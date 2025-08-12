БЭБ раскрыло схему присвоения более 6,4 млн грн, выделенных на строительство фортификационных сооружений на Запорожье. ФОТО

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Чиновники Мелитопольской РГА

По данным следствия, должностные лица Мелитопольской районной государственной администрации, в сговоре с представителями ряда частных предприятий, при строительстве фортификационных сооружений завышали стоимость материалов и оборудования. При этом они вносили недостоверные сведения в сметную и отчетную документацию.

Завладели более 6,47 млн грн бюджетных средств

Таким образом, фигуранты завладели более 6,47 млн грн бюджетных средств. Убытки нанесенные государству подтверждены выводами судебных экспертиз.

Во время досудебного расследования правоохранители провели 11 обысков по местам работы и проживания фигурантов. В результате изъяли финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны, печати предприятий и другие доказательства.

Кому сообщили о подозрении

В данное время детективы сообщили о подозрении двум участникам схемы в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Досудебное расследование продолжается.

