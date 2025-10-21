Кудрицький розповів деталі обшуків у нього: "Абсурдна ситуація, яка має політичний підтекст"

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розкрив деталі обшуків, які 21 жовтня у нього провели співробітники Державного бюро розслідувань.

Кудрицький вважає, що ситуація з обшуками в нього має "політичний підтекст".

"Ситуація виглядає досить абсурдно і я вважаю, що вона не стільки спричинена процесуальною необхідністю, скільки має політичний підтекст", - написав він.

Обшук авто без ухвали суду

"Одразу скажу – ніхто мене ні в чому не підозрює. Сьогодні рано вранці недалеко від мого будинку слідчі ДБР провели обшук мого авто. Обшук проводився без ухвали суду через "невідкладність", хоча справа сама по собі відкрита досить давно. Цікаво, що спочатку мою машину зупинила патрульна поліція нібито для перевірки документів. І після того як я на телефоні показав свій статус у Резерв +, якась невідома людина у формі, яка стояла поруч, забрала його у мене з рук і побігла у невідомому напрямку", - розповів ексголова "Укренерго".

Згодом, за його словами, підійшли працівники ДБР і повідомили про "невідкладний обшук".

"За збігом обставин, мій телефон невдовзі опинився у них в руках", - говорить Кудрицький.

Обшуки вдома

Після цього обшуки ДБР проводилися вдома у Кудрицького - цього разу з ухвалою суду.

"Враховуючи, що навіть при всьому бажанні я не можу знайти своє відношення до вирубки лісу, а головне - що НІЯКИХ натяків на це у наданих мені документах не було, я схильний вважати, що метою сьогоднішніх подій було лише отримати доступ до мого телефону і почитати, про що ж там таке цікаве і з ким я переписуюся. Можу розчарувати одразу: окрім побутових і поточних робочих питань у переписці можна знайти хіба що критичні відгуки щодо високого рівня політичної корупції в нашій країні, досить хаотичної і бездарної системи управління енергетикою і величезного опору будь-яким реформам з боку людей, які мали б їх втілювати в життя. Не те, щоб це було таємницею хоча б для когось в Україні, але якщо комусь цікаво – насолоджуйтеся)", - написав ексголова "Укренерго".

Закупівельні ціни в "Укренерго" продовжують бути нижчими, ніж ціни інших енергокомпаній

За словами Кудрицького, "можна проводити скільки завгодно обшуків щодо порубки дерев, брехати про 40 млн моєї нібито премії і таке інше, але наприклад закупівельні ціни в "Укренерго" продовжують бути радикально, в рази нижчими, ніж ціни інших енергетичних компаній".

"Це гарна ілюстрація того, що побудована за попередні роки система управління в компанії досі не дає можливість запроваджувати там "домашні завдання" і що компанії досі довіряють міжнародні донори. Думаю, це досі не дає спокою багатьом державникам і міцним господарникам", - вважає Кудрицький.

"І останнє. Обшуки по "лівій" справі, цирк з телефоном і потужне (незламне) злиття цієї скромної історії в телеграм-канали повинно нагадати нам, що незважаючи на наявність незалежних правоохоронних органів, таких як НАБУ, САП і зараз уже БЕБ, перед українським суспільством стоїть важлива задача по реформуванню решти таких органів, а також судової системи. Навіть якщо це станеться в наступному політичному циклі, цього уникнути неможливо. Як і справжнім корумпантам уникнути покарання за реальні розтрати та відверту безалаберність, а також за відверте фальшування кримінальних справ", - додав колишній очільник "Укренерго".

Обшуки у Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними співрозмовників видання "Економічна правда", слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

