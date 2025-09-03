Щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти, - Железняк. ВIДЕО

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк опублікував нове розслідування про розкрадання грошей на зведенні фортифікацій та безпеці військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне розслідування.

За його словами, йдеться про розкрадання на пару сотень мільйонів.

Так, у 2024 році за 372 мільйони гривень Полтавська ОВА побудувала на Донеччині замість фортифікацій … декорації. І то не завжди.

"Щонайменше 200 мільйонів із цих грошей просто зникли. Через "свої" фірми, договори на фіктивні послуги, накручені ціни й документи з відвертою брехнею. Позиції ми ті в результаті втратили", - наголошує Железняк.

"У нас є фото, документи, проводки, прізвища, розшифровки записів розмов конкретних чиновників, які підтверджують масштабну корупцію на одному з найгарячіших напрямків фронту. І найгірше в цій історії, що причетні не просто не покарані. Тодішній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін і його заступник, який очевидно покривав цю аферу, отримав нові посади в столиці. Тепер за іронією долі вони відповідають за моніторинг крупних фінансових злочинів - ФінМон. Чиновники з області теж на місцях", - додає він.

"А компанії, які підписували липові поставки та дозволили собі лишити нікчемні укріплення для військових, - отримали нові державні контракти вже на мільярди. Від МінВідновлення", - зауважує нардеп.

Більш детально дивіться у відео.