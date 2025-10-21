ДБР прийшло з обшуками до колишнього голови "Укренерго" Кудрицького, – ЗМІ
Державне бюро розслідувань 21 жовтня прийшло з обшуками до колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Про слідчі дії повідомили джерела ЕП в правоохоронних органах.
За даними джерел, провадження стосується зловживання службовим становищем і заволодіння коштами державної компанії. Слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.
Обшуки відбуваються також в офісах "Укренерго", у приміщеннях підрядної організації та на інших підприємствах, залучених до схеми, уточнюють співрозмовники.
За наявною в редакції інформацією, це не єдине кримінальне провадження щодо зловживань, інкримінованих Кудрицькому під час його каденції.
Раніше повідомлялось, що ДБР викрило схему привласнення майже 14 мільйонів на закупівлі ліжок для війська.
За даними слідства, у 2023 році посадовець Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, організував тендер на придбання 5 000 двоярусних ліжок на 28 млн грн. Експертиза визначила ринкову вартість товару у сумі близько 18 млн грн, а отже переплата перевищила 9,5 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потужний менеджер епохи розгулявшегося ЗЕленізму!