Рада ввела ответственность для чиновников за игнорирование вызовов в парламент

Рада приняла законопроект №11387, которым предусмотрена админответственность за неявку на вызов парламента без уважительной причины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 229 парламентариев.

"В нем приняты мои правки (спасибо Комитету за конструктивную позицию), которые устанавливают административную ответственность за неявку на вызов Парламента всех лиц (и особенно чиновников) без уважительных причин", - пояснил Железняк.

