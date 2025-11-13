Угорщина закликає ЄС припинити фінансову допомогу Україні через корупцію

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав ЄС припинити фінансування України у зв’язку з останнім корупційним скандалом, що підриває довіру до коштів платників податків.

Він наголосив, що Брюссель вже роками фінансує діяльність української держави.

"Тим часом в Україні процвітає корупція, тому не дивно, що ніхто ще не бачив точного звіту про витрачання коштів, отриманих від ЄС... А що ж хоче Брюссель? Надіслати ще більше грошей в Україну, президенту Зеленському, в найближчому оточенні якого нещодавно було виявлено велику корупційну мережу...", – написав він, поширивши статтю пропагандистського видання Mandiner про корупцію в енергетиці.

"Настав час зупинити це божевілля, потрібно припинити надсилати гроші європейських громадян в Україну!", – заявив Сійярто.

При цьому угорський міністр запевнив, що поки при владі перебуває партія "Фідес", "угорський народ може бути впевнений: гроші угорського народу не підуть в Україну".

"Звичайно, у випадку уряду, який підтримує Брюссель і є союзником України, ситуація була б іншою...", – додав він, натякаючи на майбутні вибори, на яких "Фідес" може програти опозиційній "Тисі".

