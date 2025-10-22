РУС
Новости Хищение средств на фортификациях
1 468 14

Коррупция на фортификациях в Полтавской ОВА: НАБУ пришло с обысками ко всем фигурантам, - Железняк

НАБУ пришло с обысками к должностным лицам Полтавской ОГА

21 октября НАБУ пришло с обысками к чиновникам Полтавской ОВА, Госфинмониторинга и подрядчикам после расследования о возможном хищении 200 миллионов гривен при возведении фортификаций в Донецкой области.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Расследование о коррупции на фортификациях

Он напомнил, что в расследовании речь шла о том, как Полтавская ОВА (на тот момент - глава Филипп Пронин) разворовала 200 млн грн на фортификациях в Донецкой области.

Обыски НАБУ

А вчера, 21 октября, у всех фигурантов этой истории проходили обыски НАБУ.

"Включая первого заместителя Пронина в Госфинмониторинге Богдана Корольчука, их подрядчика ООО "Енкі Констракшн" и чиновников разного уровня Полтавской ОВА. Обыски проводятся именно в рамках нашего заявления о коррупции на фортификации", - написал он.

Железняк добавил, что Пронин находится в длительной "заграничной командировке". Также нардеп хочет задать ряд вопросов "протектору Пронина" - вице-премьеру Алексею Кулебе, о коррупции.

НАБУ пришло с обысками к должностным лицам Полтавской ОГА

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты.

Верховная Рада поддержала решение вызвать в парламент и.о. начальника Полтавской ОВА Владимира Когута относительно коррупции на строительстве фортификаций.

Полтавская ОВА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие нарушений.

НАБУ истребовало в свою подследственность производство относительно возможных злоупотреблений чиновниками Полтавской ОВА и подрядчиками при строительстве фортификаций.

Автор: 

+8
Всі корупційні потоки, в таких справах, ведуть в столицю.
В офіс президента.
Без його дозволу та відкатів йому та його оточенню, таки оборудки на мільярди не можливі.
22.10.2025 16:16 Ответить
+7
Грабьож на ртифікаціях- це вотчина Єрмакомародерату... Чекаємо на нову атветку агентам НАБУ від орлів Малюка ? Чи в них вже спільно заплановані вистави?
22.10.2025 16:15 Ответить
+4
і що то за головний організатор схем робить призначення в ті ОВА ви не знаєте його призвища?певно це той кого неможна називати..
22.10.2025 16:22 Ответить
Грабьож на ртифікаціях- це вотчина Єрмакомародерату... Чекаємо на нову атветку агентам НАБУ від орлів Малюка ? Чи в них вже спільно заплановані вистави?
22.10.2025 16:15 Ответить
і треба ж такому! розікрали, а з оп-ісом не поділились!!
22.10.2025 16:16 Ответить
Всі корупційні потоки, в таких справах, ведуть в столицю.
В офіс президента.
Без його дозволу та відкатів йому та його оточенню, таки оборудки на мільярди не можливі.
22.10.2025 16:16 Ответить
накралися а потім йдуть у"тривале закордонне відрядження"..
22.10.2025 16:21 Ответить
і що то за головний організатор схем робить призначення в ті ОВА ви не знаєте його призвища?певно це той кого неможна називати..
22.10.2025 16:22 Ответить
Всі знають головного організатора подібних схем.Ніхто ще не забув "стіну Яценюка",яку тепер в принципі неможливо перевірити,так як через неї русня вже бігала туди-сюди.До речі люди,які відповідальні за фортифікаціі і крадуть на них прямо зацікавлені щоб москалі перемахнули через укріплення і тим самим зробили неможливою будь яку перевірку.
22.10.2025 16:47 Ответить
Не було, не було і на тобі знову? Які цінні кадри ''слуг'' на видумку різних схем крадівницства. Їх шеф пиляє мільярди на ''великому крадівницстві', а ''орлята'' на маленьких фортифікаціях.
22.10.2025 16:21 Ответить
22.10.2025 16:37 Ответить
Слова хороші,але Черчілю не належать...
22.10.2025 16:50 Ответить
Якіж негідники засіли у Полтавські ОВА! Як вони підманули-підвели свого керівника! Він (керівник) же ж їм довіряв цілком і повністю, а вони...
22.10.2025 16:46 Ответить
пронін, це той хєр, що вигадав для ЗЕлених аматорів підставу для санкцій проти Пороха.
Може це про нього Криворізький Мачо мав на увазі: "Також Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії".
22.10.2025 16:47 Ответить
У зелупнів-заробітчан, нервова діарея! Їх же не буде охороняти вся СБУ, як міндіча-чирнишова чи портнова з шурмою??
22.10.2025 16:49 Ответить
Ну і нашо захищати цих гвидонів у голих полях на смерть.
22.10.2025 16:50 Ответить
В НАБУ надо взять бывших фронтовиков, чтобы и они приходили к тем, кто воровал у армии.
22.10.2025 17:43 Ответить
 
 