізраїлі...нададуть політичний притулок міндичу та цукерману??
13.11.2025 09:36 Відповісти
Про нардепа Рабіновічя не наголошували нічого. Просто цього злочинця сховали.
13.11.2025 09:40 Відповісти
Вони 100% громадяни Ізраілю, тому мова навіть не про політичний притулок...вони просто приїхали до своєї країни, яка не видає своїх громадян...
13.11.2025 09:44 Відповісти
Перші наслідки зеленої корупції. І це буде дуже вагомий аргумент, ніхто не хоче щоб його податки ішли на фінансування чужої абсолютно корумпованого уряду.
І якщо ЗЕ не почне підрізати шлунки у своїх команди, нас просто знімуть з фінансової крапельниці.
Але патріоти-горлопани вирішили що краще в коментарях покричати про Фіцо і угорщину.
13.11.2025 09:39 Відповісти
Вороги України використовують будь-який привід. А беспринципні нахабні істоти їм цей привід надають.
13.11.2025 09:40 Відповісти
Тварина,не кричи "держи злодія!" коли сам злодій.Україна сама повинна розібратись з вороватою владою.Гарно було б якби був міжнародний контроль.Квітень покаже!
13.11.2025 09:41 Відповісти
А ці, недолюди, з власною корупцією вже розібралися?! Тепер я вже не дивуюся що вони були союзниками Гітлера.
13.11.2025 09:41 Відповісти
Дотерендиться.
13.11.2025 09:41 Відповісти
"Уж ты бы лучше помолчала бы.
Накрылась премия в квартал..."
13.11.2025 09:44 Відповісти
Угорські хортисти-неофашисти за роботою! І що у них спільного з демократичною Європою? Місцезнаходження? Га, Європо?
13.11.2025 09:44 Відповісти
Орбан борець з корупцією !
13.11.2025 09:48 Відповісти
https://tsn.ua/politika/orban-buv-zaverbovaniy-sche-radyanskimi-specsluzhbami-detali-vid-piontkovskogo-2438146.html
13.11.2025 09:49 Відповісти
Таки потрібно @обнути той нафтопровід дружба
13.11.2025 10:07 Відповісти
13.11.2025 10:24 Відповісти
те що вони зграя підарасів не відміняє того що українці в заручниках ізраїльтян торговців рибою , а їм притаманна просто коммічна (космічна)корупція на Україні з 91 року
13.11.2025 10:13 Відповісти
Ну і де ті, що кричали, що Бубочка їздить по всьому світу і вибиває для нас допомогу? То не для нас він просив, а для своїх міндичів, цукерманів і російського сенатора андрюхи деркача. А Україну він зганьбив і на міжнародному рівні, бо він нас представляє. В них склалася така думка, що ми всі тут такі. Зараз сидять і думають , то коли ми вже порозумнішаємо? Але часу в нас на це немає, пуйло все знищує і знищує наші міста і села і найцінніше - людей. Без Західної допомоги при таких мародерах ми не встоїмо.
13.11.2025 10:18 Відповісти
При цьому угорський міністр запевнив, що поки при владі перебуває партія "Фідес" корупційни рашистськи 3,14терас.котрий заробляє гроші на рашистській нафті переробляючи її і продаючи паливо в ЄС...КОРУПЦІЙНЕ РАШИСТСЬКО- МАДЯРСЬКЕ ЧМО(ЗВИЧАЙНЕ)))
13.11.2025 10:21 Відповісти
А чого розвідка мовчить - в Угорщині коррупція ще більша.
при Янеке в Україні брали 50% відкату, міндич 10-15, а в УГОРЩІНИ - доходні підприємства взагалі у бізнеса відбирають . Є там такий Лазарь
13.11.2025 10:23 Відповісти
Це було очікувано, що всякі фіцо з орбаносіяртамі одразу цю тему розгонять по повній. От шо буває, владімір ссанич, коли замість професійних людей ви добираєте собі в команду всялікий жлобський непотріб. Ніякі Порошенко, Тимошенко чи Бойко до вас навіть не доторкнуться - вас потоплять ваші власні безмозкі жадібні довбні.
Думай-те, як то кажуть, якщо ще лишилося чим...
13.11.2025 10:24 Відповісти
В них корупція не менша, всі державні підряди отримують любі друзі Орбана, інфляція найбільша в Європі, а зарплати не ростуть.
13.11.2025 10:25 Відповісти
Угорщина закликає ЄС припинити фінансову допомогу Україні через корупцію ,,,,щоб мадярські холуї рашиста не закликали.Україна має припинити постачання мадярським рашистськи шлюхам постачання корупційної нафти з 3,14дераці
13.11.2025 10:30 Відповісти
А кто мешает контролировать деньги? Наоборот это надо быть конченым что бы не контролировать. Украинцы мечтают о контроле.
13.11.2025 10:40 Відповісти
"слушне" зауваження від тих, хто сидить на нафтогазових "дотаціях" від кремля
13.11.2025 11:31 Відповісти
Хер тобі а не Закарпаття!
13.11.2025 15:44 Відповісти
 
 