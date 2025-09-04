Возможна коррупция на фортификациях в Полтавской ОВА: НАБУ начало расследование, - Железняк

НАБУ требовало своей подследственности производства по возможным злоупотреблениям чиновниками Полтавской ОВА и подрядчиками во время строительства фортификаций.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"НАБУ начинает расследование по результатам нашего сюжета в отношении Пронина, Полтавской ОВА и пропавших 200 млн на фортификациях. Как я и говорил, то об этой коррупционной сделке власти было известно. Но ее тогда решили "похоронить" в деле полтавского БЭБ и материалах ДСР).

Поэтому мы специально задержали дату выхода материала, чтобы заранее передать все в НАБУ", - говорится в сообщении.

По словам Железняка, 5 августа все документы официально направили и уже по состоянию на сейчас НАБУ требовало к себе это дело.

Коррупция на фортификациях

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты.

Верховная Рада поддержала решение вызвать в парламент и.о. начальника Полтавской ОВ Владимира Когута относительно коррупции на строительстве фортификаций.

Полтавская ОВА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие нарушений.

