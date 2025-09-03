Корупція на фортифікаціях: Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність порушень

У Полтавській ОВА прокоментували інформацію щодо корупції на фортифікаційних спорудах, наголосивши, що 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише голова Полтавської ОВА Володимир Когут у телеграм-каналі.

"Сьогодні окремими людьми в інформаційному просторі була поширена інформація, яка є неповною, неточною та містить маніпуляції фактами, які стосуються процесу будівництва фортифікацій. Повідомляємо, що станом на 3.09.2025 року 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі. Усі роботи проведені відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка має позитивні висновки ДП "Укрдержбудекспертиза"", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що якість виконаних робіт підтверджена низкою перевірок, зокрема Національним науковим центром "Інститут судових експертиз ім. професора. М. С. Бокаріуса". Також це засвідчує командування сил підтримки ОТУ "Луганськ", представники яких розробляли і затверджували схеми взводно-опорних пунктів.

Когут зазначив, що загалом на будівництво фортифікаційних споруд було витрачено 375 млн грн, із яких близько 70 млн грн становить ПДВ. Найбільша частина витрат – понад 240 млн грн – припала на закупівлю матеріалів, тоді як на будівельні роботи спрямовано близько 65 млн грн.



"Спроби дискредитувати Полтавську ОВА, людей які щоденно, цілодобово працюють для зміцнення обороноздатності країни тривають декілька років, однак не мають успіхів. До цього залучені великі сили та засоби, які зараз працюють лише на ворога.

ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність будь-яких порушень з боку замовника, та надання оцінки особам, які здійснюють заходи щодо дискредитації обласної військової адміністрації та керівництва області", - додав Когут.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала рішення викликати до парламенту т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута стосовно корупції на будівництві фортифікацій.



