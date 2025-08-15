На Запорожье многомиллионные заказы на фортификацию получал подрядчик, имеющий тесные связи с местными властями, - СМИ. ВИДЕО
В прошлом году правительство выделило почти 2 млрд грн на строительство фортификаций в Запорожской области. Изучая перечень компаний, которым отдали работы здесь, журналисты обнаружили неформальный консорциум. Все фирмы связаны между собой родственными связями и связаны с руководством Запорожской области.
Об этом говорится в расследовании BIHUS.Info, информирует Цензор.НЕТ.
ООО "Акви-строй" - фирма получила четверть бюджета выделенного области на фортификации (516,8 млн грн) и активно проводила закупки. Основным поставщиком была компания "Фундамент-Л". Вот несколько примеров сотрудничества.
Так в феврале 2024 года "Фундамент-Л" покупает геотекстиль, используемый при оборудовании фортификаций, по 30 грн за кв.м., и уже в апреле продает "Акви-буд" по 43 грн/м2. Таким образом на закупке только одного типа геотекстиля на 2 млн грн переплата составила почти треть. Всего фирма купила различных видов геотекстиля на 7,5 млн. грн.
Такая же история повторяется с другими видами материалов. В декабре 2024 года "Фундамент-Л" продала габионы на 20% дороже, чем сама купила у производителя. Продала в тот же день, что и купила.
Итак, "Акви-буд" строит, в "Фундамент-Л" поставляет. Самая показательная связь между компаниями, которую обнаружили расследователи, - дочь владельца "Фундамент-Л" Сергея Беловола получает зарплату в "Аква-буде".
При этом "Фундамент-Л" - не производитель, они покупают материалы у производителя и перепродают их дальше. 18 апреля 2024 года "Акви-буд" покупает у "Фундамент-Л" группу форификационных товаров на 10 млн грн. "Фундамент" эту сумму отдает ООО "Рума-М" за провод, который эта фирма никогда не покупала. Директором и владелицей "Рума-М" является Юлия Беловол, жена Сергея Беловола.
Беловол в прошлом депутат Мелитопольского горсовета от БПП (2016 г.). От БПП тогда вместе с Беловолом шел в Мелитопольский горсовет нынешний глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Журналисты отмечают, что после назначения Федорова в ОВА, бизнес Беловола начал получать заказы областного уровня, и не только фортификационные.
Так фирме Беловола ООО "Мелсити" заказывали ремонт укрытий и строительство подземной школы на 0,5 млрд грн. "Мелсити" также заказали строительство ВОПов на 32 млн грн, которые фирма заплатила отцу Беловола как ФЛП.
В ответ на расследование BIHUS.Info, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что фортификационные сооружения в области строили те, кто готов был работать в непосредственной близости к фронту, а стоимость строительства является одной из самых низких.
сап та набу мовчать.
значить брешуть кляті продажні журналюги!
То коли організм ослаблений хоробою (корупцією), імунітет на нулі, от його всяка кацапська гидота і добиває.
квітень 19-го... не пригадуєте? А попереджали ж...
Як там було? па-пріколу, прікольний чувачок, прастой парєнь із нарота?
Хто тут націоналіст?
Фірма 90-річної мами нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікацій на Сумщині, - ЗМІ. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/n3568767
Звільнена екс-заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-eksposadovitsya-zaporizkoi-oda-nekrasova-fedorov-zdijsniv-perevorot-u-mistsevij-vladi-05-09-2024.html Злата Некрасова, яка є однією з фігуранток скандалу з розкрадання гуманітарної допомоги, зараз проживає в Австрії.
Щось подібне щодо мародерства грошей і нікчемного результату, за рахунок цих споруд, було і у Яценюка і у гроцмана, ще з 2015-18 років!!!
Більше того, постановою КМУ, а не якимись заслуховуваннями «СРАТЬєхів», була визначена, ціла АВТОРИТЕТНА група осіб з обов'язками (і у лампасах, і без них), для КОНТРОЛЮ будівництва, головами ОДА у відповідних місцях, трьох ліній цих споруд!!
Потім, цю Постанову КМУ «тихенько🤑» скасували, за «клопотанням🤑» вчьоних з РНБОУ, керівника ж, у лампасах, зняли з посади, по тихому перевели у розпорядження АПУ, і все ЗАГЛОХЛО!! Віце прем'єр міністр Зубко Г Гразом з головами ОДА, та керівниками інших ЦОВВ, помусолили це завдання для годиться і протоколів(елемент національної безпеки України), та і ЗАГЛОХЛО, все це діло, при гройсмані, з оточенням вінницькими ділягами!! СБУ ГПУ Рахункрва Палата, Мінфін, Мінекономіки та Секретаріат КМУ, це знають!! Цим, аж ніяк не опікувалися, оті ДЕРЖАНЦЬКІ держсекретарі! Відповідальність величезна, а відкатів, до них не доносили!