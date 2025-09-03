Рада запровадила відповідальність для урядовців за ігнорування викликів до парламенту
Рада ухвалила законопроєкт №11387, яким передбачено адмінвідповідальність за неявку на виклик парламенту без поважної причини.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 229 парламентарів.
"В ньому прийняті мої правки (дякую Комітету за конструктивну позицію), які встановлюють адміністративну відповідальність за неявку на виклик Парламенту всіх осіб (і особливо урядовців) без поважних причин", - пояснив Железняк.
Бляха, дитячий садок. А військових саджати збираються... Криве дзеркало якесь, і ім'я йому - Зю.
Причини:
- не повідомили
- не повідомили завчасно
- захворів
- приймав участь у: засіданні уряду, міністерства, ОПі........
- застряг у ліфті
- потрапив у ДТП
- була тревога
.................................
Хм, чудовий план, стовідсотково дієвий! 😂