Коррупция на фортификациях: главу Полтавской ОГА Когута вызвали в Раду

Верховная Рада поддержала решение вызвать в парламент и.о. начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.

Об этом сообщил в телеграм-канале народеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"О коррупции на фортификационных сооружениях и, как компании получили дополнительные миллиардные тендеры", - уточнил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Запорожье многомиллионные заказы на фортифакации получал подрядчик, который имеет тесные связи с местными властями, - СМИ. ВИДЕО

Когута вызвали в Раду
Фото: Ярослав Железняк / Телеграм-канал

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты.

ВР (29406) Железняк Ярослав (462) фортификации (146) Полтавская область (1256)
Топ комментарии


03.09.2025 13:44 Ответить


03.09.2025 13:21 Ответить


03.09.2025 13:42 Ответить
Ага. Так він і прийшов. З Гоа важко добиратися.
03.09.2025 13:14 Ответить
А міністра МВС викликали після вбивства Андрія Парубія ?
хіхіхі.....
брехати та мародерити!
але, потрібно постійно показувати якесь тєлодвіженіє.

і, головне!
відволікати бидло від котопеса єрмакумєрова.
бо, котопес єрмакумєров каталися у сша не україну спасати, а дєлать дєла!
03.09.2025 13:22 Ответить
Холоп, вирішив барські кошти поцупити, відшморгати прилюдно.
03.09.2025 13:27 Ответить
Ну прямо сам, а наверх відіслати це святе
Зе нєвінаіатий!
ЗЕленського визовіть в Раду.ВСІ ЙОГО ПРИЗНАЧЕНЦІ-КАЗНОКРАДИ!
Для чого того кугута визвали в Раду?Для нагородження?
03.09.2025 13:47 Ответить
Ловят? Как поймают, Якина Когута на кол посадить - это первое дело, а уж опосля…
03.09.2025 14:12 Ответить
чому неможливо перевірити в процесі коли гроші крадуть, здебільшого за допомогою примітивних схем, які завжди працюють, й запобігти цьому..., а перевірити під час будівництва, перевірити під час прийму/передачі чомусь неможливо..., потім, коли гроші вже вкрадені, витрачені на різну х##ню, незахищені позиції втрачені... відбувається оприлюднення фактів... а в цьому випадку мародери навіть отримали прекрасні посади й довіру влади...
03.09.2025 14:13 Ответить
 
 