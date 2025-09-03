Рада ввела ответственность для чиновников за игнорирование вызовов в парламент
Рада приняла законопроект №11387, которым предусмотрена админответственность за неявку на вызов парламента без уважительной причины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 229 парламентариев.
"В нем приняты мои правки (спасибо Комитету за конструктивную позицию), которые устанавливают административную ответственность за неявку на вызов Парламента всех лиц (и особенно чиновников) без уважительных причин", - пояснил Железняк.
Топ комментарии
+4 Ukrainian Tarot
показать весь комментарий03.09.2025 14:24 Ответить Ссылка
+2 Jolli Rabbit
показать весь комментарий03.09.2025 14:12 Ответить Ссылка
+2 Кот Бегемот
показать весь комментарий03.09.2025 14:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бляха, дитячий садок. А військових саджати збираються... Криве дзеркало якесь, і ім'я йому - Зю.
Причини:
- не повідомили
- не повідомили завчасно
- захворів
- приймав участь у: засіданні уряду, міністерства, ОПі........
- застряг у ліфті
- потрапив у ДТП
- була тревога
.................................
Хм, чудовий план, стовідсотково дієвий! 😂