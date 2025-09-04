Можлива корупція на фортифікаціях у Полтавській ОВА: НАБУ розпочало розслідування, - Железняк

НАБУ витребувало до своєї підслідності провадження щодо можливих зловживань чиновниками Полтавської ОВА та підрядниками під час будівництва фортифікацій.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

"НАБУ починає розслідування по результатам нашого сюжету щодо Проніна, Полтавської ОВА та зниклих 200 млн на фортифікаціях. Як я і говорив, то про цю корупційну оборудку владі було відомо. Але її тоді вирішили "поховати" в справі полтавського БЕБ та матеріалах ДСР).



Тож, ми спеціально затримали дату виходу матеріалу, щоб заздалегідь передати все в НАБУ", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, 5 серпня всі документи офіційно направили і вже станом на зараз НАБУ витребувало до себе цю справу.

Корупція на фортифікаціях

Раніше повідомлялося, що щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти.

Верховна Рада підтримала рішення викликати до парламенту т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута стосовно корупції на будівництві фортифікацій.

Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність порушень.

