Фирма 90-летней матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификаций в Сумской области, - СМИ. ВИДЕО
Компания, которая строила фортификации на Сумщине по завышенным ценам, покупала материалы у фирм, связанных с нардепом Игорем Молотком. Одна из таких фирм записана на его 90-летнюю маму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bihus.Info.
"Около 126 миллионов гривен на обустройство оборонительных рубежей в Сумской области получила компания ООО "ТД "Династия". В частности, для этих работ она закупила на более 40 млн грн материалов у компании "Шостстройресурс". Эту фирму впоследствии записали на 90-летнюю мать нардепа Игоря Молотка. Как установили журналисты, "Шостстройресурс" покупало материалы у производителя и перепродавало их ООО "ТД "Династия" с немалой наценкой", - говорится в расследовании.
Также к нардепу привела журналистов еще одна компания, у которой подрядчик покупал противотанковые пирамиды - ООО "Норд Трек".
В декларации Молотка говорится, что эта структура платит зарплату его сожительнице. Это, по подсчетам журналистов, привело к потере государством по меньшей мере 9,5 млн грн.
В ответе Bihus.Info нардеп сообщил, что не получает выгоду от деятельности упомянутых компаний, не влиял на то, чтобы они получали заказы на строительство фортификаций, и не владеет информацией о деятельности других лиц.
Игорь Молоток был нардепом еще с 2012 года. Тогда - от "Партии Регионов", а сейчас является членом депутатской группы "За будущее". Также он входит в Комитет ВР по вопросам бюджета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та не може бути! "За майбутнє", кажете? Член бюджетного комітету? Разом з зеленою мерзотою в одній какаліції...
І чому ми й не дивуємось...
П. С. путин-*****.
Але ж оті, «доброчесні борці заброньовані», з ДБР, ГПУ, СБУ, все роблять, по команді групи осіб - помічників ригоАНАЛІВ Оманських!!
А так, то вони українці, заброньовані для боротьби за Національні інтереси України, а не московських прихвостнів з Урядового кварталу!!
Потім, як і в 2014 році, частина мусорських та беркутні, протікає на мухосранськ, а інші, відмазували роками, мертвечук з портновим і татаровим з продажними суддівськими( теж з доброчесністю)!!
Махніцький, ярема, луценко… вони знаються у деталях, цих розцінок!!
А при кому було інакше?
Ми ж і так знаємо, що якщо падла, то СН чи ОПЗЖ.
Будує нам державу в 10 разів дорожче
,, прибарахліцца "
І це під час війни...
Здихатись такої падлюки можна, ціна питання 1 фпв дрон.