Корупція на фортифікаціях: очільника Полтавської ОВА Когута викликали у Раду

Верховна Рада підтримала рішення викликати до парламенту т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Про це повідомив у телеграм-каналі народеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо корупції на фортифікаційних спорудах та, як компанії отримали додаткові мільярдні тендери", - уточнив він.

Фото: Ярослав Железняк / Телеграм-канал

Раніше повідомлялося, що щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти.