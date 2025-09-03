По меньшей мере 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты, - Железняк. ВИДЕО
Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк опубликовал новое расследование о хищении денег на возведении фортификаций и безопасности военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее расследование.
По его словам, речь идет о хищениях на пару сотен миллионов.
Так, в 2024 году за 372 миллиона гривен Полтавская ОГА построила в Донецкой области вместо фортификаций ... декорации. И то не всегда.
"По меньшей мере 200 миллионов из этих денег просто исчезли. Через "свои" фирмы, договоры на фиктивные услуги, накрученные цены и документы с откровенной ложью. Позиции мы те в результате потеряли", - отмечает Железняк.
"У нас есть фото, документы, проводки, фамилии, расшифровки записей разговоров конкретных чиновников, которые подтверждают масштабную коррупцию на одном из самых горячих направлений фронта. И хуже всего в этой истории, что причастные не просто не наказаны. Тогдашний председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин и его заместитель, который очевидно покрывал эту аферу, получил новые должности в столице. Теперь по иронии судьбы они отвечают за мониторинг крупных финансовых преступлений - ФинМон. Чиновники из области тоже на местах", - добавляет он.
"А компании, которые подписывали липовые поставки и позволили себе оставить ничтожные укрепления для военных, - получили новые государственные контракты уже на миллиарды. От МинВосстановления", - отмечает нардеп.
Более подробно смотрите в видео.
Чому це неробиться за довго до цього аби убезпечити наші міста і села??????!!!!
Хтось має версію чому рослідування негайно не припинило зллочину, хоч те, що воно велось (негласне стеження і операвне) не викликає сумніву?!
Чому вичікували поки орки візьмуть нові теріторії???
Що це за новітні стандарти «боротьби» з корупцією???
Але тоді у Зе не залишиться живих друзів."
Лише невідворотність покарання може зменшити корупцію. Хоч 10 років, але ґарантовано.
Чудово б було-впіймали на хабарі-засудили-відправили в так званий "спецхабарникоштафбат".
Вони ж чудовий ресурс-завжди домовляться навіть з кацапами.
Просто перетруть між собою і заберуть позицію без втрат навіть ***********.
Просто куплять кацапів горілкою і обіцянками.
А може вже робота і кипить, секретна. Можливо, будівельники з ксивами сбу вже працюють, будують новий маєток аж гай шумить.
А всіх, хто втече з награбованим за кордон, оголосити в міжнародний розшук і судити заочно.
Гарно працюють!😎
100% заслужили на підвищення.
Андрій Борисович і Володимир Олександрович респектують!!!
Так шо не на часі оце боротися з "корупцією" чи зі "злочинною владою " - в країни є лише три вороги - "москалі" , "ухилянти " і " "здоровий глузд" . Останнього ворога більшість "мудрого наріду " вже перемогла ,залишилось добить ухилянтів
разом з економікою ,а там вже і кава в Криму не за горами..
Це мародери і вбивці, зрадники.
Зелена мразота краде не тільки гроші. Вона краде життя людей.