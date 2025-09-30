ДБР викрило схему привласнення майже 14 мільйонів на закупівлі ліжок для війська

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ повідомило про нову підозру посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, причетному до схеми із закупівлею ліжок для військових частин на Дніпропетровщині.

За двома епізодами загальні збитки оцінюються майже у 14 млн грн, повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2023 році посадовець організував тендер на придбання 5 000 двоярусних ліжок на 28 млн грн. Експертиза визначила ринкову вартість товару у сумі близько 18 млн грн, а отже переплата перевищила 9,5 млн грн. Матеріали за цим епізодом скеровано до суду, він обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 2 млн грн.

Тепер слідчі виявили ще одну аналогічну оборудку, повідомили у ДБР. Так, через два місяці після першого тендеру той самий посадовець підписав нову угоду з тією ж компанією на постачання додаткових 2 000 ліжок, переплата за нею становила майже 4 млн грн.

За цим фактом керівнику одного з регіональних КЕУ повідомлено про ще одну підозру за недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція ч. 4 ст. 425 КК України передбачає до 8 років позбавлення волі, держава заявить цивільний позов про відшкодування збитків.

Раніше повідомлялось, що ДБР виявило масштабні незаконні вирубки лісів на Прикарпатті, внаслідок цього державі завдано збитків майже на 700 мільйонів гривень.