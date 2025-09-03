Корупція на фортифікаціях: очільника Полтавської ОВА Когута викликали у Раду
Верховна Рада підтримала рішення викликати до парламенту т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.
Про це повідомив у телеграм-каналі народеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо корупції на фортифікаційних спорудах та, як компанії отримали додаткові мільярдні тендери", - уточнив він.
Раніше повідомлялося, що щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти.
Топ коментарі
+2 Bogdan #603107
показати весь коментар03.09.2025 13:42 Відповісти Посилання
+2 Виктор Шевченко
показати весь коментар03.09.2025 13:44 Відповісти Посилання
+1 Псамметих II
показати весь коментар03.09.2025 13:21 Відповісти Посилання
брехати та мародерити!
але, потрібно постійно показувати якесь тєлодвіженіє.
і, головне!
відволікати бидло від котопеса єрмакумєрова.
бо, котопес єрмакумєров каталися у сша не україну спасати, а дєлать дєла!
ЯкинаКогута на кол посадить - это первое дело, а уж опосля…