Корупція на закупівлі дронів: за "слугу народу" Кузнєцова внесли заставу у 8 млн гривень

Нардеп Кузнєцов вийшов на волю під заставу

За нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, внесли заставу у розмірі 8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

4 серпня ВАКС відправив його під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі вісім мільйонів гривень.

Прокурори просили заставу розміром у 30 мільйонів гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сім’я "слуги народу" Кузнєцова облаштувала будинок у Києві щонайменше за $400 тис., - ЗМІ. ВIДЕО

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корупція на закупівлі дронів: про затримання ніхто нікого не попереджав, із Зеленським говорили вже після, - НАБУ

Топ коментарі
+7
значить ділився з МАРОДЕРАТОМ - вони й внесли
показати весь коментар
01.09.2025 21:13 Відповісти
+7
8? Для слуг мудрого наріТу, це копійки.

«Останні дні ДБР та Офіс Генерального прокурора розпочали безпрецедентну кампанію взяття у заручники колишніх працівників УДО. Колишній заступник генерала Федорова вже знаходиться під вартою з космічною заставою 401 мільйон гривень. Сьогодні ще одного офіцера УДО, який працював під керівництвом генерала Федорова, теж взяли під варту з аналогічною заставою 400 мільйонів гривень. Такі цифри застави, які суди не призначають ні вбивцям, ні розкрадачам державної власності, свідчать про те, що людей дійсно беруть у заручники з єдиною метою - примусити дати наклепницькі брехливі свідчення проти Петра Порошенка, лідера опозиції, пʼятого Президента України», - говорить адвокат Головань.
показати весь коментар
01.09.2025 21:20 Відповісти
+6
на його руках кров українських воїнів, які не отримали в потрібний момент підтримки безпілотників, бо гроші на них були вкрадені.

але ж він:
народний депутат
Слега народу

і що ми за народ такий, який прощає мразям мародерство та продовжує називати їх народними ?
показати весь коментар
01.09.2025 21:21 Відповісти
значить ділився з МАРОДЕРАТОМ - вони й внесли
показати весь коментар
01.09.2025 21:13 Відповісти
І хто ж ту заставу вніс?
показати весь коментар
01.09.2025 21:14 Відповісти
Чего бы не внести, когда кодло спиз?дило десятки лярдов.
показати весь коментар
01.09.2025 21:15 Відповісти
Сотні , а не десятки !Почитайтє про плівки в блат-хаті Міндіча В них вжє давно було 50 мілліардів в кріпті , планували купити французький банк , щоб подалі відмивати намародеренє на крові ЗСУ, алє їм відмовили , тоді вони вирішили купити бренд " Дольче Габана " ………
показати весь коментар
01.09.2025 21:35 Відповісти
А казали служки чи то їх помічники, що він вчинив оте, прикре самогубство через осмислення про такий його злочин?!?
А воно, он як, ГРОШІ🤑🤑🤑🤬🤬🤬🤬‼️‼️‼️
показати весь коментар
01.09.2025 21:17 Відповісти
МАРОДЕР !

.
показати весь коментар
01.09.2025 21:17 Відповісти
на його руках кров українських воїнів, які не отримали в потрібний момент підтримки безпілотників, бо гроші на них були вкрадені.

але ж він:
народний депутат
Слега народу

і що ми за народ такий, який прощає мразям мародерство та продовжує називати їх народними ?
показати весь коментар
01.09.2025 21:21 Відповісти
Вибачитись не забули?
показати весь коментар
01.09.2025 21:19 Відповісти
8? Для слуг мудрого наріТу, це копійки.

«Останні дні ДБР та Офіс Генерального прокурора розпочали безпрецедентну кампанію взяття у заручники колишніх працівників УДО. Колишній заступник генерала Федорова вже знаходиться під вартою з космічною заставою 401 мільйон гривень. Сьогодні ще одного офіцера УДО, який працював під керівництвом генерала Федорова, теж взяли під варту з аналогічною заставою 400 мільйонів гривень. Такі цифри застави, які суди не призначають ні вбивцям, ні розкрадачам державної власності, свідчать про те, що людей дійсно беруть у заручники з єдиною метою - примусити дати наклепницькі брехливі свідчення проти Петра Порошенка, лідера опозиції, пʼятого Президента України», - говорить адвокат Головань.
показати весь коментар
01.09.2025 21:20 Відповісти
... патужно, дуже.
показати весь коментар
01.09.2025 21:22 Відповісти
Все ті ж на манежі.

Гвалтівник, злодій, держзрадник, корумпант - партія Зеленського або його оточення.
показати весь коментар
01.09.2025 21:32 Відповісти
Які багаті депутати...
показати весь коментар
01.09.2025 21:32 Відповісти
Головне, щоб рейтинг у Гундосого був 65%. Тупе бидло, не бачить причинно-наслідкових зв'язків всього що відбувається.
показати весь коментар
01.09.2025 21:34 Відповісти
дуже похожий на Грановського . Він був https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/20/7109129/ "смотрящим" за судовою системою в Україні при Порошенці
показати весь коментар
01.09.2025 21:41 Відповісти
Поки у "влади" антимайдан - вороги України - "маємо що маємо".
показати весь коментар
01.09.2025 21:41 Відповісти
питання чому українці не проголосували за самого майдановитого ?
показати весь коментар
01.09.2025 21:46 Відповісти
Мабуть тому, що більшість вірить телевізору - яким легко маніпулювати масами людей.
Після першого туру виборів 2019 вибір був між діючим Президентом та "Голобородько", на якого поклали свої надії на майбутнє.
А те, що цей актор є мерзотником - взнали пізніше…
показати весь коментар
01.09.2025 22:10 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2025 21:52 Відповісти
ВЕЛИКЕ ПОТУЖНЕ УКРАЇНО-***********, КВАРТАЛЬНО-ШАШЛИЧНЕ ДЕРЖАВО-ЗРАДНИЦТВО на чолі з НАЙВЕЛИЧНІШИМ реZEдентом
показати весь коментар
01.09.2025 22:14 Відповісти
А хто вніс заставу за Чернишова? До сих пір інкогніто? Журналюги і журношлюги,ви де?
показати весь коментар
01.09.2025 22:06 Відповісти
Золоті унітази недоторкані.
показати весь коментар
01.09.2025 22:08 Відповісти
Вау! Яке "істіно украінскоє ліцо" зєлєнского фотошопу.
показати весь коментар
01.09.2025 22:24 Відповісти
Таке враження,що на закупівлях для ЗСУ не заробляє тільки...Стерненко та Папа з Риму і то питання залишається....до Папи звісно!!
показати весь коментар
01.09.2025 22:59 Відповісти
 
 