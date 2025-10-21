Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
ДБР прийшло з обшуками до колишнього голови "Укренерго" Кудрицького, – ЗМІ

Володимир Кудрицький

Державне бюро розслідувань 21 жовтня прийшло з обшуками до колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про слідчі дії повідомили джерела ЕП в правоохоронних органах.

За даними джерел, провадження стосується зловживання службовим становищем і заволодіння коштами державної компанії. Слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Обшуки відбуваються також в офісах "Укренерго", у приміщеннях підрядної організації та на інших підприємствах, залучених до схеми, уточнюють співрозмовники.

За наявною в редакції інформацією, це не єдине кримінальне провадження щодо зловживань, інкримінованих Кудрицькому під час його каденції.

Раніше повідомлялось, що ДБР викрило схему привласнення майже 14 мільйонів на закупівлі ліжок для війська.

За даними слідства, у 2023 році посадовець Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, організував тендер на придбання 5 000 двоярусних ліжок на 28 млн грн. Експертиза визначила ринкову вартість товару у сумі близько 18 млн грн, а отже переплата перевищила 9,5 млн грн.

корупція (509) обшук (621) Укренерго (2070) ДБР (516) Кудрицький Володимир (91)
Володимир Дмитрович Кудрицький - український менеджер, голова правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE «Укренерго» у 2020-2024 роках.
Потужний менеджер епохи розгулявшегося ЗЕленізму!
21.10.2025 14:40 Відповісти
Саме завдяки йому дуже швидко все було зроблено що б відєднати нашу енергосистему від російської на початку вторгнення,але владі професіонали не потрібні.
21.10.2025 14:49 Відповісти
Як нічого не робити також буде підозра.
21.10.2025 15:35 Відповісти

