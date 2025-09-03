Коррупция на фортификационных сооружениях: Полтавская ОВА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие нарушений
В Полтавской ОВА прокомментировали информацию о коррупции на фортификационных сооружениях, отметив, что 14 взводных опорных пунктов и линий невзрывных заграждений выполнены в полном объеме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет председатель Полтавской ОВА Владимир Когут в телеграм-канале.
"Сегодня отдельными людьми в информационном пространстве была распространена информация, которая является неполной, неточной и содержит манипуляции фактами, касающимися процесса строительства фортификаций. Сообщаем, что по состоянию на 3.09.2025 года 14 взводных опорных пунктов и линий невзрывных заграждений выполнены в полном объеме. Все работы проведены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая имеет положительные выводы ГП "Укрдержбудекспертиза"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что качество выполненных работ подтверждено рядом проверок, в частности Национальным научным центром "Інститут судових експертиз ім. професора М. С. Бокаріуса". Также это подтверждает командование сил поддержки ОТГ "Луганськ", представители которых разрабатывали и утверждали схемы взводно-опорных пунктов.
Когут отметил, что всего на строительство фортификационных сооружений было потрачено 375 млн грн, из которых около 70 млн грн составляет НДС. Наибольшая часть расходов - более 240 млн грн - пришлась на закупку материалов, тогда как на строительные работы направлено около 65 млн грн.
"Попытки дискредитировать Полтавскую ОВА, людей, которые ежедневно, круглосуточно работают для укрепления обороноспособности страны продолжаются несколько лет, но не имеют успехов. К этому привлечены большие силы и средства, которые сейчас работают только на врага.
ОВА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие каких-либо нарушений со стороны заказчика, и предоставление оценки лицам, которые осуществляют мероприятия по дискредитации областной военной администрации и руководства области", - добавил Когут.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала решение вызвать в парламент врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута по поводу коррупции на строительстве фортификаций.
І саме вони, військові, мають планувати і будувати лінії оборони, а не кабінетні менеджери!