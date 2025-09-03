Щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти, - Железняк. ВIДЕО
Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк опублікував нове розслідування про розкрадання грошей на зведенні фортифікацій та безпеці військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне розслідування.
За його словами, йдеться про розкрадання на пару сотень мільйонів.
Так, у 2024 році за 372 мільйони гривень Полтавська ОВА побудувала на Донеччині замість фортифікацій … декорації. І то не завжди.
"Щонайменше 200 мільйонів із цих грошей просто зникли. Через "свої" фірми, договори на фіктивні послуги, накручені ціни й документи з відвертою брехнею. Позиції ми ті в результаті втратили", - наголошує Железняк.
"У нас є фото, документи, проводки, прізвища, розшифровки записів розмов конкретних чиновників, які підтверджують масштабну корупцію на одному з найгарячіших напрямків фронту. І найгірше в цій історії, що причетні не просто не покарані. Тодішній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін і його заступник, який очевидно покривав цю аферу, отримав нові посади в столиці. Тепер за іронією долі вони відповідають за моніторинг крупних фінансових злочинів - ФінМон. Чиновники з області теж на місцях", - додає він.
"А компанії, які підписували липові поставки та дозволили собі лишити нікчемні укріплення для військових, - отримали нові державні контракти вже на мільярди. Від МінВідновлення", - зауважує нардеп.
Більш детально дивіться у відео.
Чому це неробиться за довго до цього аби убезпечити наші міста і села??????!!!!
Хтось має версію чому рослідування негайно не припинило зллочину, хоч те, що воно велось (негласне стеження і операвне) не викликає сумніву?!
Чому вичікували поки орки візьмуть нові теріторії???
Що це за новітні стандарти «боротьби» з корупцією???
Але тоді у Зе не залишиться живих друзів."
Лише невідворотність покарання може зменшити корупцію. Хоч 10 років, але ґарантовано.
Чудово б було-впіймали на хабарі-засудили-відправили в так званий "спецхабарникоштафбат".
Вони ж чудовий ресурс-завжди домовляться навіть з кацапами.
Просто перетруть між собою і заберуть позицію без втрат навіть ***********.
Просто куплять кацапів горілкою і обіцянками.
А може вже робота і кипить, секретна. Можливо, будівельники з ксивами сбу вже працюють, будують новий маєток аж гай шумить.
А всіх, хто втече з награбованим за кордон, оголосити в міжнародний розшук і судити заочно.
Гарно працюють!😎
100% заслужили на підвищення.
Андрій Борисович і Володимир Олександрович респектують!!!
Так шо не на часі оце боротися з "корупцією" чи зі "злочинною владою " - в країни є лише три вороги - "москалі" , "ухилянти " і " "здоровий глузд" . Останнього ворога більшість "мудрого наріду " вже перемогла ,залишилось добить ухилянтів
разом з економікою ,а там вже і кава в Криму не за горами..
Це мародери і вбивці, зрадники.