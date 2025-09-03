УКР
Корупція на фортифікаціях: очільника Полтавської ОВА Когута викликали у Раду

Верховна Рада підтримала рішення викликати до парламенту т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Про це повідомив у телеграм-каналі народеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо корупції на фортифікаційних спорудах та, як компанії отримали додаткові мільярдні тендери", - уточнив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі багатомільйонні замовлення на фортифакації отримував підрядник, який має тісні зв’язки з місцевою владою, - ЗМІ. ВIДЕО

Когута викликали в Раду
Фото: Ярослав Железняк / Телеграм-канал

Раніше повідомлялося, що щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти.

ВР (15204) Железняк Ярослав (596) фортифікації (178) Полтавська область (1216)
Зе нєвінаіатий!
03.09.2025 13:42 Відповісти
ЗЕленського визовіть в Раду.ВСІ ЙОГО ПРИЗНАЧЕНЦІ-КАЗНОКРАДИ!
03.09.2025 13:44 Відповісти
А міністра МВС викликали після вбивства Андрія Парубія ?
03.09.2025 13:21 Відповісти
Ага. Так він і прийшов. З Гоа важко добиратися.
03.09.2025 13:14 Відповісти
А міністра МВС викликали після вбивства Андрія Парубія ?
03.09.2025 13:21 Відповісти
хіхіхі.....
брехати та мародерити!
але, потрібно постійно показувати якесь тєлодвіженіє.

і, головне!
відволікати бидло від котопеса єрмакумєрова.
бо, котопес єрмакумєров каталися у сша не україну спасати, а дєлать дєла!
03.09.2025 13:22 Відповісти
Холоп, вирішив барські кошти поцупити, відшморгати прилюдно.
03.09.2025 13:27 Відповісти
Ну прямо сам, а наверх відіслати це святе
03.09.2025 13:34 Відповісти
Зе нєвінаіатий!
03.09.2025 13:42 Відповісти
ЗЕленського визовіть в Раду.ВСІ ЙОГО ПРИЗНАЧЕНЦІ-КАЗНОКРАДИ!
03.09.2025 13:44 Відповісти
Для чого того кугута визвали в Раду?Для нагородження?
03.09.2025 13:47 Відповісти
Ловят? Как поймают, Якина Когута на кол посадить - это первое дело, а уж опосля…
03.09.2025 14:12 Відповісти
чому неможливо перевірити в процесі коли гроші крадуть, здебільшого за допомогою примітивних схем, які завжди працюють, й запобігти цьому..., а перевірити під час будівництва, перевірити під час прийму/передачі чомусь неможливо..., потім, коли гроші вже вкрадені, витрачені на різну х##ню, незахищені позиції втрачені... відбувається оприлюднення фактів... а в цьому випадку мародери навіть отримали прекрасні посади й довіру влади...
03.09.2025 14:13 Відповісти
Лисака-гниду забули
03.09.2025 14:57 Відповісти
 
 