РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10419 посетителей онлайн
Новости Строительство фортификаций на Сумщине Фортификации на Сумщине Хищение средств на фортификациях
4 151 53

Фирма 90-летней матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификаций в Сумской области, - СМИ. ВИДЕО

Компания, которая строила фортификации на Сумщине по завышенным ценам, покупала материалы у фирм, связанных с нардепом Игорем Молотком. Одна из таких фирм записана на его 90-летнюю маму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bihus.Info.

"Около 126 миллионов гривен на обустройство оборонительных рубежей в Сумской области получила компания ООО "ТД "Династия". В частности, для этих работ она закупила на более 40 млн грн материалов у компании "Шостстройресурс". Эту фирму впоследствии записали на 90-летнюю мать нардепа Игоря Молотка. Как установили журналисты, "Шостстройресурс" покупало материалы у производителя и перепродавало их ООО "ТД "Династия" с немалой наценкой", - говорится в расследовании.

Фирма матери нардепа Молотка продавала материалы для фортификаций с наценкой

Также к нардепу привела журналистов еще одна компания, у которой подрядчик покупал противотанковые пирамиды - ООО "Норд Трек".

Фирма матери нардепа Молотка продавала материалы для фортификаций с наценкой

Читайте также: Завладел более 1,1 млн грн, предназначенных на строительство фортификаций на Сумщине: сообщено подозрение директору одного из предприятий. ФОТОрепортаж

В декларации Молотка говорится, что эта структура платит зарплату его сожительнице. Это, по подсчетам журналистов, привело к потере государством по меньшей мере 9,5 млн грн.

В ответе Bihus.Info нардеп сообщил, что не получает выгоду от деятельности упомянутых компаний, не влиял на то, чтобы они получали заказы на строительство фортификаций, и не владеет информацией о деятельности других лиц.

Игорь Молоток был нардепом еще с 2012 года. Тогда - от "Партии Регионов", а сейчас является членом депутатской группы "За будущее". Также он входит в Комитет ВР по вопросам бюджета.

Читайте: БЭБ разоблачило схему присвоения более 6,4 млн грн, выделенных на строительство фортификаций в Запорожье. ФОТО

Автор: 

ВР (29382) закупки (806) Молоток Игорь (2) фортификации (144)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
У мене родичі в Конотопі, про Молотка без матюків говорити не можуть. Розповідали, що був ригіаналом і прихильником моспархату, потім воював із мером Конотопа Семеніхіним і намагався зняти його (хоча Семеніхін дуже норм мер і АТОшник). Дружив зі зрадником Деркачем свого часу...
показать весь комментарий
15.08.2025 11:00 Ответить
+23
ануна...
Та не може бути! "За майбутнє", кажете? Член бюджетного комітету? Разом з зеленою мерзотою в одній какаліції...
І чому ми й не дивуємось...
показать весь комментарий
15.08.2025 11:00 Ответить
+22
Мама любіт нацЄнки і дЄньгі...
показать весь комментарий
15.08.2025 11:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На то вони й молотки - шоб не зівати
показать весь комментарий
15.08.2025 11:00 Ответить
А все говорят что виновата Курская операция, Зеля походу думал что там нарыто и там не пройти никак и есть шанс там долго держаться, на деле тупо на легке обошли и перерезали логистику
показать весь комментарий
15.08.2025 11:00 Ответить
Так пенсія маленька заробляє як може!
показать весь комментарий
15.08.2025 11:00 Ответить
У мене родичі в Конотопі, про Молотка без матюків говорити не можуть. Розповідали, що був ригіаналом і прихильником моспархату, потім воював із мером Конотопа Семеніхіним і намагався зняти його (хоча Семеніхін дуже норм мер і АТОшник). Дружив зі зрадником Деркачем свого часу...
показать весь комментарий
15.08.2025 11:00 Ответить
ануна...
Та не може бути! "За майбутнє", кажете? Член бюджетного комітету? Разом з зеленою мерзотою в одній какаліції...
І чому ми й не дивуємось...
показать весь комментарий
15.08.2025 11:00 Ответить
Що "слуги", що "майбах" - "какая разніца".
показать весь комментарий
15.08.2025 11:07 Ответить
Мама любіт нацЄнки і дЄньгі...
показать весь комментарий
15.08.2025 11:04 Ответить
Маму за ґрати!
показать весь комментарий
15.08.2025 11:05 Ответить
У 90 років напевно вже і не судять.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:07 Ответить
Щоб інші мам не підставляли.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:08 Ответить
Ну, якшо у профілактичних цілях - то всеодне в Україні з такими нічого не вийде. Якшо ти не з опозіції, звичайно.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:11 Ответить
Ні. В усьому винні "ухилянти". А такі патріоти як 🔨, Ще отримають Зірки Героїв. Ось побачите.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:05 Ответить
Сподіваюсь прийде час й після такої новини буде новина: "Усе майно , походження якого не змогли підтвердити, нардепа , його родичів та друзів конфісковано - За розкрадання під час війни а самого нардепа ув'язнено на 20 років без права амністії. Тільки тоді, можливо поменьшає мородерів.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:05 Ответить
Аж на сльозу пробило - жаль шо не доживу до таких повідомлень в Україні.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:08 Ответить
Навіщо кацапи пхнуть своє рило в Україну? Їм же сказали вже "идите *****"! Так ні , не розуміють, кацапи-дегенерати.
П. С. путин-*****.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:13 Ответить
З їхнім лексиконом у них це як "Здрасьте!".
показать весь комментарий
15.08.2025 12:38 Ответить
!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 12:46 Ответить
Усе майно вже за кордоном.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:28 Ответить
Просніться, ви в УКРАїні
показать весь комментарий
15.08.2025 13:10 Ответить
Мародерить на КРОВІ Українців, цей злидень-барига, з посвідченням «нардеп»!!
Але ж оті, «доброчесні борці заброньовані», з ДБР, ГПУ, СБУ, все роблять, по команді групи осіб - помічників ригоАНАЛІВ Оманських!!
А так, то вони українці, заброньовані для боротьби за Національні інтереси України, а не московських прихвостнів з Урядового кварталу!!
Потім, як і в 2014 році, частина мусорських та беркутні, протікає на мухосранськ, а інші, відмазували роками, мертвечук з портновим і татаровим з продажними суддівськими( теж з доброчесністю)!!
Махніцький, ярема, луценко… вони знаються у деталях, цих розцінок!!
показать весь комментарий
15.08.2025 11:08 Ответить
Цікаво, а де ти бачив нардепів щоби не були злиднями - баригами
показать весь комментарий
15.08.2025 11:10 Ответить
Так він же з партії "за майбутнє", ось і створює майбутнє для свого помету
показать весь комментарий
15.08.2025 11:08 Ответить
Оце навибирались, куди не поглянь- крадуть та наживаються. Обісрали того пороха, а самі створили хаос і займаються знищенням нації. Тому на майбутнє, нам не потрібні бандюки, комуняки, клоуни, стоматологи і генерали. Обирати потрібно українців не пов'язаних із бізнесом і по національності, без московитів, ж-идв-ии такої подібної наволочі, а також кланів починаючи дніпропетровського клану, закінчуючи донецько- харківську.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:08 Ответить
А щоби таких не змогли вибрати ввели грошову заставу.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:11 Ответить
"Оце навибирались, куди не поглянь- крадуть та наживаються."

