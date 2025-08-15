На Запоріжжі багатомільйонні замовлення на фортифакації отримував підрядник, який має тісні зв’язки з місцевою владою, - ЗМІ. ВIДЕО

Минулого року уряд виділив майже 2 млрд грн на будівництво фортифікацій у Запорізькій області. Досліждуючи перелік компаній, яким віддали роботи тут, журналісти виявили неформальний консорціум. Всі фірми пов'язані між собою родинними зв'язками і пов'язані з керівництвом Запорізької області.

Про це ідеться у розслідуванні BIHUS.Info, інформує Цензор.НЕТ.

ТОВ "Акві-буд" - фірма отримала чверть бюджету виділеного області на фортифікації (516,8 млн грн) і активно проводила закупівлі. Основним постачальником була компанія "Фундамент-Л". Ось декілька прикладів співпраці.

Так у лютому 2024 року "Фундамент-Л" купує геотекстиль, що використовується при обладнанні фортифікацій, по 30 грн за кв.м., і вже в квітні продає "Акві-буду" по 43 грн/м2. Таким чином на закупівлі лише одного типу геотекстилю на 2 млн грн переплата склала майже третину. Всьго фірма купила різних видів геотекстилю на 7,5 млн. грн.

Така ж історія повторюється з іншими видами матеріалів. У грудні 2024 року "Фундамент-Л" продала габіони на 20% дорожче, ніж сама купила у виробника. Продала в той же день, що і купила.

Отже, "Акві-буд" будує, в "Фундамент-Л" постачає. Найпоказавіший зв'язок між компаніями, який виявили розслідувачі, - донька власника "Фундамент-Л" Сергія Біловола отримує зарплату у "Аква-буді".

При цьму "Фундамент-Л" не виробник, вони купують матеріали у виробника і перепродають їх далі. 18 квітня 2024 року "Акві-буд" купує у "Фундамент-Л" групу форифікаційних товарів на 10 млн грн. "Фундамент" цю суму віддає ТОВ "Рума-М" за дріт, який ця фірма ніколи не купувала. Директоркою і власницею "Рума-М" є Юлія Біловол, дружина Сергія Біловола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фірма 90-річної мами нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікацій на Сумщині, - ЗМІ. ВIДЕО

Біловол в минулому депутат Мелітопольської міськради від БПП (2016 р.). Від БПП тоді разом з Біловолом ішов до Мелітопольської міськради нинішній очільник Запорізької ОДА Іван Федоров. Журналісти зазначають, що після призначення Федорова в ОДА, бізнес Біловола почав отримувати замовлення обласного рівня, і не лише фортифікаційні.

Так фірмі Біловола ТОВ "Мелсіті" замовляли ремонт укриттів та будівництво підземної школи на 0,5 млрд грн. "Мелсіті" також замовили будівництво ВОПів на 32 млн грн, які фірма заплатила батьку Біловола як ФОПу.

У відповідь на розслідування BIHUS.Info, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що фортифікаційні споруди в області будували ті, хто готовий був працювати в безпосередній близькості до фронту, а вартість будівництва є однією з найнижчих.