УКР
Новини Відповідальність за неявку до Ради
860 11

Рада запровадила відповідальність для урядовців за ігнорування викликів до парламенту

Урядовців каратимуть за неявку на виклик до Ради

Рада ухвалила законопроєкт №11387, яким передбачено адмінвідповідальність за неявку на виклик парламенту без поважної причини.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 229 парламентарів.

"В ньому прийняті мої правки (дякую Комітету за конструктивну позицію), які встановлюють адміністративну відповідальність за неявку на виклик Парламенту всіх осіб (і особливо урядовців) без поважних причин", - пояснив Железняк.

Автор: 

ВР (15204) штраф (1918) Железняк Ярослав (596)
+4
І що ж там за відповідальність? Премію дадуть?
03.09.2025 14:24 Відповісти
03.09.2025 14:24 Відповісти
+2
Пан Єрмак про це знає ?
03.09.2025 14:12 Відповісти
03.09.2025 14:12 Відповісти
+2
А хотж ризикне визвати самого ларьочника? Він-же криша, а кришу не визивають, вона сама кого хочеш визве. Навідь найвеличнішого.
03.09.2025 14:15 Відповісти
03.09.2025 14:15 Відповісти
Пан Єрмак про це знає ?
03.09.2025 14:12 Відповісти
03.09.2025 14:12 Відповісти
А хотж ризикне визвати самого ларьочника? Він-же криша, а кришу не визивають, вона сама кого хочеш визве. Навідь найвеличнішого.
03.09.2025 14:15 Відповісти
03.09.2025 14:15 Відповісти
Він не держслужбовець. До нього питань не має бути. Уряд це Кабінет Міністрів.
03.09.2025 15:35 Відповісти
03.09.2025 15:35 Відповісти
І що ж там за відповідальність? Премію дадуть?
03.09.2025 14:24 Відповісти
03.09.2025 14:24 Відповісти
На вид поставлять.
03.09.2025 14:30 Відповісти
03.09.2025 14:30 Відповісти
Мінімалочку якось зможуть оплатити, на крайняк, родичі допоможуть.
Бляха, дитячий садок. А військових саджати збираються... Криве дзеркало якесь, і ім'я йому - Зю.
03.09.2025 14:36 Відповісти
03.09.2025 14:36 Відповісти
І що буде доповідь по угоді з корисним копалинами. Рада викликала вже дуже давно, а Шмигаль положив bolt. Шо навіть зараз вже нікого викликати.
03.09.2025 14:44 Відповісти
03.09.2025 14:44 Відповісти
пальцем пожурять?))) ну не смішіть
03.09.2025 14:47 Відповісти
03.09.2025 14:47 Відповісти
Ключове слово - "без поважних причин" !
Причини:
- не повідомили
- не повідомили завчасно
- захворів
- приймав участь у: засіданні уряду, міністерства, ОПі........
- застряг у ліфті
- потрапив у ДТП
- була тревога
.................................
03.09.2025 14:47 Відповісти
03.09.2025 14:47 Відповісти
Це щоб урядовці до купи ігнорували ще й "відповідальність"?
Хм, чудовий план, стовідсотково дієвий! 😂
03.09.2025 15:06 Відповісти
03.09.2025 15:06 Відповісти
Згідно з того що в раді не всі читати можуть, а закони приймаються по тому якого цвета кнопку натиснути сказали, то вони однаково не зрозуміють що їм розповість урядовець. Хоча, вони одного рівня. Одні не розуміють що приймають, а другі не розуміють що виконують.
03.09.2025 15:18 Відповісти
03.09.2025 15:18 Відповісти
 
 