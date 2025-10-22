Коррупция на фортификациях в Полтавской ОВА: НАБУ пришло с обысками ко всем фигурантам, - Железняк

21 октября НАБУ пришло с обысками к чиновникам Полтавской ОВА, Госфинмониторинга и подрядчикам после расследования о возможном хищении 200 миллионов гривен при возведении фортификаций в Донецкой области.

Расследование о коррупции на фортификациях

Он напомнил, что в расследовании речь шла о том, как Полтавская ОВА (на тот момент - глава Филипп Пронин) разворовала 200 млн грн на фортификациях в Донецкой области.

Обыски НАБУ

А вчера, 21 октября, у всех фигурантов этой истории проходили обыски НАБУ.

"Включая первого заместителя Пронина в Госфинмониторинге Богдана Корольчука, их подрядчика ООО "Енкі Констракшн" и чиновников разного уровня Полтавской ОВА. Обыски проводятся именно в рамках нашего заявления о коррупции на фортификации", - написал он.

Железняк добавил, что Пронин находится в длительной "заграничной командировке". Также нардеп хочет задать ряд вопросов "протектору Пронина" - вице-премьеру Алексею Кулебе, о коррупции.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты.

Верховная Рада поддержала решение вызвать в парламент и.о. начальника Полтавской ОВА Владимира Когута относительно коррупции на строительстве фортификаций.

Полтавская ОВА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие нарушений.

НАБУ истребовало в свою подследственность производство относительно возможных злоупотреблений чиновниками Полтавской ОВА и подрядчиками при строительстве фортификаций.

