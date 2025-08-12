РУС
БЭБ раскрыло схему присвоения более 6,4 млн грн, выделенных на строительство фортификационных сооружений на Запорожье. ФОТО

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Чиновники Мелитопольской РГА

По данным следствия, должностные лица Мелитопольской районной государственной администрации, в сговоре с представителями ряда частных предприятий, при строительстве фортификационных сооружений завышали стоимость материалов и оборудования. При этом они вносили недостоверные сведения в сметную и отчетную документацию.

Завладели более 6,47 млн грн бюджетных средств

Таким образом, фигуранты завладели более 6,47 млн грн бюджетных средств. Убытки нанесенные государству подтверждены выводами судебных экспертиз.

Во время досудебного расследования правоохранители провели 11 обысков по местам работы и проживания фигурантов. В результате изъяли финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны, печати предприятий и другие доказательства.

Также смотрите: Завладел более 1,1 млн грн, предназначенных на строительство фортификаций на Сумщине: сообщено подозрение директору одного из предприятий. ФОТОрепортаж

Кому сообщили о подозрении

В данное время детективы сообщили о подозрении двум участникам схемы в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Досудебное расследование продолжается.

Также читайте: Хищения на фортификациях на Харьковщине: всех подозреваемых взяли под стражу без права залога

Разворовывали на фортификационных сооружениях в Запорожской области

та невже..., якщо чиновник в Україні нічого не вкрав, його треба показувати в телевізорі й брати за це гроші... як в цирку...
12.08.2025 16:41 Ответить
Мелітопіль в окупації, а чиновники мелітопільські існують
12.08.2025 16:42 Ответить
ОПа! Невже не ОПа? 🤔
12.08.2025 16:49 Ответить
Це мабуть, ще за часів голови ОДА Бриля???
Сам то він, непричетний?
12.08.2025 16:55 Ответить
Я очень не люблю совок, но вот в таких случаях, в военное время - надо возращать "высшую меру"!
И похер все эти "права человека", демократические уценности и прочая либеральная хрень, когда на кону выживание страны!
12.08.2025 17:23 Ответить
беб викрило б набагато більше перевіривши кишені, криптогаманці та офшори лише одного з своїх "викривачів".
12.08.2025 17:44 Ответить
як були так і залишились корумпованими, продажними та ненажерливими податковими мусорками.
12.08.2025 18:03 Ответить
 
 