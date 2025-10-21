ДБР прийшло з обшуками до колишнього голови "Укренерго" Кудрицького, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань 21 жовтня прийшло з обшуками до колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про слідчі дії повідомили джерела ЕП в правоохоронних органах.

За даними джерел, провадження стосується зловживання службовим становищем і заволодіння коштами державної компанії. Слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Обшуки відбуваються також в офісах "Укренерго", у приміщеннях підрядної організації та на інших підприємствах, залучених до схеми, уточнюють співрозмовники.

За наявною в редакції інформацією, це не єдине кримінальне провадження щодо зловживань, інкримінованих Кудрицькому під час його каденції.

