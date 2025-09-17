Збитки на 700 мільйонів: ДБР виявило масштабні незаконні вирубки лісів у нацпарку "Гуцульщина"

Державне бюро розслідувань (ДБР) виявило масштабні незаконні вирубки лісів на Прикарпатті.

Як повідомляє пресслужба ДБР, внаслідок цього державі завдано збитків майже на 700 мільйонів гривень.

За даними слідства, починаючи з 2022 року керівництво "Кутського лісгоспу" організовувало незаконні видачі лісорубних квитків.

"Це дозволило проводити масові рубки в Національному природному парку "Гуцульщина" без необхідних дозволів та лімітів. Через що знищено понад 13 тисяч дерев на площі майже 200 гектарів, а збитки для держави перевищили 697 млн грн", – зазначається у повідомленні.

ДБР також викрило колишнього директора "Делятинського лісгоспу", який підписав чотири незаконні квитки на суцільні рубки. Через це у двох лісництвах було вирубано 775 дерев різних порід, що завдало шкоди на понад 3,3 млн грн.

Усім фігурантам цих справ повідомлено про підозру, наразі слідчі звернулися до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Крім того, на Дніпропетровщині працівники ДБР повідомили про підозру колишньому керівнику однієї з філій ДП "Ліси України", який допустив незаконну вирубку дерев у ландшафтному заказнику місцевого значення "Мости" на території Кам’янського району. У результаті було знищено насаджень на суму понад 6,9 млн грн.

Колишньому очільнику лісгоспу інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Читайте також: Екскерівник філії "Лісів України" під час великої війни незаконно збагатився на 44 мільйони, – Офіс генпрокурора (оновлено)

У ДБР зазначають, що кількість виявлених порушень свідчить про "глибоку системність проблем, що починаються на рівні керівництва та спускаються вниз".

"Посадовці на місцях зловживають службовим становищем і завдають мільйонних збитків державі через відсутність або навіть потурання "з гори", у тому числі з ДП "Ліси України", – додали у ДБР.

Як повідомлялося, раніше директор ДБР Олексій Сухачов заявляв, що його відомство розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства. Значна частина з цих проваджень стосується діяльності посадових осіб центрального офісу держпідприємства "Ліси України" та його філій.

https://censor.net/n3569848

Нагадаємо, у липні ДБР затримало керівника державного підприємства "Ліси України" Юрія Болоховця за підозрою у незаконному збагаченні на суму понад 7,9 млн грн (ст. 368-5 КК України). Печерський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 млн грн.

За даними слідства, у 2021 році він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках. При цьому посадовець організував складну схеми легалізації майна, залучивши близьке оточення.

Водночас у пресслужбі ДП "Ліси України" тоді відкинули висунуті щодо Болоховця ДБР звинувачення.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належать державі. У травні 2023 року тимчасов виконуючим обов'язки його директора призначили Юрія Болоховця, який до цього очолював Держлісагентство. Він досі очолює "Ліси України".

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" курував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, якого президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади у вересні 2024 року.

Після свого звільнення Ростислав Шурма переїхав жити до Німеччини, у липні 2025 року у його помешканні провело обшуки НАБУ.