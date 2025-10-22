УКР
Новини Розкрадання коштів на фортифікаціях
Корупція на фортифікаціях у Полтавській ОВА: НАБУ прийшло з обшуками до всіх фігурантів, - Железняк

НАБУ прийшло з обшуками до посадовців Полтавської ОВА

21 жовтня НАБУ прийшло з обшуками до чиновників Полтавської ОВА, Держфінмоніторингу та підрядників після розслідування щодо можливого розкрадання 200 мільйонів гривень під час зведення фортифікацій на Донеччині.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідування про корупцію на фортифікаціях

Він нагадав, що у розслідуванні йшлося про те, як Полтавська ОВА (на той момент очільник Філіп Пронін) розікрала 200 млн грн на фортифікаціях на Донеччині.

Обшуки НАБУ

А вчора, 21 жовтня, у всіх фігурантів цієї історії відбувалися обшуки НАБУ.

"Включно з першим заступником Проніна у Держфінмоніторингу Богданом Корольчуком, їхнім підрядником ТОВ "Енкі Констракшн" та чиновників різного рівня Полтавської ОВА. Обшуки проводяться саме в рамках нашої заяви щодо корупції на фортифікації", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кудрицький розповів деталі обшуків у нього: "Абсурдна ситуація, яка має політичний підтекст"

Железняк додав, що Пронін перебуває у тривалому "закордонному відрядженні". Також нардеп хоче поставити низку запитань "протектору Проніна" –– віцепремʼєру Олексію Кулебі щодо корупції.

НАБУ прийшло з обшуками до посадовців Полтавської ОВА

Що передувало

Раніше повідомлялося, що щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти.

Верховна Рада підтримала рішення викликати до парламенту т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута стосовно корупції на будівництві фортифікацій.

Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність порушень.

НАБУ витребувало до своєї підслідності провадження щодо можливих зловживань чиновниками Полтавської ОВА та підрядниками під час будівництва фортифікацій.

Також читайте: Підозрювані у корупції "слуга народу" Кузнєцов та керівник Держфінмону Пронін з’явилися у Раді, - Южаніна. ФОТО

НАБУ (5536) корупція (4816) обшук (2036) Железняк Ярослав (607) фортифікації (190) Полтавська область (1260)
Грабьож на ртифікаціях- це вотчина Єрмакомародерату... Чекаємо на нову атветку агентам НАБУ від орлів Малюка ? Чи в них вже спільно заплановані вистави?
22.10.2025 16:15 Відповісти
+8
Всі корупційні потоки, в таких справах, ведуть в столицю.
В офіс президента.
Без його дозволу та відкатів йому та його оточенню, таки оборудки на мільярди не можливі.
22.10.2025 16:16 Відповісти
+5
і що то за головний організатор схем робить призначення в ті ОВА ви не знаєте його призвища?певно це той кого неможна називати..
22.10.2025 16:22 Відповісти
Всі знають головного організатора подібних схем.Ніхто ще не забув "стіну Яценюка",яку тепер в принципі неможливо перевірити,так як через неї русня вже бігала туди-сюди.До речі люди,які відповідальні за фортифікаціі і крадуть на них прямо зацікавлені щоб москалі перемахнули через укріплення і тим самим зробили неможливою будь яку перевірку.
22.10.2025 16:47 Відповісти
Не було, не було і на тобі знову? Які цінні кадри ''слуг'' на видумку різних схем крадівницства. Їх шеф пиляє мільярди на ''великому крадівницстві', а ''орлята'' на маленьких фортифікаціях.
22.10.2025 16:21 Відповісти
22.10.2025 16:37 Відповісти
Слова хороші,але Черчілю не належать...
22.10.2025 16:50 Відповісти
Якіж негідники засіли у Полтавські ОВА! Як вони підманули-підвели свого керівника! Він (керівник) же ж їм довіряв цілком і повністю, а вони...
22.10.2025 16:46 Відповісти
пронін, це той хєр, що вигадав для ЗЕлених аматорів підставу для санкцій проти Пороха.
Може це про нього Криворізький Мачо мав на увазі: "Також Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії".
22.10.2025 16:47 Відповісти
У зелупнів-заробітчан, нервова діарея! Їх же не буде охороняти вся СБУ, як міндіча-чирнишова чи портнова з шурмою??
22.10.2025 16:49 Відповісти
Ну і нашо захищати цих гвидонів у голих полях на смерть.
22.10.2025 16:50 Відповісти
В НАБУ надо взять бывших фронтовиков, чтобы и они приходили к тем, кто воровал у армии.
22.10.2025 17:43 Відповісти
Як прийшли - так і підуть ...
22.10.2025 17:53 Відповісти
Зелена срань гундоса під час війни організаував розкрадання знекровленої України. Де рукі відрубані падло?
22.10.2025 18:13 Відповісти
 
 