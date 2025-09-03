Коррупция на фортификациях: главу Полтавской ОГА Когута вызвали в Раду
Верховная Рада поддержала решение вызвать в парламент и.о. начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.
Об этом сообщил в телеграм-канале народеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"О коррупции на фортификационных сооружениях и, как компании получили дополнительные миллиардные тендеры", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты.
Топ комментарии
+2 Виктор Шевченко
показать весь комментарий03.09.2025 13:44 Ответить Ссылка
+1 Псамметих II
показать весь комментарий03.09.2025 13:21 Ответить Ссылка
+1 Bogdan #603107
показать весь комментарий03.09.2025 13:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
брехати та мародерити!
але, потрібно постійно показувати якесь тєлодвіженіє.
і, головне!
відволікати бидло від котопеса єрмакумєрова.
бо, котопес єрмакумєров каталися у сша не україну спасати, а дєлать дєла!
ЯкинаКогута на кол посадить - это первое дело, а уж опосля…