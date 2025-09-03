Коррупция на фортификациях: главу Полтавской ОГА Когута вызвали в Раду

Верховная Рада поддержала решение вызвать в парламент и.о. начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.

Об этом сообщил в телеграм-канале народеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"О коррупции на фортификационных сооружениях и, как компании получили дополнительные миллиардные тендеры", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты.