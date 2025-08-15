РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8651 посетитель онлайн
Новости Видео Строительство фортификаций Хищение средств на фортификациях
1 213 18

На Запорожье многомиллионные заказы на фортификацию получал подрядчик, имеющий тесные связи с местными властями, - СМИ. ВИДЕО

В прошлом году правительство выделило почти 2 млрд грн на строительство фортификаций в Запорожской области. Изучая перечень компаний, которым отдали работы здесь, журналисты обнаружили неформальный консорциум. Все фирмы связаны между собой родственными связями и связаны с руководством Запорожской области.

Об этом говорится в расследовании BIHUS.Info, информирует Цензор.НЕТ.

ООО "Акви-строй" - фирма получила четверть бюджета выделенного области на фортификации (516,8 млн грн) и активно проводила закупки. Основным поставщиком была компания "Фундамент-Л". Вот несколько примеров сотрудничества.

Так в феврале 2024 года "Фундамент-Л" покупает геотекстиль, используемый при оборудовании фортификаций, по 30 грн за кв.м., и уже в апреле продает "Акви-буд" по 43 грн/м2. Таким образом на закупке только одного типа геотекстиля на 2 млн грн переплата составила почти треть. Всего фирма купила различных видов геотекстиля на 7,5 млн. грн.

Такая же история повторяется с другими видами материалов. В декабре 2024 года "Фундамент-Л" продала габионы на 20% дороже, чем сама купила у производителя. Продала в тот же день, что и купила.

Итак, "Акви-буд" строит, в "Фундамент-Л" поставляет. Самая показательная связь между компаниями, которую обнаружили расследователи, - дочь владельца "Фундамент-Л" Сергея Беловола получает зарплату в "Аква-буде".

При этом "Фундамент-Л" - не производитель, они покупают материалы у производителя и перепродают их дальше. 18 апреля 2024 года "Акви-буд" покупает у "Фундамент-Л" группу форификационных товаров на 10 млн грн. "Фундамент" эту сумму отдает ООО "Рума-М" за провод, который эта фирма никогда не покупала. Директором и владелицей "Рума-М" является Юлия Беловол, жена Сергея Беловола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фирма 90-летней мамы нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификаций на Сумщине, - СМИ. ВИДЕО

Беловол в прошлом депутат Мелитопольского горсовета от БПП (2016 г.). От БПП тогда вместе с Беловолом шел в Мелитопольский горсовет нынешний глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Журналисты отмечают, что после назначения Федорова в ОВА, бизнес Беловола начал получать заказы областного уровня, и не только фортификационные.

Так фирме Беловола ООО "Мелсити" заказывали ремонт укрытий и строительство подземной школы на 0,5 млрд грн. "Мелсити" также заказали строительство ВОПов на 32 млн грн, которые фирма заплатила отцу Беловола как ФЛП.

В ответ на расследование BIHUS.Info, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что фортификационные сооружения в области строили те, кто готов был работать в непосредственной близости к фронту, а стоимость строительства является одной из самых низких.

Автор: 

Запорожская область (3423) Федоров Иван (470) фортификации (144)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А кто-то надеялся на другое? Будет хоть одна область где зеленые гельминты не набили свои карманы? Вертикаль смарагдовых барыг во всей красе.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:18 Ответить
+5
дбр та сбу цього не бачать.
сап та набу мовчать.
значить брешуть кляті продажні журналюги!
показать весь комментарий
15.08.2025 18:24 Ответить
+5
А йому нема коли. Він то з Німеччини відозв`язок налагоджує, то обнімашки з Макроном...геополітик! Буде він якимись там фортифікаціями перейматись. Подумаєш, кілька тисяч трупів більше, кілька тисяч менше... акааяразніца...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кто-то надеялся на другое? Будет хоть одна область где зеленые гельминты не набили свои карманы? Вертикаль смарагдовых барыг во всей красе.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:18 Ответить
Непогані бабоси освоював підрядник - який має зв"зки з місцевою мафією
показать весь комментарий
15.08.2025 18:20 Ответить
дбр та сбу цього не бачать.
сап та набу мовчать.
значить брешуть кляті продажні журналюги!
показать весь комментарий
15.08.2025 18:24 Ответить
не для того відправляли їх у вільне плавання,студенти вийдуть картоном підтримають
показать весь комментарий
15.08.2025 18:55 Ответить
Зе! чекаємо на відосик з цього приводу!
показать весь комментарий
15.08.2025 18:33 Ответить
А йому нема коли. Він то з Німеччини відозв`язок налагоджує, то обнімашки з Макроном...геополітик! Буде він якимись там фортифікаціями перейматись. Подумаєш, кілька тисяч трупів більше, кілька тисяч менше... акааяразніца...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:40 Ответить
Україну знищують і українців вбивають не тільки кацапи. Не менше біди нам несе зелена мерзота (корупція).
То коли організм ослаблений хоробою (корупцією), імунітет на нулі, от його всяка кацапська гидота і добиває.
квітень 19-го... не пригадуєте? А попереджали ж...
Як там було? па-пріколу, прікольний чувачок, прастой парєнь із нарота?
показать весь комментарий
15.08.2025 18:37 Ответить
А от якось не в'яжеться українська корупція з українським націоналізмом...може це якийсь інший націоналізм?...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:44 Ответить
Корупціонерам все одно при якій вдаді красти, вони про себе дбають, а не про національні інтереси! 🤬
показать весь комментарий
15.08.2025 18:51 Ответить
Якби все зводилося лише до крадіжок, то в нас не було би проросійських партій.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:00 Ответить
Перепрошую, а націоналізм тут де?!
Хто тут націоналіст?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:20 Ответить
Якщо націоналізм існує, то значить, що націоналісти усі. Просто у кожного свій націоналізм. Природно, щоб в українців був український націоналізм, але крім природного, є й неприродне, яке здатне знищити природне. Українцям ще й досі хтось забороняє мати свою українську національну державу, що є неприродним. І мабуть природним є позбавлятися від усього неприродного.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:36 Ответить
То-то фёдоров хорошо вписался в команду ишака
показать весь комментарий
15.08.2025 18:38 Ответить
ЯКА НЕСПОДІВАНКА!
показать весь комментарий
15.08.2025 18:48 Ответить
ТвНеМожеТакогоБути!!!
Фірма 90-річної мами нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікацій на Сумщині, - ЗМІ. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/n3568767
Звільнена екс-заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-eksposadovitsya-zaporizkoi-oda-nekrasova-fedorov-zdijsniv-perevorot-u-mistsevij-vladi-05-09-2024.html Злата Некрасова, яка є однією з фігуранток скандалу з розкрадання гуманітарної допомоги, зараз проживає в Австрії.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:52 Ответить
Нічого нового,класика жанру-у всих місцевих радах від сільської до міських і районних присутні чиновники у яких є приватні компанії будівельні,комунальні і т.д.,які сидять на бюджетних потоках.Дотвлади ідуть щоб сідати на ці потоки,щоб мати ще більше.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:10 Ответить
Але ж, зеленський з єрмаком та РНБОУ, не дарма проводять, оті Шоу-«сидіння ухилянтів на Ставці, для лохоМарафету»!!! За усьо ж заплачено, з грошей на інженерні споруди!!
Щось подібне щодо мародерства грошей і нікчемного результату, за рахунок цих споруд, було і у Яценюка і у гроцмана, ще з 2015-18 років!!!
Більше того, постановою КМУ, а не якимись заслуховуваннями «СРАТЬєхів», була визначена, ціла АВТОРИТЕТНА група осіб з обов'язками (і у лампасах, і без них), для КОНТРОЛЮ будівництва, головами ОДА у відповідних місцях, трьох ліній цих споруд!!
Потім, цю Постанову КМУ «тихенько🤑» скасували, за «клопотанням🤑» вчьоних з РНБОУ, керівника ж, у лампасах, зняли з посади, по тихому перевели у розпорядження АПУ, і все ЗАГЛОХЛО!! Віце прем'єр міністр Зубко Г Гразом з головами ОДА, та керівниками інших ЦОВВ, помусолили це завдання для годиться і протоколів(елемент національної безпеки України), та і ЗАГЛОХЛО, все це діло, при гройсмані, з оточенням вінницькими ділягами!! СБУ ГПУ Рахункрва Палата, Мінфін, Мінекономіки та Секретаріат КМУ, це знають!! Цим, аж ніяк не опікувалися, оті ДЕРЖАНЦЬКІ держсекретарі! Відповідальність величезна, а відкатів, до них не доносили!
показать весь комментарий
15.08.2025 19:26 Ответить
 
 