Коррупция при закупке дронов: за "слугу народа" Кузнецова внесли залог в 8 млн гривен

Нардеп Кузнецов вышел на свободу под залог

За нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, внесли залог в размере 8 миллионов гривен.

4 августа ВАКС отправил его под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере восемь миллионов гривен.

Прокуроры просили залог в размере 30 миллионов гривен.

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

+4
8? Для слуг мудрого наріТу, це копійки.

«Останні дні ДБР та Офіс Генерального прокурора розпочали безпрецедентну кампанію взяття у заручники колишніх працівників УДО. Колишній заступник генерала Федорова вже знаходиться під вартою з космічною заставою 401 мільйон гривень. Сьогодні ще одного офіцера УДО, який працював під керівництвом генерала Федорова, теж взяли під варту з аналогічною заставою 400 мільйонів гривень. Такі цифри застави, які суди не призначають ні вбивцям, ні розкрадачам державної власності, свідчать про те, що людей дійсно беруть у заручники з єдиною метою - примусити дати наклепницькі брехливі свідчення проти Петра Порошенка, лідера опозиції, пʼятого Президента України», - говорить адвокат Головань.
01.09.2025 21:20 Ответить
+3
значить ділився з МАРОДЕРАТОМ - вони й внесли
01.09.2025 21:13 Ответить
+3
на його руках кров українських воїнів, які не отримали в потрібний момент підтримки безпілотників, бо гроші на них були вкрадені.

але ж він:
народний депутат
Слега народу

і що ми за народ такий, який прощає мразям мародерство та продовжує називати їх народними ?
01.09.2025 21:21 Ответить
значить ділився з МАРОДЕРАТОМ - вони й внесли
01.09.2025 21:13 Ответить
І хто ж ту заставу вніс?
01.09.2025 21:14 Ответить
Чего бы не внести, когда кодло спиз?дило десятки лярдов.
01.09.2025 21:15 Ответить
Сотні , а не десятки !Почитайтє про плівки в блат-хаті Міндіча В них вжє давно було 50 мілліардів в кріпті , планували купити французький банк , щоб подалі відмивати намародеренє на крові ЗСУ, алє їм відмовили , тоді вони вирішили купити бренд " Дольче Габана " ………
01.09.2025 21:35 Ответить
А казали служки чи то їх помічники, що він вчинив оте, прикре самогубство через осмислення про такий його злочин?!?
А воно, он як, ГРОШІ🤑🤑🤑🤬🤬🤬🤬‼️‼️‼️
01.09.2025 21:17 Ответить
МАРОДЕР !

.
01.09.2025 21:17 Ответить
на його руках кров українських воїнів, які не отримали в потрібний момент підтримки безпілотників, бо гроші на них були вкрадені.

але ж він:
народний депутат
Слега народу

і що ми за народ такий, який прощає мразям мародерство та продовжує називати їх народними ?
01.09.2025 21:21 Ответить
Вибачитись не забули?
01.09.2025 21:19 Ответить
8? Для слуг мудрого наріТу, це копійки.

«Останні дні ДБР та Офіс Генерального прокурора розпочали безпрецедентну кампанію взяття у заручники колишніх працівників УДО. Колишній заступник генерала Федорова вже знаходиться під вартою з космічною заставою 401 мільйон гривень. Сьогодні ще одного офіцера УДО, який працював під керівництвом генерала Федорова, теж взяли під варту з аналогічною заставою 400 мільйонів гривень. Такі цифри застави, які суди не призначають ні вбивцям, ні розкрадачам державної власності, свідчать про те, що людей дійсно беруть у заручники з єдиною метою - примусити дати наклепницькі брехливі свідчення проти Петра Порошенка, лідера опозиції, пʼятого Президента України», - говорить адвокат Головань.
01.09.2025 21:20 Ответить
... патужно, дуже.
01.09.2025 21:22 Ответить
Все ті ж на манежі.

Гвалтівник, злодій, держзрадник, корумпант - партія Зеленського або його оточення.
01.09.2025 21:32 Ответить
Які багаті депутати...
01.09.2025 21:32 Ответить
Головне, щоб рейтинг у Гундосого був 65%. Тупе бидло, не бачить причинно-наслідкових зв'язків всього що відбувається.
01.09.2025 21:34 Ответить
дуже похожий на Грановського . Він був https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/20/7109129/ "смотрящим" за судовою системою в Україні при Порошенці
01.09.2025 21:41 Ответить
Поки у "влади" антимайдан - вороги України - "маємо що маємо".
01.09.2025 21:41 Ответить
питання чому українці не проголосували за самого майдановитого ?
01.09.2025 21:46 Ответить
Мабуть тому, що більшість вірить телевізору - яким легко маніпулювати масами людей.
Після першого туру виборів 2019 вибір був між діючим Президентом та "Голобородько", на якого поклали свої надії на майбутнє.
А те, що цей актор є мерзотником - взнали пізніше…
01.09.2025 22:10 Ответить
01.09.2025 21:52 Ответить
А хто вніс заставу за Чернишова? До сих пір інкогніто? Журналюги і журношлюги,ви де?
01.09.2025 22:06 Ответить
Золоті унітази недоторкані.
01.09.2025 22:08 Ответить
 
 