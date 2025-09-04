Подозреваемые в коррупции "слуга народа" Кузнецов и руководитель Госфинмона Пронин появились в Раде, - Южанина. ФОТО

4 сентября в Верховной Раде появились нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, который подозревается в коррупционных схемах при закупке дронов и РЭБ, и глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин. По нему также идет следствие по коррупции.

Об этом рассказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина, информирует Цензор.НЕТ.

"На первом фото нардеп Кузнецов Алексей. 4 августа суд отправил его под стражу по делу, в котором НАБУ разоблачили коррупционные схемы с завышением цен в государственных контрактах при закупке ДРОНОВ И СРЕДСТВ РЕБ. А уже вчера он был с зале ВР, голосовал. И сегодня он есть. Человек пришел выполнять волю народа", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупция на закупках дронов: за "слугу народа" Кузнецова внесли залог в 8 млн гривен

Также в Раду пришел экс-глава Полтавской ОГА в 2024 году Филипп Пронин.

По нему также идет следствие, снова о завышении цен при строительстве фортификационных сооружений на Полтавщине.

"Сегодня он пришел в зал ВР предоставить, типа, объяснения. Тоже самое, без совести, без грамма уважения к нашим защитникам. Что-то говорил, показывал картинки. Немного услышал из зала что о нем думают нардепы. Позор, и лжец - вот это звучало, извините за слова, конечно. Регламент ВР даже не предусматривает возможности задать ему вопрос. Поэтому, вся надежда на следствие.

Но, если бы это лицо имело честь и достоинство, должен был бы подать в отставку. Потому что обвинения в хищении 200 млн гривен - это перебор для Председателя Госфинмониторинга, бывшего председателя Полтавской ОГА", - добавила Южанина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коррупция на фортификациях: Полтавская ОВА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие нарушений

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

1 сентября за нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, внесли залог в размере 8 миллионов гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможная коррупция на фортификациях в Полтавской ОГА: НАБУ начало расследование, - Железняк

Коррупция на фортификациях

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 200 млн грн исчезли при возведении фортификаций в Донецкой области, причастные получили новые должности, а компании - госконтракты.

Верховная Рада поддержала решение вызвать в парламент и.о. начальника Полтавской ОГА Владимира Когута относительно коррупции на строительстве фортификаций.

Полтавская ОГА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие нарушений.