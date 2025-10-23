УКР
Україну запросили у міжнародну антикорупційну групу

Україну запросили приєднатися до Конвенції ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) проти хабарництва та до Робочої групи з цього питання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національне антикорупційне бюро у Телеграмі.

У бюро наголосили, що запрошення стало результатом системної роботи України у сфері запобігання корупції та приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів. 

В НАБУ наголосили, що партнери відзначили прогрес України у створенні ефективної антикорупційної інфраструктури та прозорих механізмів роботи.

Водночас бюро додало, що Україна готова далі вдосконалювати законодавство відповідно до вимог Конвенції та стандартів ОЕСР.

Боротьба з корупцією в Україні

Нещодавно ми писали, що 56% українців переконані, що в Україні дійсно ведеться боротьба з корупцією. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними дослідження, кількість громадян, які вважають Україну безнадійно корумпованою, зменшилася до 40%. Це свідчить про покращення сприйняття антикорупційних зусиль порівняно з 2024 роком, коли таких було 47%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що сприйняття корупції напряму впливає на національну безпеку. За його словами, поширення наративу про "тотальну корупцію" в Україні грає на користь ворогу, адже підриває довіру до держави та знижує підтримку серед партнерів.

У вересні єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час інтерв'ю українським медіа наголосила, що боротьба з корупцією є ключовою реформою, над якою має працювати Україна. За її словами, для цього необхідно працювати не лише з законодавством, а й з громадянським суспільством.

Топ коментарі
+12
Це найкращий анекдот який я сьогодні чув!
23.10.2025 22:40 Відповісти
+9
Із нетерпінням чекаємо на кандидатуру українського представника в цій високоповажній організації. Міндіч?
23.10.2025 22:30 Відповісти
+6
Мабуть в якості піддослідного мабуть, чи для прикладу шо то є таке-корупція.
23.10.2025 22:41 Відповісти
23.10.2025 22:30 Відповісти
З Гриневичем
показати весь коментар
23.10.2025 23:19 Відповісти
23.10.2025 22:40 Відповісти
Що-що, а на ********** наш Лідор собаку з'їв🤡
показати весь коментар
23.10.2025 23:21 Відповісти
23.10.2025 22:41 Відповісти
обмін досвідом від екстрамайстрів відкатів,схем та махінацій.....стара европа згубила іммунітет рядом з агресивно вірусованою
23.10.2025 23:13 Відповісти
Пропала група!
23.10.2025 22:58 Відповісти
Это троллинг или очень специальное чувство юмора?
Или приглашение услышать, что все и так знают?
23.10.2025 23:00 Відповісти
це для нас щоб поржать,типу ми все бачимо але зробимо вигляд що все ок....
23.10.2025 23:15 Відповісти
Найперша думка теж така була🤣
Вони вже замахалися дивитися на крадені євромільярди і псіхонули.
23.10.2025 23:26 Відповісти
Будуть вивчати досвід, як потужний Лідор і сімдесятитрипроцентні Баригу побороли💩
23.10.2025 23:24 Відповісти
Когда-то во Франции полицию возглавил бывший преступник Видок и очистил Париж от преступности))) Шутка)))
23.10.2025 23:25 Відповісти
Ми ще з корупційної групи не виходимо
24.10.2025 00:08 Відповісти
Єрмак з задоволенням очолить українську делегацію. 😁
Ну можна ще у СБУ підшукати якогось магната нерухомості з продажу малини.
24.10.2025 00:08 Відповісти
Буде наглядним посібником. Як приклад для навчань.
24.10.2025 00:11 Відповісти
 
 