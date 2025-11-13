Угорщина закликає ЄС припинити фінансову допомогу Україні через корупцію
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав ЄС припинити фінансування України у зв’язку з останнім корупційним скандалом, що підриває довіру до коштів платників податків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі угорського політика на фейсбук-сторінці.
Він наголосив, що Брюссель вже роками фінансує діяльність української держави.
"Тим часом в Україні процвітає корупція, тому не дивно, що ніхто ще не бачив точного звіту про витрачання коштів, отриманих від ЄС... А що ж хоче Брюссель? Надіслати ще більше грошей в Україну, президенту Зеленському, в найближчому оточенні якого нещодавно було виявлено велику корупційну мережу...", – написав він, поширивши статтю пропагандистського видання Mandiner про корупцію в енергетиці.
"Настав час зупинити це божевілля, потрібно припинити надсилати гроші європейських громадян в Україну!", – заявив Сійярто.
При цьому угорський міністр запевнив, що поки при владі перебуває партія "Фідес", "угорський народ може бути впевнений: гроші угорського народу не підуть в Україну".
"Звичайно, у випадку уряду, який підтримує Брюссель і є союзником України, ситуація була б іншою...", – додав він, натякаючи на майбутні вибори, на яких "Фідес" може програти опозиційній "Тисі".
1956 можемо повторити!
Навчись спілкуватися чемно.
Його функції виконує Їрмак.
"угорський народ може бути впевнений: гроші угорського народу не підуть в Україну"
Правильно, гроші угорського народу підуть сюди:
1. зельонкін і його корупцірнери
2.хуйло і рашисти.
3. орбан і фіцо.
нахапати за счет человеческих жизней ничем от рашистов не отличается
значит вы не совсем поняли написанное
философская демагогия дворового уровня. убийца, который хочет вас убить - убийца, вор, котрый умышленно украл у вас средства защиты и вас убили - кто он? или в первом случае вас больно убили, а во втором не очень и для вас это существенная разница? конечный результат является итогом любого деяния
Я про те, що якщо перед тобою стоять ворог номер 1 і ворог номер 2, а у пістолеті 1 куля - то стріляти потрібно у ворога номер 1, який хоче тебе вбити, а не у ворога номер 2, який хоче вкрасти засоби захисту.
если немає, то они все враг номер один, и искать разницу в способе или очередности убийста такое себе
Але твоя кацапська логіка зрозуміла - ти з тих ботів, що хочуть налаштувати українців типу - ***** знищити поки не можемо - треба нищити українську владу....щоб в Україні стався хаос і ***** легше було Україну захопити.
ну, это только в твоей голове уничтожение врага, который не дает или мешает тебе защищаться от другого врага, является неприемлемым.
какая-то странная логика - власть не справляется, ворует, но "дії треба відкласти". дії надо не откладывать, а наоборот форсировать, менять несправляющуюся власть, и чем быстрее это произойдет, тем больше шансов у страны на выживание.
а это вообще шедевр: "треба нищити українську владу....щоб в Україні стався хаос і ***** легше було Україну захопити" - тут влада сама для этого всё делает, только слепой не увидит.
но я понял, ты зеленый на оплате у опы, и логика твоя зеленая - не замечайте, что мы воруем, умненько так пытаешься от лидора грозу отвести.
дальше можно и не продолжать
я и говорю - зеленый. для тебя если не зе, то хаос, типа некем заменить. хаос у тебя в голове и портрет лидора над кроватью, не забывай с него пыль сдувать
І якщо ЗЕ не почне підрізати шлунки у своїх команди, нас просто знімуть з фінансової крапельниці.
Але патріоти-горлопани вирішили що краще в коментарях покричати про Фіцо і угорщину.
Накрылась премия в квартал..."
при Янеке в Україні брали 50% відкату, міндич 10-15, а в УГОРЩІНИ - доходні підприємства взагалі у бізнеса відбирають . Є там такий Лазарь
Думай-те, як то кажуть, якщо ще лишилося чим...