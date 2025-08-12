УКР
БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій на Запоріжжі. ФОТО

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Посадовці Мелітопольської РДА

За даними слідства, посадові особи Мелітопольської районної державної адміністрації, у змові з представниками низки приватних підприємств, під час будівництва фортифікаційних споруд завищували вартість матеріалів та обладнання. При цьому вони вносили недостовірні відомості до кошторисної та звітної документації.

Заволоділи понад 6,47 млн грн бюджетних коштів.

Таким чином, фігуранти заволоділи понад 6,47 млн грн бюджетних коштів. Збитки завдані державі підтверджені висновками судових експертиз.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели 11 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. В результаті вилучили фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки підприємств та інші докази.

Також дивіться: Заволодів понад 1,1 млн грн, призначених на будівництво фортифікацій на Сумщині: повідомлено підозру директору одного з підприємств. ФОТОрепортаж

Кому повідомили про підозру

 Наразі детективи повідомили про підозру двом учасникам схеми у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування триває.

Також читайте: Розкрадання на фортифікаціях на Харківщині: усіх підозрюваних взяли під варту без права застави

Розкрадали на фортифікаціях у Запорізькій області
та невже..., якщо чиновник в Україні нічого не вкрав, його треба показувати в телевізорі й брати за це гроші... як в цирку...
показати весь коментар
12.08.2025 16:41 Відповісти
Мелітопіль в окупації, а чиновники мелітопільські існують
показати весь коментар
12.08.2025 16:42 Відповісти
ОПа! Невже не ОПа? 🤔
показати весь коментар
12.08.2025 16:49 Відповісти
Це мабуть, ще за часів голови ОДА Бриля???
Сам то він, непричетний?
показати весь коментар
12.08.2025 16:55 Відповісти
Я очень не люблю совок, но вот в таких случаях, в военное время - надо возращать "высшую меру"!
И похер все эти "права человека", демократические уценности и прочая либеральная хрень, когда на кону выживание страны!
показати весь коментар
12.08.2025 17:23 Відповісти
беб викрило б набагато більше перевіривши кишені, криптогаманці та офшори лише одного з своїх "викривачів".
показати весь коментар
12.08.2025 17:44 Відповісти
 
 