А при кому було інакше?
показать весь комментарий
15.08.2025 11:16 Ответить
У меншій мірі Ющенку та Пороху.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:17 Ответить
Треба не слухати розмови , а дивитись на справи. До Ющенка народ отримував бартера, гроші йшли всі Донецько-дніпропетровському клану, при ньому народ ожив і пішов розвиток країни. При поросі , в час війни запустилась економіка, також був розвиток , а зараз Z-ПР братія тільки клянчать гроші , які вливаються в безодню корупції.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:23 Ответить
Це ж треба !!! Хто таку байку Вам розповів ?
показать весь комментарий
15.08.2025 12:48 Ответить
Люта маячня? А головою є можливість думати, чи тільки як скажуть на олігархічних ТБ каналах, чи поприкалуються з народу України на Кварталі95!
показать весь комментарий
15.08.2025 12:36 Ответить
Ну так маму під суд за мародерство.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:09 Ответить
та хто її посадить ,вона мумія
показать весь комментарий
15.08.2025 11:13 Ответить
Нічого собі мумія. Так жваво мутний бізнес веде в 90 років. Енергійна мадам. Якраз на нари. Якщо цей молоток зробив зі своєї мамаші зіц-прєдсєдатєля Фунта,то все повинно бути по фен шую.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:22 Ответить
не знаю, малюска встиг побудувати музей мумій при тюрязі?
показать весь комментарий
15.08.2025 11:24 Ответить
А чому завжди стидаються писати партію "депутата"?
Ми ж і так знаємо, що якщо падла, то СН чи ОПЗЖ.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:17 Ответить
В останній день України цей Молоток щось прокаркає на згарищі та полетить в Західну Європу витрачати гроші як завзятий патріот.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:25 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 11:30 Ответить
А що третьякова з підласою та желєзняклм не вносять пропозиції по скасування зарплат і пільг нардепам? Дивно чому ні.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:31 Ответить
Це як, "На крові", чи ще нє?
показать весь комментарий
15.08.2025 11:34 Ответить
Які ті під@ри, таке і майбутнє.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:36 Ответить
Вся зелена срань сидить на потоках коштів.
Будує нам державу в 10 разів дорожче
показать весь комментарий
15.08.2025 11:39 Ответить
... ось і девіз наших чиновників:
,, прибарахліцца "
І це під час війни...
показать весь комментарий
15.08.2025 11:51 Ответить
Українські гніди, ось вони.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:55 Ответить
Так от шо таке "продажа с молотка"!
показать весь комментарий
15.08.2025 11:57 Ответить
Сирійці, дієво врегульовують з такими привладними баригами!! Жодного рецидиву, ще не не було!
показать весь комментарий
15.08.2025 12:01 Ответить
Яка жвава бабуся. Пощастило онуку.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:45 Ответить
Є такий інструмент молоток і поскільки кажуть клин клином вишибають то треба молотком по Молотку.Буде самий дієвий спосіб.Ще використати тиски-зажати його "господарство"і викинути рукоятку тисків,положити рядом молоток і хай працює.Поверне все що 20 років назад "заробив"
показать весь комментарий
15.08.2025 12:53 Ответить
Мама- молоток, таку дінастію у 90 р.забєцала
показать весь комментарий
15.08.2025 13:06 Ответить
Та хохол звичайний. Нажаль такої мразоти тут вистачає. Це ж з таких - перші розкуркулювачі, комсомольці, комуністи на селі.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:09 Ответить
Все спишуть на Шабуніна .
показать весь комментарий
15.08.2025 13:13 Ответить
отмыванием денег бабуська занималась в 90 лет
показать весь комментарий
15.08.2025 13:27 Ответить
Оце ригівське падло Молоток, затихло при Пороху і знов з'явилось при зелених. Краде і краде.
Здихатись такої падлюки можна, ціна питання 1 фпв дрон.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:30 Ответить
 
 