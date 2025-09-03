УКР
Новини Розкрадання коштів на фортифікаціях
3 027 35

Щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти, - Железняк. ВIДЕО

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк опублікував нове розслідування про розкрадання грошей на зведенні фортифікацій та безпеці військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне розслідування.

За його словами, йдеться про розкрадання на пару сотень мільйонів.

Так, у 2024 році за 372 мільйони гривень Полтавська ОВА побудувала на Донеччині замість фортифікацій … декорації. І то не завжди.

"Щонайменше 200 мільйонів із цих грошей просто зникли. Через "свої" фірми, договори на фіктивні послуги, накручені ціни й документи з відвертою брехнею. Позиції ми ті в результаті втратили", - наголошує Железняк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі багатомільйонні замовлення на фортифакації отримував підрядник, який має тісні зв'язки з місцевою владою, - ЗМІ. ВIДЕО

"У нас є фото, документи, проводки, прізвища, розшифровки записів розмов конкретних чиновників, які підтверджують масштабну корупцію на одному з найгарячіших напрямків фронту. І найгірше в цій історії, що причетні не просто не покарані. Тодішній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін і його заступник, який очевидно покривав цю аферу, отримав нові посади в столиці. Тепер за іронією долі вони відповідають за моніторинг крупних фінансових злочинів - ФінМон. Чиновники з області теж на місцях", - додає він.

"А компанії, які підписували липові поставки та дозволили собі лишити нікчемні укріплення для військових, - отримали нові державні контракти вже на мільярди. Від МінВідновлення", - зауважує нардеп.

Більш детально дивіться у відео.

Автор: 

Железняк Ярослав (596) розкрадання (271) фортифікації (178)
+21
"Звісно, можна, як в Китаї, розстрілювати корупціонерів.
Але тоді у Зе не залишиться живих друзів."
03.09.2025 11:18 Відповісти
+17
"отримали нові державні контракти вже на мільярди" - Ну а що ж тут не ясно? Перші 200 лямів віддали наверх, в ОПу, а тоді і отримали нові "жирні" посади вже з мільярдними можливостями....для ОПи.
03.09.2025 11:21 Відповісти
+14
Причетним до мародерства-посади,компаніям -контракти, простолюдинам -бус і яма посеред поля викопана власними руками. Потужно.
03.09.2025 11:19 Відповісти
і якщо це не корупція в кабміні, то я іспанський льотчик
03.09.2025 11:18 Відповісти
Або агент кремля)
03.09.2025 11:49 Відповісти
Мені дивно, чому ці викриття оприлюднюються виключно після взяття цих «укріплень» росіянами?
Чому це неробиться за довго до цього аби убезпечити наші міста і села??????!!!!
Хтось має версію чому рослідування негайно не припинило зллочину, хоч те, що воно велось (негласне стеження і операвне) не викликає сумніву?!
Чому вичікували поки орки візьмуть нові теріторії???
Що це за новітні стандарти «боротьби» з корупцією???
03.09.2025 12:27 Відповісти
Та й президента не стане. Якщо розстрілювати.
03.09.2025 11:24 Відповісти
Розстріли не допоможуть. В китаї розстрілюють, але корупцію не ліквідовано.

