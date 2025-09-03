По меньшей мере 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты, - Железняк. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк опубликовал новое расследование о хищении денег на возведении фортификаций и безопасности военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее расследование.

По его словам, речь идет о хищениях на пару сотен миллионов.

Так, в 2024 году за 372 миллиона гривен Полтавская ОГА построила в Донецкой области вместо фортификаций ... декорации. И то не всегда.

"По меньшей мере 200 миллионов из этих денег просто исчезли. Через "свои" фирмы, договоры на фиктивные услуги, накрученные цены и документы с откровенной ложью. Позиции мы те в результате потеряли", - отмечает Железняк.

"У нас есть фото, документы, проводки, фамилии, расшифровки записей разговоров конкретных чиновников, которые подтверждают масштабную коррупцию на одном из самых горячих направлений фронта. И хуже всего в этой истории, что причастные не просто не наказаны. Тогдашний председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин и его заместитель, который очевидно покрывал эту аферу, получил новые должности в столице. Теперь по иронии судьбы они отвечают за мониторинг крупных финансовых преступлений - ФинМон. Чиновники из области тоже на местах", - добавляет он.

"А компании, которые подписывали липовые поставки и позволили себе оставить ничтожные укрепления для военных, - получили новые государственные контракты уже на миллиарды. От МинВосстановления", - отмечает нардеп.

Более подробно смотрите в видео.