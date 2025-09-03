РУС
Новости Ответственность за неявку в Раду
988 14

Рада ввела ответственность для чиновников за игнорирование вызовов в парламент

Чиновников будут наказывать за неявку по вызову в Раду

Рада приняла законопроект №11387, которым предусмотрена админответственность за неявку на вызов парламента без уважительной причины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 229 парламентариев.

"В нем приняты мои правки (спасибо Комитету за конструктивную позицию), которые устанавливают административную ответственность за неявку на вызов Парламента всех лиц (и особенно чиновников) без уважительных причин", - пояснил Железняк.

Читайте: Коррупция на фортификациях: главу Полтавской ОГА Когута вызвали в Раду

ВР (29406) Железняк Ярослав (462)
І що ж там за відповідальність? Премію дадуть?
03.09.2025 14:24 Ответить
+2
Пан Єрмак про це знає ?
03.09.2025 14:12 Ответить
+2
А хотж ризикне визвати самого ларьочника? Він-же криша, а кришу не визивають, вона сама кого хочеш визве. Навідь найвеличнішого.
03.09.2025 14:15 Ответить
Пан Єрмак про це знає ?
03.09.2025 14:12 Ответить
А хотж ризикне визвати самого ларьочника? Він-же криша, а кришу не визивають, вона сама кого хочеш визве. Навідь найвеличнішого.
03.09.2025 14:15 Ответить
Він не держслужбовець. До нього питань не має бути. Уряд це Кабінет Міністрів.
03.09.2025 15:35 Ответить
д,Ермак крутіший чим всі держслубовці разом взяті. Що сказав найвеличніший про відставку ларьочника? Бубочка прокукурікав, що лаарьочник піде (від влади ) тільки з ним. Так що д,Ермак крутіший за всієї драбинки дурнів, і чхати він хотів на всіх, поки блазень при владі.
03.09.2025 16:34 Ответить
І що ж там за відповідальність? Премію дадуть?
03.09.2025 14:24 Ответить
На вид поставлять.
03.09.2025 14:30 Ответить
Мінімалочку якось зможуть оплатити, на крайняк, родичі допоможуть.
Бляха, дитячий садок. А військових саджати збираються... Криве дзеркало якесь, і ім'я йому - Зю.
03.09.2025 14:36 Ответить
І що буде доповідь по угоді з корисним копалинами. Рада викликала вже дуже давно, а Шмигаль положив bolt. Шо навіть зараз вже нікого викликати.
03.09.2025 14:44 Ответить
пальцем пожурять?))) ну не смішіть
03.09.2025 14:47 Ответить
Ключове слово - "без поважних причин" !
Причини:
- не повідомили
- не повідомили завчасно
- захворів
- приймав участь у: засіданні уряду, міністерства, ОПі........
- застряг у ліфті
- потрапив у ДТП
- була тревога
.................................
03.09.2025 14:47 Ответить
Дрочив в присядку під балалайку, ще варіантів поважний.
03.09.2025 16:19 Ответить
Це щоб урядовці до купи ігнорували ще й "відповідальність"?
Хм, чудовий план, стовідсотково дієвий! 😂
03.09.2025 15:06 Ответить
Згідно з того що в раді не всі читати можуть, а закони приймаються по тому якого цвета кнопку натиснути сказали, то вони однаково не зрозуміють що їм розповість урядовець. Хоча, вони одного рівня. Одні не розуміють що приймають, а другі не розуміють що виконують.
03.09.2025 15:18 Ответить
А за не виконання рішення суду щодо виплати заборгованості ПФУ. Маййже за три роки. Sуки, хто компенсує інфляцію.
03.09.2025 16:32 Ответить
 
 