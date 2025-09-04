УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10258 відвідувачів онлайн
Новини Розкрадання коштів на фортифікаціях
701 11

Можлива корупція на фортифікаціях у Полтавській ОВА: НАБУ розпочало розслідування, - Железняк

Корупція на фортифікаціях. Розслідуватиме НАБУ

НАБУ витребувало до своєї підслідності провадження щодо можливих зловживань чиновниками Полтавської ОВА та підрядниками під час будівництва фортифікацій.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ починає розслідування по результатам нашого сюжету щодо Проніна, Полтавської ОВА та зниклих 200 млн на фортифікаціях. Як я і говорив, то про цю корупційну оборудку владі було відомо. Але її тоді вирішили "поховати" в справі полтавського БЕБ та матеріалах ДСР).

Тож, ми спеціально затримали дату виходу матеріалу, щоб заздалегідь передати все в НАБУ", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, 5 серпня всі документи офіційно направили і вже станом на зараз НАБУ витребувало до себе цю справу.

Читайте також: Справу проти Магамедрасулова зліплено кривими руками: Железняк описав 10 фактів щодо справи детектива НАБУ. ВIДЕО

Корупція на фортифікаціях

Раніше повідомлялося, що щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти.

Верховна Рада підтримала рішення викликати до парламенту т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута стосовно корупції на будівництві фортифікацій.

Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність порушень.

Читайте: Рада запровадила відповідальність для урядовців за ігнорування викликів до парламенту

Корупція на фортифікаціях. Розслідуватиме НАБУ

Автор: 

корупція (4777) Железняк Ярослав (599) фортифікації (181) Полтавська область (1218)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
В команді Зеленського немає випадкових людей. Лише відібрані і перевірені часом покидьки.
показати весь коментар
04.09.2025 10:11 Відповісти
+4
Тому і по тихому втрачаємо територіі. Чому би і ні, якщо у владі одні "патріоти. "
показати весь коментар
04.09.2025 10:14 Відповісти
+3
Якось наївно казати "можлива корупція" там, де вже роками відточені схеми, поставлені свої люди, всі документи засекречені. Так по дитячому...
показати весь коментар
04.09.2025 10:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В команді Зеленського немає випадкових людей. Лише відібрані і перевірені часом покидьки.
показати весь коментар
04.09.2025 10:11 Відповісти
Тому і по тихому втрачаємо територіі. Чому би і ні, якщо у владі одні "патріоти. "
показати весь коментар
04.09.2025 10:14 Відповісти
Якось наївно казати "можлива корупція" там, де вже роками відточені схеми, поставлені свої люди, всі документи засекречені. Так по дитячому...
показати весь коментар
04.09.2025 10:16 Відповісти
,,,можлива,, якщо не шукати доказів,,хоча там досить просто попасти на локацію їх ,,розположення,, та спробувати знайти
показати весь коментар
04.09.2025 10:38 Відповісти
Шкода обороноздатності держави - це не корурція, а стаття 111 державна зрада.
Підслідність СБУ, якби вона була.
показати весь коментар
04.09.2025 10:50 Відповісти
Неправильний заголовок. Треба такий: Можливо, десь немає корупції на фортифікаціях.
показати весь коментар
04.09.2025 10:52 Відповісти
Гундоса почвара краде на крові... Нажива не зупиняє військових обкрадати, які від недолугих укриттів гинуть на фронті. Вже мільярдером став доларовим.
показати весь коментар
04.09.2025 11:13 Відповісти
ЩЕ ВІД СИНЄГУБОГО *********** ПОТРІБНО ПОЧИНАТИ,ВОНО ДОСІ МАЄ БІЗНЕС В ПОЛТАВІ ТА СВОЇХ ЛЮДЕЙ
показати весь коментар
04.09.2025 11:13 Відповісти
"можлива" 🤣
показати весь коментар
04.09.2025 11:15 Відповісти
это не "можлива" коррупция а гос измена клоуны зеленые
показати весь коментар
04.09.2025 11:30 Відповісти
Це мстя)))
показати весь коментар
04.09.2025 11:32 Відповісти
 
 