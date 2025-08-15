Фірма 90-річної мами нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікацій на Сумщині, - ЗМІ. ВIДЕО
Компанія, що будувала фортифікації на Сумщині за завищеними цінами, купувала матеріали у фірм, пов'язаних із нардепом Ігорем Молотком. Одна з таких фірм записана на його 90-річну маму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.
"Близько 126 мільйонів гривень на облаштування оборонних рубежів у Сумській області отримала компанія ТОВ "ТД "Дінастія". Зокрема, для цих робіт вона закупила на понад 40 млн грн матеріалів у компанї "Шостстройресурс". Цю фірму згодом записали на 90-річну матір нардепа Ігоря Молотка. Як встановили журналісти, "Шостстройресурс" купувало матеріали у виробника і перепродувало їх ТОВ "ТД "Дінастія" з чималою націнкою", - йдеться в розслідуванні.
Також до нардепа привела журналістів ще одна компанія, в якої підрядник купував протитанкові піраміди – ТОВ "Норд Трек".
У декларації Молотка йдеться, що ця структура платить зарплату його співмешканці. Це, за підрахунками журналістів, призвело до втрати державою щонайменше 9,5 млн грн.
У відповіді Bihus.Info нардеп повідомив, що не отримує вигоду від діяльності згаданих компаній, не впливав на те, щоб вони отримували замовлення на будівництво фортифікацій, і не володіє інформацією про діяльність інших осіб.
Ігор Молоток був нардепом ще з 2012 року. Тоді - від "Партії Регіонів", а наразі є членом депутатської групи "За майбутнє". Також він входить у Комітет ВР з питань бюджету.
Та не може бути! "За майбутнє", кажете? Член бюджетного комітету? Разом з зеленою мерзотою в одній какаліції...
І чому ми й не дивуємось...
П. С. путин-*****.
Але ж оті, «доброчесні борці заброньовані», з ДБР, ГПУ, СБУ, все роблять, по команді групи осіб - помічників ригоАНАЛІВ Оманських!!
А так, то вони українці, заброньовані для боротьби за Національні інтереси України, а не московських прихвостнів з Урядового кварталу!!
Потім, як і в 2014 році, частина мусорських та беркутні, протікає на мухосранськ, а інші, відмазували роками, мертвечук з портновим і татаровим з продажними суддівськими( теж з доброчесністю)!!
Махніцький, ярема, луценко… вони знаються у деталях, цих розцінок!!
А при кому було інакше?
Ми ж і так знаємо, що якщо падла, то СН чи ОПЗЖ.
Будує нам державу в 10 разів дорожче
,, прибарахліцца "
І це під час війни...
Здихатись такої падлюки можна, ціна питання 1 фпв дрон.