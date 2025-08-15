УКР
Фірма 90-річної мами нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікацій на Сумщині, - ЗМІ. ВIДЕО

Компанія, що будувала фортифікації на Сумщині за завищеними цінами, купувала матеріали у фірм, пов'язаних із нардепом Ігорем Молотком. Одна з таких фірм записана на його 90-річну маму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

"Близько 126 мільйонів гривень на облаштування оборонних рубежів у Сумській області отримала компанія ТОВ "ТД "Дінастія". Зокрема, для цих робіт вона закупила на понад 40 млн грн матеріалів у компанї "Шостстройресурс". Цю фірму згодом записали на 90-річну матір нардепа Ігоря Молотка. Як встановили журналісти, "Шостстройресурс" купувало матеріали у виробника і перепродувало їх ТОВ "ТД "Дінастія" з чималою націнкою", - йдеться в розслідуванні.

Фірма мами нардепа Молотка продавала матеріали для фортифікацій з націнкою

Також до нардепа привела журналістів ще одна компанія, в якої підрядник купував протитанкові піраміди – ТОВ "Норд Трек".

Фірма мами нардепа Молотка продавала матеріали для фортифікацій з націнкою

Читайте також: Заволодів понад 1,1 млн грн, призначених на будівництво фортифікацій на Сумщині: повідомлено підозру директору одного з підприємств. ФОТОрепортаж

У декларації Молотка йдеться, що ця структура платить зарплату його співмешканці. Це, за підрахунками журналістів, призвело до втрати державою щонайменше 9,5 млн грн.

У відповіді Bihus.Info нардеп повідомив, що не отримує вигоду від діяльності згаданих компаній, не впливав на те, щоб вони отримували замовлення на будівництво фортифікацій, і не володіє інформацією про діяльність інших осіб.

Ігор Молоток був нардепом ще з 2012 року. Тоді - від "Партії Регіонів", а наразі є членом депутатської групи "За майбутнє". Також він входить у Комітет ВР з питань бюджету.

Читайте: БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій на Запоріжжі. ФОТО

ВР (15171) закупівлі (3533) Молоток Ігор (3) фортифікації (177)
У мене родичі в Конотопі, про Молотка без матюків говорити не можуть. Розповідали, що був ригіаналом і прихильником моспархату, потім воював із мером Конотопа Семеніхіним і намагався зняти його (хоча Семеніхін дуже норм мер і АТОшник). Дружив зі зрадником Деркачем свого часу...
15.08.2025 11:00
ануна...
Та не може бути! "За майбутнє", кажете? Член бюджетного комітету? Разом з зеленою мерзотою в одній какаліції...
І чому ми й не дивуємось...
15.08.2025 11:00
Мама любіт нацЄнки і дЄньгі...
15.08.2025 11:04
На то вони й молотки - шоб не зівати
15.08.2025 11:00
А все говорят что виновата Курская операция, Зеля походу думал что там нарыто и там не пройти никак и есть шанс там долго держаться, на деле тупо на легке обошли и перерезали логистику
15.08.2025 11:00
Так пенсія маленька заробляє як може!
15.08.2025 11:00
треба дати матері один рік позбавлення волі -хай синок -байстрюк носить мамаші передачки,хай стара квочка посидить на тюремній баланді
15.08.2025 14:43
У мене родичі в Конотопі, про Молотка без матюків говорити не можуть. Розповідали, що був ригіаналом і прихильником моспархату, потім воював із мером Конотопа Семеніхіним і намагався зняти його (хоча Семеніхін дуже норм мер і АТОшник). Дружив зі зрадником Деркачем свого часу...
15.08.2025 11:00
ануна...
Та не може бути! "За майбутнє", кажете? Член бюджетного комітету? Разом з зеленою мерзотою в одній какаліції...
І чому ми й не дивуємось...
15.08.2025 11:00
Що "слуги", що "майбах" - "какая разніца".
15.08.2025 11:07
Мама любіт нацЄнки і дЄньгі...
15.08.2025 11:04
Маму за ґрати!
15.08.2025 11:05
У 90 років напевно вже і не судять.
15.08.2025 11:07
Щоб інші мам не підставляли.
15.08.2025 11:08
Ну, якшо у профілактичних цілях - то всеодне в Україні з такими нічого не вийде. Якшо ти не з опозіції, звичайно.
15.08.2025 11:11
Ні. В усьому винні "ухилянти". А такі патріоти як 🔨, Ще отримають Зірки Героїв. Ось побачите.
15.08.2025 11:05
Сподіваюсь прийде час й після такої новини буде новина: "Усе майно , походження якого не змогли підтвердити, нардепа , його родичів та друзів конфісковано - За розкрадання під час війни а самого нардепа ув'язнено на 20 років без права амністії. Тільки тоді, можливо поменьшає мородерів.
15.08.2025 11:05
Аж на сльозу пробило - жаль шо не доживу до таких повідомлень в Україні.
15.08.2025 11:08
Навіщо кацапи пхнуть своє рило в Україну? Їм же сказали вже "идите *****"! Так ні , не розуміють, кацапи-дегенерати.
П. С. путин-*****.
15.08.2025 11:13
З їхнім лексиконом у них це як "Здрасьте!".
15.08.2025 12:38
15.08.2025 14:01
!!!!!!!!!
15.08.2025 12:46
Усе майно вже за кордоном.
15.08.2025 11:28
Просніться, ви в УКРАїні
15.08.2025 13:10
а конфісканти хто?
15.08.2025 14:00
Та багато в Україні крамниць - Конфіскант - от там треба і шукати.
15.08.2025 14:06
Мародерить на КРОВІ Українців, цей злидень-барига, з посвідченням «нардеп»!!
Але ж оті, «доброчесні борці заброньовані», з ДБР, ГПУ, СБУ, все роблять, по команді групи осіб - помічників ригоАНАЛІВ Оманських!!
А так, то вони українці, заброньовані для боротьби за Національні інтереси України, а не московських прихвостнів з Урядового кварталу!!
Потім, як і в 2014 році, частина мусорських та беркутні, протікає на мухосранськ, а інші, відмазували роками, мертвечук з портновим і татаровим з продажними суддівськими( теж з доброчесністю)!!
Махніцький, ярема, луценко… вони знаються у деталях, цих розцінок!!
15.08.2025 11:08
Цікаво, а де ти бачив нардепів щоби не були злиднями - баригами
15.08.2025 11:10
Так він же з партії "за майбутнє", ось і створює майбутнє для свого помету
15.08.2025 11:08
Оце навибирались, куди не поглянь- крадуть та наживаються. Обісрали того пороха, а самі створили хаос і займаються знищенням нації. Тому на майбутнє, нам не потрібні бандюки, комуняки, клоуни, стоматологи і генерали. Обирати потрібно українців не пов'язаних із бізнесом і по національності, без московитів, ж-идв-ии такої подібної наволочі, а також кланів починаючи дніпропетровського клану, закінчуючи донецько- харківську.
15.08.2025 11:08
А щоби таких не змогли вибрати ввели грошову заставу.
15.08.2025 11:11
"Оце навибирались, куди не поглянь- крадуть та наживаються."

