Фирма 90-летней матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификаций в Сумской области, - СМИ. ВИДЕО

Компания, которая строила фортификации на Сумщине по завышенным ценам, покупала материалы у фирм, связанных с нардепом Игорем Молотком. Одна из таких фирм записана на его 90-летнюю маму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bihus.Info.

"Около 126 миллионов гривен на обустройство оборонительных рубежей в Сумской области получила компания ООО "ТД "Династия". В частности, для этих работ она закупила на более 40 млн грн материалов у компании "Шостстройресурс". Эту фирму впоследствии записали на 90-летнюю мать нардепа Игоря Молотка. Как установили журналисты, "Шостстройресурс" покупало материалы у производителя и перепродавало их ООО "ТД "Династия" с немалой наценкой", - говорится в расследовании.

Также к нардепу привела журналистов еще одна компания, у которой подрядчик покупал противотанковые пирамиды - ООО "Норд Трек".

В декларации Молотка говорится, что эта структура платит зарплату его сожительнице. Это, по подсчетам журналистов, привело к потере государством по меньшей мере 9,5 млн грн.

В ответе Bihus.Info нардеп сообщил, что не получает выгоду от деятельности упомянутых компаний, не влиял на то, чтобы они получали заказы на строительство фортификаций, и не владеет информацией о деятельности других лиц.

Игорь Молоток был нардепом еще с 2012 года. Тогда - от "Партии Регионов", а сейчас является членом депутатской группы "За будущее". Также он входит в Комитет ВР по вопросам бюджета.