Лише невідворотність покарання може зменшити корупцію. Хоч 10 років, але ґарантовано.
03.09.2025 11:30 Відповісти
Ну, поки не спробував ніхто, на жаль, але ж спробувати б!
03.09.2025 11:35 Відповісти
"не ліквідовано" і "обросли корупційним мародерством з ніг до голови" це трошки різні явища.
03.09.2025 11:40 Відповісти
І в наведеній цитаті немає заклику до розстрілів. В ній оцінка зеленої кодли.
03.09.2025 11:41 Відповісти
Нашим поможуть .
03.09.2025 11:56 Відповісти
Причетним до мародерства-посади,компаніям -контракти, простолюдинам -бус і яма посеред поля викопана власними руками. Потужно.
03.09.2025 11:19 Відповісти
"отримали нові державні контракти вже на мільярди" - Ну а що ж тут не ясно? Перші 200 лямів віддали наверх, в ОПу, а тоді і отримали нові "жирні" посади вже з мільярдними можливостями....для ОПи.
03.09.2025 11:21 Відповісти
Ну і чому їх, цих персон-хабарників, іще не взяли і не мобілізували?
Чудово б було-впіймали на хабарі-засудили-відправили в так званий "спецхабарникоштафбат".
Вони ж чудовий ресурс-завжди домовляться навіть з кацапами.
Просто перетруть між собою і заберуть позицію без втрат навіть ***********.
Просто куплять кацапів горілкою і обіцянками.
03.09.2025 11:24 Відповісти
що там СБУ, ще не зробило стійку? це ж пряма загроза безпеці країни й вона вже реалізована, ми втратили позиції..., в умовах воєнного стану їх дії привели до серйозних наслідків... це така стаття, що аж страшно..., ну якщо вони, звичайно, не втечуть...
03.09.2025 11:29 Відповісти
Куди ж дивився голова ОДВА Філашкін?Був в долі?А голови міських та районних ВЦА,військові які підписували акти?Військові хлопці кажуть,що влада здає не тільки території але і їх Де гарант?Хоча і він з шоблом ЗЕлених,можливо,в долі?
03.09.2025 11:30 Відповісти
Чого тільки на Донбасі? - Сумська Харківська Запорізька - кругом тирили - зараз Дніпро а Фортифікацій немає
03.09.2025 11:30 Відповісти
10%чоловіків на фронті а 90% чоловіків або 25-ти річні хлопчики в трусиках або заброньовані мародери які грабують державу. А потім дивуємось чому три кацапських наркомана на самокатах прорвали фронт і кожен день захоплюють декілька населених пунктів.
03.09.2025 11:32 Відповісти
Гарне поле для роботи сбу. Звісно, в специфічному напрямку.
А може вже робота і кипить, секретна. Можливо, будівельники з ксивами сбу вже працюють, будують новий маєток аж гай шумить.
03.09.2025 11:33 Відповісти
Ой, а хто ж це зробив?(ритроричний сарказм, якщо Шо). До сарказму додається сум- та ніфіга їм не буде, з головним на чолі(. Тільки якщо не вітаміни- ну, залізо там усіляке, плюмбум...
03.09.2025 11:33 Відповісти
Після зміни влади в Україні на проукраїнську й незлодійську новий президент, депутати, судді і силовики мають швидко провести конфіскацію всього майна, набутого теперішньою командою зебілів за увесь час їхньої каденції.
А всіх, хто втече з награбованим за кордон, оголосити в міжнародний розшук і судити заочно.
03.09.2025 11:36 Відповісти
03.09.2025 11:37 Відповісти
фото агінь ! )
03.09.2025 12:29 Відповісти
200 млн гривень спіонерили лише на фортифікаціях на Донеччині 🤔
Гарно працюють!😎
100% заслужили на підвищення.
Андрій Борисович і Володимир Олександрович респектують!!!
03.09.2025 11:38 Відповісти
03.09.2025 11:46 Відповісти
Все прогнило. Ні. Воно спочатку було і трухлявим і гнилим і смердючим. Це зелене.
03.09.2025 11:49 Відповісти
Що з такими паскудами робити під час війни ? тільки розстріл і другим наука буде ,весь цей бардак корупції на совісті "найвеличнішого" і його оточеня.
03.09.2025 11:54 Відповісти
ригозелена мразота прийшла до влади не для розвитку чи перемоги України,вони прийшли "прибарахлиться",віддати Україну пукіну,і все це зробили дегенерати своїми руками,з іржанієм " а то путин нападет" у 2019 році.
03.09.2025 11:56 Відповісти
Це не на часі . У всьому винуваті "ухилянти " . От коли наловимо достатню кількість "ухилянтів " - нам ніякі укріплення не будуть потрібні ... Бо як писав пан ексдєпутат Фірсов їдучи на заслужений отдих в тили - нам треба штурмувати Донєцку область ,щоб виграти війну . А для чого штурмовикам , якісь фортифікації в тилу ?
Так шо не на часі оце боротися з "корупцією" чи зі "злочинною владою " - в країни є лише три вороги - "москалі" , "ухилянти " і " "здоровий глузд" . Останнього ворога більшість "мудрого наріду " вже перемогла ,залишилось добить ухилянтів разом з економікою , а там вже і кава в Криму не за горами..
03.09.2025 12:03 Відповісти
І так усюди. Влада краде по всіх напрямках. І нічого, всі вони білі і пухнасті. А звичайна людина у них ворог України.
03.09.2025 12:04 Відповісти
Та йдіть ви зелені під...си, нах.р з такою країною. Військові на фронті зтікають кров'ю, а зелені зтікають коштами в офшори на крові.
03.09.2025 12:17 Відповісти
Невже не ясно якби не зникли 200млн. то керівництво не отримало нові посади, а компанії - держконтракти,
03.09.2025 12:23 Відповісти
Дуже сподіваюся, що Президент зробить потужну заяву та покарає своїх потужних призначенців. За умови, що після заяви вони не поїдуть за кордон у службове відрядження.
03.09.2025 12:24 Відповісти
Руки злодіям треба відрубувати! Бо юстиція проти друзів Зеленського вже безсила...
03.09.2025 12:28 Відповісти
Ми вже і не здивовані...
03.09.2025 12:34 Відповісти
Може хтось думає що вся оця пи**ота, яка наживається на війні та вирішує кому жити а кому вмерти - працюють для того щоб швидше війна скінчилась, мріють про розслідування та втечу або тюрму? І для того вивозять гроші за кордон та ховають по різних заначках, їхні діти та жінки обживають нажите непосильною працею за кордоном?
Це мародери і вбивці, зрадники.
03.09.2025 12:42 Відповісти
 
 