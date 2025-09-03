РУС
Хищение средств на фортификациях
3 948 37

По меньшей мере 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты, - Железняк. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк опубликовал новое расследование о хищении денег на возведении фортификаций и безопасности военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее расследование.

По его словам, речь идет о хищениях на пару сотен миллионов.

Так, в 2024 году за 372 миллиона гривен Полтавская ОГА построила в Донецкой области вместо фортификаций ... декорации. И то не всегда.

"По меньшей мере 200 миллионов из этих денег просто исчезли. Через "свои" фирмы, договоры на фиктивные услуги, накрученные цены и документы с откровенной ложью. Позиции мы те в результате потеряли", - отмечает Железняк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Запорожье многомиллионные заказы на фортифакации получал подрядчик, который имеет тесные связи с местными властями, - СМИ. ВИДЕО

"У нас есть фото, документы, проводки, фамилии, расшифровки записей разговоров конкретных чиновников, которые подтверждают масштабную коррупцию на одном из самых горячих направлений фронта. И хуже всего в этой истории, что причастные не просто не наказаны. Тогдашний председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин и его заместитель, который очевидно покрывал эту аферу, получил новые должности в столице. Теперь по иронии судьбы они отвечают за мониторинг крупных финансовых преступлений - ФинМон. Чиновники из области тоже на местах", - добавляет он.

"А компании, которые подписывали липовые поставки и позволили себе оставить ничтожные укрепления для военных, - получили новые государственные контракты уже на миллиарды. От МинВосстановления", - отмечает нардеп.

Более подробно смотрите в видео.

Автор: 

Железняк Ярослав (462) хищения (147) фортификации (146)
Топ комментарии
+28
"Звісно, можна, як в Китаї, розстрілювати корупціонерів.
Але тоді у Зе не залишиться живих друзів."
03.09.2025 11:18
03.09.2025 11:18 Ответить
+18
"отримали нові державні контракти вже на мільярди" - Ну а що ж тут не ясно? Перші 200 лямів віддали наверх, в ОПу, а тоді і отримали нові "жирні" посади вже з мільярдними можливостями....для ОПи.
03.09.2025 11:21
03.09.2025 11:21 Ответить
+17
Та й президента не стане. Якщо розстрілювати.
03.09.2025 11:24
03.09.2025 11:24 Ответить
і якщо це не корупція в кабміні, то я іспанський льотчик
03.09.2025 11:18 Ответить
Або агент кремля)
03.09.2025 11:49 Ответить
Мені дивно, чому ці викриття оприлюднюються виключно після взяття цих «укріплень» росіянами?
Чому це неробиться за довго до цього аби убезпечити наші міста і села??????!!!!
Хтось має версію чому рослідування негайно не припинило зллочину, хоч те, що воно велось (негласне стеження і операвне) не викликає сумніву?!
Чому вичікували поки орки візьмуть нові теріторії???
Що це за новітні стандарти «боротьби» з корупцією???
03.09.2025 12:27 Ответить
03.09.2025 11:18 Ответить
03.09.2025 11:24 Ответить
Розстріли не допоможуть. В китаї розстрілюють, але корупцію не ліквідовано.

