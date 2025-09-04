РУС
Новости Хищение средств на фортификациях
Возможна коррупция на фортификациях в Полтавской ОВА: НАБУ начало расследование, - Железняк

НАБУ требовало своей подследственности производства по возможным злоупотреблениям чиновниками Полтавской ОВА и подрядчиками во время строительства фортификаций.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

"НАБУ начинает расследование по результатам нашего сюжета в отношении Пронина, Полтавской ОВА и пропавших 200 млн на фортификациях. Как я и говорил, то об этой коррупционной сделке власти было известно. Но ее тогда решили "похоронить" в деле полтавского БЭБ и материалах ДСР).

Поэтому мы специально задержали дату выхода материала, чтобы заранее передать все в НАБУ", - говорится в сообщении.

По словам Железняка, 5 августа все документы официально направили и уже по состоянию на сейчас НАБУ требовало к себе это дело.

Коррупция на фортификациях

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты.

Верховная Рада поддержала решение вызвать в парламент и.о. начальника Полтавской ОВ Владимира Когута относительно коррупции на строительстве фортификаций.

Полтавская ОВА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие нарушений.

В команді Зеленського немає випадкових людей. Лише відібрані і перевірені часом покидьки.
04.09.2025 10:11 Ответить
Тому і по тихому втрачаємо територіі. Чому би і ні, якщо у владі одні "патріоти. "
04.09.2025 10:14 Ответить
Якось наївно казати "можлива корупція" там, де вже роками відточені схеми, поставлені свої люди, всі документи засекречені. Так по дитячому...
04.09.2025 10:16 Ответить
,,,можлива,, якщо не шукати доказів,,хоча там досить просто попасти на локацію їх ,,розположення,, та спробувати знайти
04.09.2025 10:38 Ответить
Шкода обороноздатності держави - це не корурція, а стаття 111 державна зрада.
Підслідність СБУ, якби вона була.
04.09.2025 10:50 Ответить
Неправильний заголовок. Треба такий: Можливо, десь немає корупції на фортифікаціях.
04.09.2025 10:52 Ответить
Гундоса почвара краде на крові... Нажива не зупиняє військових обкрадати, які від недолугих укриттів гинуть на фронті. Вже мільярдером став доларовим.
04.09.2025 11:13 Ответить
ЩЕ ВІД СИНЄГУБОГО *********** ПОТРІБНО ПОЧИНАТИ,ВОНО ДОСІ МАЄ БІЗНЕС В ПОЛТАВІ ТА СВОЇХ ЛЮДЕЙ
04.09.2025 11:13 Ответить
"можлива" 🤣
04.09.2025 11:15 Ответить
это не "можлива" коррупция а гос измена клоуны зеленые
04.09.2025 11:30 Ответить
Це мстя)))
04.09.2025 11:32 Ответить
 
 