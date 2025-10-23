Україну запросили у міжнародну антикорупційну групу

Україну запросили приєднатися до Конвенції ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) проти хабарництва та до Робочої групи з цього питання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національне антикорупційне бюро у Телеграмі.

У бюро наголосили, що запрошення стало результатом системної роботи України у сфері запобігання корупції та приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів.

В НАБУ наголосили, що партнери відзначили прогрес України у створенні ефективної антикорупційної інфраструктури та прозорих механізмів роботи.

Водночас бюро додало, що Україна готова далі вдосконалювати законодавство відповідно до вимог Конвенції та стандартів ОЕСР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корупція на фортифікаціях у Полтавській ОВА: НАБУ прийшло з обшуками до всіх фігурантів, - Железняк

Боротьба з корупцією в Україні

Нещодавно ми писали, що 56% українців переконані, що в Україні дійсно ведеться боротьба з корупцією. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними дослідження, кількість громадян, які вважають Україну безнадійно корумпованою, зменшилася до 40%. Це свідчить про покращення сприйняття антикорупційних зусиль порівняно з 2024 роком, коли таких було 47%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що сприйняття корупції напряму впливає на національну безпеку. За його словами, поширення наративу про "тотальну корупцію" в Україні грає на користь ворогу, адже підриває довіру до держави та знижує підтримку серед партнерів.

Читайте: Освітній скандал у Чернівцях: місця в аспірантурі продавали за 4,5 тис. доларів. ФОТО

У вересні єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час інтерв'ю українським медіа наголосила, що боротьба з корупцією є ключовою реформою, над якою має працювати Україна. За її словами, для цього необхідно працювати не лише з законодавством, а й з громадянським суспільством.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі