Корупція на фортифікаціях у Полтавській ОВА: НАБУ прийшло з обшуками до всіх фігурантів, - Железняк

21 жовтня НАБУ прийшло з обшуками до чиновників Полтавської ОВА, Держфінмоніторингу та підрядників після розслідування щодо можливого розкрадання 200 мільйонів гривень під час зведення фортифікацій на Донеччині.

Розслідування про корупцію на фортифікаціях

Він нагадав, що у розслідуванні йшлося про те, як Полтавська ОВА (на той момент очільник Філіп Пронін) розікрала 200 млн грн на фортифікаціях на Донеччині.

Обшуки НАБУ

А вчора, 21 жовтня, у всіх фігурантів цієї історії відбувалися обшуки НАБУ.

"Включно з першим заступником Проніна у Держфінмоніторингу Богданом Корольчуком, їхнім підрядником ТОВ "Енкі Констракшн" та чиновників різного рівня Полтавської ОВА. Обшуки проводяться саме в рамках нашої заяви щодо корупції на фортифікації", - написав він.

Железняк додав, що Пронін перебуває у тривалому "закордонному відрядженні". Також нардеп хоче поставити низку запитань "протектору Проніна" –– віцепремʼєру Олексію Кулебі щодо корупції.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти.

Верховна Рада підтримала рішення викликати до парламенту т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута стосовно корупції на будівництві фортифікацій.

Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність порушень.

НАБУ витребувало до своєї підслідності провадження щодо можливих зловживань чиновниками Полтавської ОВА та підрядниками під час будівництва фортифікацій.

