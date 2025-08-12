БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій на Запоріжжі. ФОТО
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Посадовці Мелітопольської РДА
За даними слідства, посадові особи Мелітопольської районної державної адміністрації, у змові з представниками низки приватних підприємств, під час будівництва фортифікаційних споруд завищували вартість матеріалів та обладнання. При цьому вони вносили недостовірні відомості до кошторисної та звітної документації.
Заволоділи понад 6,47 млн грн бюджетних коштів.
Таким чином, фігуранти заволоділи понад 6,47 млн грн бюджетних коштів. Збитки завдані державі підтверджені висновками судових експертиз.
Під час досудового розслідування правоохоронці провели 11 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. В результаті вилучили фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки підприємств та інші докази.
Кому повідомили про підозру
Наразі детективи повідомили про підозру двом учасникам схеми у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування триває.