Лише невідворотність покарання може зменшити корупцію. Хоч 10 років, але ґарантовано.
03.09.2025 11:30 Ответить
Ну, поки не спробував ніхто, на жаль, але ж спробувати б!
03.09.2025 11:35 Ответить
"не ліквідовано" і "обросли корупційним мародерством з ніг до голови" це трошки різні явища.
03.09.2025 11:40 Ответить
І в наведеній цитаті немає заклику до розстрілів. В ній оцінка зеленої кодли.
03.09.2025 11:41 Ответить
Нашим поможуть .
03.09.2025 11:56 Ответить
Причетним до мародерства-посади,компаніям -контракти, простолюдинам -бус і яма посеред поля викопана власними руками. Потужно.
03.09.2025 11:19 Ответить
"отримали нові державні контракти вже на мільярди" - Ну а що ж тут не ясно? Перші 200 лямів віддали наверх, в ОПу, а тоді і отримали нові "жирні" посади вже з мільярдними можливостями....для ОПи.
03.09.2025 11:21 Ответить
Ну і чому їх, цих персон-хабарників, іще не взяли і не мобілізували?
Чудово б було-впіймали на хабарі-засудили-відправили в так званий "спецхабарникоштафбат".
Вони ж чудовий ресурс-завжди домовляться навіть з кацапами.
Просто перетруть між собою і заберуть позицію без втрат навіть ***********.
Просто куплять кацапів горілкою і обіцянками.
03.09.2025 11:24 Ответить
що там СБУ, ще не зробило стійку? це ж пряма загроза безпеці країни й вона вже реалізована, ми втратили позиції..., в умовах воєнного стану їх дії привели до серйозних наслідків... це така стаття, що аж страшно..., ну якщо вони, звичайно, не втечуть...
03.09.2025 11:29 Ответить
Куди ж дивився голова ОДВА Філашкін?Був в долі?А голови міських та районних ВЦА,військові які підписували акти?Військові хлопці кажуть,що влада здає не тільки території але і їх Де гарант?Хоча і він з шоблом ЗЕлених,можливо,в долі?
03.09.2025 11:30 Ответить
Чого тільки на Донбасі? - Сумська Харківська Запорізька - кругом тирили - зараз Дніпро а Фортифікацій немає
03.09.2025 11:30 Ответить
10%чоловіків на фронті а 90% чоловіків або 25-ти річні хлопчики в трусиках або заброньовані мародери які грабують державу. А потім дивуємось чому три кацапських наркомана на самокатах прорвали фронт і кожен день захоплюють декілька населених пунктів.
03.09.2025 11:32 Ответить
Гарне поле для роботи сбу. Звісно, в специфічному напрямку.
А може вже робота і кипить, секретна. Можливо, будівельники з ксивами сбу вже працюють, будують новий маєток аж гай шумить.
03.09.2025 11:33 Ответить
Ой, а хто ж це зробив?(ритроричний сарказм, якщо Шо). До сарказму додається сум- та ніфіга їм не буде, з головним на чолі(. Тільки якщо не вітаміни- ну, залізо там усіляке, плюмбум...
03.09.2025 11:33 Ответить
Після зміни влади в Україні на проукраїнську й незлодійську новий президент, депутати, судді і силовики мають швидко провести конфіскацію всього майна, набутого теперішньою командою зебілів за увесь час їхньої каденції.
А всіх, хто втече з награбованим за кордон, оголосити в міжнародний розшук і судити заочно.
03.09.2025 11:36 Ответить
03.09.2025 11:37 Ответить
фото агінь ! )
03.09.2025 12:29 Ответить
200 млн гривень спіонерили лише на фортифікаціях на Донеччині 🤔
Гарно працюють!😎
100% заслужили на підвищення.
Андрій Борисович і Володимир Олександрович респектують!!!
03.09.2025 11:38 Ответить
03.09.2025 11:46 Ответить
Все прогнило. Ні. Воно спочатку було і трухлявим і гнилим і смердючим. Це зелене.
03.09.2025 11:49 Ответить
Що з такими паскудами робити під час війни ? тільки розстріл і другим наука буде ,весь цей бардак корупції на совісті "найвеличнішого" і його оточеня.
03.09.2025 11:54 Ответить
ригозелена мразота прийшла до влади не для розвитку чи перемоги України,вони прийшли "прибарахлиться",віддати Україну пукіну,і все це зробили дегенерати своїми руками,з іржанієм " а то путин нападет" у 2019 році.
03.09.2025 11:56 Ответить
Це не на часі . У всьому винуваті "ухилянти " . От коли наловимо достатню кількість "ухилянтів " - нам ніякі укріплення не будуть потрібні ... Бо як писав пан ексдєпутат Фірсов їдучи на заслужений отдих в тили - нам треба штурмувати Донєцку область ,щоб виграти війну . А для чого штурмовикам , якісь фортифікації в тилу ?
Так шо не на часі оце боротися з "корупцією" чи зі "злочинною владою " - в країни є лише три вороги - "москалі" , "ухилянти " і " "здоровий глузд" . Останнього ворога більшість "мудрого наріду " вже перемогла ,залишилось добить ухилянтів разом з економікою , а там вже і кава в Криму не за горами..
03.09.2025 12:03 Ответить
І так усюди. Влада краде по всіх напрямках. І нічого, всі вони білі і пухнасті. А звичайна людина у них ворог України.
03.09.2025 12:04 Ответить
Та йдіть ви зелені під...си, нах.р з такою країною. Військові на фронті зтікають кров'ю, а зелені зтікають коштами в офшори на крові.
03.09.2025 12:17 Ответить
Невже не ясно якби не зникли 200млн. то керівництво не отримало нові посади, а компанії - держконтракти,
03.09.2025 12:23 Ответить
Дуже сподіваюся, що Президент зробить потужну заяву та покарає своїх потужних призначенців. За умови, що після заяви вони не поїдуть за кордон у службове відрядження.
03.09.2025 12:24 Ответить
Руки злодіям треба відрубувати! Бо юстиція проти друзів Зеленського вже безсила...
03.09.2025 12:28 Ответить
Ми вже і не здивовані...
03.09.2025 12:34 Ответить
Може хтось думає що вся оця пи**ота, яка наживається на війні та вирішує кому жити а кому вмерти - працюють для того щоб швидше війна скінчилась, мріють про розслідування та втечу або тюрму? І для того вивозять гроші за кордон та ховають по різних заначках, їхні діти та жінки обживають нажите непосильною працею за кордоном?
Це мародери і вбивці, зрадники.
03.09.2025 12:42 Ответить
А скільки людей вбито через ці вкрадені 200 млн. І не тільки ці.
Зелена мразота краде не тільки гроші. Вона краде життя людей.
03.09.2025 13:21 Ответить
Всіх голів ВЦА та ОДА призначає ЗЕленський.Хто подає на підпис кандидатів-адміністрація президента (Офіс),Кабмін.Всі ці суки причетні до загибелі десятків тисяч українських воїнів.Вони пиляють гроші на крові захисників на фортифікації,дронах,озброєнні,харчуванні,амуніції.Мільярди гривень розкрадаються,а ми задаємося питанням "чому наші відступають?"Спрос з ЗЕленського:Кириленко голова ОВА Донецької обл.,зараз Філашкін;Гайдай був головою я Луганської ОВА,став головою ОВА Ужгорода,Пронін -фінмоніторінг,замішаний у підготовці введення санкцій проти Порошенка.Кириленко і Гайдай фігуранти кримінальних проваджень.Це тільки вершина айсберга ЗЕлених гнид,які вбивають наших захисників.
03.09.2025 13:40 Ответить
 
 