А при кому було інакше?
15.08.2025 11:16
У меншій мірі Ющенку та Пороху.
15.08.2025 11:17
Треба не слухати розмови , а дивитись на справи. До Ющенка народ отримував бартера, гроші йшли всі Донецько-дніпропетровському клану, при ньому народ ожив і пішов розвиток країни. При поросі , в час війни запустилась економіка, також був розвиток , а зараз Z-ПР братія тільки клянчать гроші , які вливаються в безодню корупції.
15.08.2025 11:23
Це ж треба !!! Хто таку байку Вам розповів ?
15.08.2025 12:48
Люта маячня? А головою є можливість думати, чи тільки як скажуть на олігархічних ТБ каналах, чи поприкалуються з народу України на Кварталі95!
15.08.2025 12:36
Ну так маму під суд за мародерство.
15.08.2025 11:09
та хто її посадить ,вона мумія
15.08.2025 11:13
Нічого собі мумія. Так жваво мутний бізнес веде в 90 років. Енергійна мадам. Якраз на нари. Якщо цей молоток зробив зі своєї мамаші зіц-прєдсєдатєля Фунта,то все повинно бути по фен шую.
15.08.2025 11:22
не знаю, малюска встиг побудувати музей мумій при тюрязі?
15.08.2025 11:24
А чому завжди стидаються писати партію "депутата"?
Ми ж і так знаємо, що якщо падла, то СН чи ОПЗЖ.
15.08.2025 11:17
В останній день України цей Молоток щось прокаркає на згарищі та полетить в Західну Європу витрачати гроші як завзятий патріот.
15.08.2025 11:25
15.08.2025 11:30
А що третьякова з підласою та желєзняклм не вносять пропозиції по скасування зарплат і пільг нардепам? Дивно чому ні.
15.08.2025 11:31
Це як, "На крові", чи ще нє?
15.08.2025 11:34
Які ті під@ри, таке і майбутнє.
15.08.2025 11:36
Вся зелена срань сидить на потоках коштів.
Будує нам державу в 10 разів дорожче
15.08.2025 11:39
... ось і девіз наших чиновників:
,, прибарахліцца "
І це під час війни...
15.08.2025 11:51
Українські гніди, ось вони.
15.08.2025 11:55
Так от шо таке "продажа с молотка"!
15.08.2025 11:57
Сирійці, дієво врегульовують з такими привладними баригами!! Жодного рецидиву, ще не не було!
15.08.2025 12:01
Яка жвава бабуся. Пощастило онуку.
15.08.2025 12:45
Є такий інструмент молоток і поскільки кажуть клин клином вишибають то треба молотком по Молотку.Буде самий дієвий спосіб.Ще використати тиски-зажати його "господарство"і викинути рукоятку тисків,положити рядом молоток і хай працює.Поверне все що 20 років назад "заробив"
15.08.2025 12:53
Мама- молоток, таку дінастію у 90 р.забєцала
15.08.2025 13:06
Та хохол звичайний. Нажаль такої мразоти тут вистачає. Це ж з таких - перші розкуркулювачі, комсомольці, комуністи на селі.
15.08.2025 13:09
Все спишуть на Шабуніна .
15.08.2025 13:13
отмыванием денег бабуська занималась в 90 лет
15.08.2025 13:27
Оце ригівське падло Молоток, затихло при Пороху і знов з'явилось при зелених. Краде і краде.
Здихатись такої падлюки можна, ціна питання 1 фпв дрон.
15.08.2025 13:30
Тут допоможе тільки лінчування
15.08.2025 14:13
То все для "мудрага наріда" на паржать. Ну тепер ржутьна кутні. По ділам.
15.08.2025 14:12
Зелені вибл.дки.
15.08.2025 14:22
Рєзвая бабуля.
15.08.2025 14:35
Єдиний вихід, для порятунку України, це вішати прилюдно у центрі міста,іншого немає.
15.08.2025 15:01
Питання відкрите - де Артюх і що , з ним , зараз ?
15.08.2025 15:10
Зеля - чорт.
15.08.2025 15:28
 
 