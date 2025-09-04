Підозрювані у корупції "слуга народу" Кузнєцов та керівник Держфінмону Пронін з’явилися у Раді, - Южаніна. ФОТО

4 вересня у Верховній Раді з'явилися нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, який підозрюється у корупційних схемах при закупівлі дронів і РЕБ, та очільник Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін. По ньому також йде слідство щодо корупції.

Про це розповіла народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна, інформує Цензор.НЕТ.

"На першому фото нардеп Кузнєцов Олексій. 4 серпня суд відправив його під варту за справою, в якій НАБУ викрили корупційні схеми із завищенням цін у державних контрактах при ЗАКУПІВЛІ ДРОНІВ І ЗАСОБІВ РЕБ. А вже вчора він був з залі ВР, голосував. І сьогодні він є. Людина прийшла виконувати волю народу", - зазначила вона.

Також до Ради прийшов ексголова Полтавської ОВА у 2024 році Філіп Пронін.

По ньому також йде слідство, знову про завищення цін при будівництві фортифікаційних споруд на Полтавщині.

"Сьогодні він прийшов до зали ВР надати, типу, пояснення. Теж саме, без совісті, без грама поваги до наших ЗАХИСНИКІВ. Щось говорив, показував картинки. Трохи почув із зали що про нього думають нардепи. Ганьба, і брехун - оце лунало, вибачте за слова, звісно. Регламент ВР навіть не передбачає можливості задати йому питання. Тому, вся надія на слідство.

Але, якби ця особа мала честь і гідність, мав би подати у відставку. Бо звинувачення у розкраданні 200 млн гривень –– це перебір для Голови Держфінмоніторингу, колишнього голови Полтавської ОВА", - додала Южаніна.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

1 вересня за нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, внесли заставу у розмірі 8 мільйонів гривень.

Корупція на фортифікаціях

Раніше повідомлялося, що щонайменше 200 млн грн зникли при зведенні фортифікацій на Донеччині, причетні отримали нові посади, а компанії - держконтракти.

Верховна Рада підтримала рішення викликати до парламенту т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута стосовно корупції на будівництві фортифікацій.

Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність порушень.