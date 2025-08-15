На Запорожье многомиллионные заказы на фортификацию получал подрядчик, имеющий тесные связи с местными властями, - СМИ. ВИДЕО

В прошлом году правительство выделило почти 2 млрд грн на строительство фортификаций в Запорожской области. Изучая перечень компаний, которым отдали работы здесь, журналисты обнаружили неформальный консорциум. Все фирмы связаны между собой родственными связями и связаны с руководством Запорожской области.

ООО "Акви-строй" - фирма получила четверть бюджета выделенного области на фортификации (516,8 млн грн) и активно проводила закупки. Основным поставщиком была компания "Фундамент-Л". Вот несколько примеров сотрудничества.

Так в феврале 2024 года "Фундамент-Л" покупает геотекстиль, используемый при оборудовании фортификаций, по 30 грн за кв.м., и уже в апреле продает "Акви-буд" по 43 грн/м2. Таким образом на закупке только одного типа геотекстиля на 2 млн грн переплата составила почти треть. Всего фирма купила различных видов геотекстиля на 7,5 млн. грн.

Такая же история повторяется с другими видами материалов. В декабре 2024 года "Фундамент-Л" продала габионы на 20% дороже, чем сама купила у производителя. Продала в тот же день, что и купила.

Итак, "Акви-буд" строит, в "Фундамент-Л" поставляет. Самая показательная связь между компаниями, которую обнаружили расследователи, - дочь владельца "Фундамент-Л" Сергея Беловола получает зарплату в "Аква-буде".

При этом "Фундамент-Л" - не производитель, они покупают материалы у производителя и перепродают их дальше. 18 апреля 2024 года "Акви-буд" покупает у "Фундамент-Л" группу форификационных товаров на 10 млн грн. "Фундамент" эту сумму отдает ООО "Рума-М" за провод, который эта фирма никогда не покупала. Директором и владелицей "Рума-М" является Юлия Беловол, жена Сергея Беловола.

Беловол в прошлом депутат Мелитопольского горсовета от БПП (2016 г.). От БПП тогда вместе с Беловолом шел в Мелитопольский горсовет нынешний глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Журналисты отмечают, что после назначения Федорова в ОВА, бизнес Беловола начал получать заказы областного уровня, и не только фортификационные.

Так фирме Беловола ООО "Мелсити" заказывали ремонт укрытий и строительство подземной школы на 0,5 млрд грн. "Мелсити" также заказали строительство ВОПов на 32 млн грн, которые фирма заплатила отцу Беловола как ФЛП.

В ответ на расследование BIHUS.Info, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что фортификационные сооружения в области строили те, кто готов был работать в непосредственной близости к фронту, а стоимость строительства является одной из самых низких.