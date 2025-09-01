Корупція на закупівлі дронів: за "слугу народу" Кузнєцова внесли заставу у 8 млн гривень
За нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, внесли заставу у розмірі 8 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
4 серпня ВАКС відправив його під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі вісім мільйонів гривень.
Прокурори просили заставу розміром у 30 мільйонів гривень.
Корупційна схема на дронах
Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.
У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.
Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.
У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А воно, он як, ГРОШІ🤑🤑🤑🤬🤬🤬🤬‼️‼️‼️
.
але ж він:
народний депутат
Слега народу
і що ми за народ такий, який прощає мразям мародерство та продовжує називати їх народними ?
«Останні дні ДБР та Офіс Генерального прокурора розпочали безпрецедентну кампанію взяття у заручники колишніх працівників УДО. Колишній заступник генерала Федорова вже знаходиться під вартою з космічною заставою 401 мільйон гривень. Сьогодні ще одного офіцера УДО, який працював під керівництвом генерала Федорова, теж взяли під варту з аналогічною заставою 400 мільйонів гривень. Такі цифри застави, які суди не призначають ні вбивцям, ні розкрадачам державної власності, свідчать про те, що людей дійсно беруть у заручники з єдиною метою - примусити дати наклепницькі брехливі свідчення проти Петра Порошенка, лідера опозиції, пʼятого Президента України», - говорить адвокат Головань.
Гвалтівник, злодій, держзрадник, корумпант - партія Зеленського або його оточення.
Після першого туру виборів 2019 вибір був між діючим Президентом та "Голобородько", на якого поклали свої надії на майбутнє.
А те, що цей актор є мерзотником - взнали пізніше…