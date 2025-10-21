Кудрицкий рассказал подробности обысков у него: "Абсурдная ситуация, которая имеет политический подтекст"

Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий раскрыл детали обысков, которые 21 октября у него провели сотрудники Государственного бюро расследований.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

Кудрицкий считает, что ситуация с обысками у него имеет "политический подтекст".

"Ситуация выглядит довольно абсурдно и я считаю, что она не столько вызвана процессуальной необходимостью, сколько имеет политический подтекст", - написал он.

Обыск авто без решения суда

"Сразу скажу: никто меня ни в чем не подозревает. Сегодня рано утром недалеко от моего дома следователи ГБР провели обыск моего авто. Обыск проводился без определения суда из-за "неотложности", хотя дело само по себе открыто достаточно давно. Интересно, что сначала мою машину остановила патрульная полиция якобы для проверки документов. И после того как я на телефоне показал свой статус в "Резерв +", какой-то неизвестный человек в форме, который стоял рядом, забрал его у меня из рук и побежал в неизвестном направлении", - рассказал экс-глава "Укрэнерго".

Впоследствии, по его словам, подошли работники ГБР и сообщили о "неотложном обыске".

"По стечению обстоятельств, мой телефон вскоре оказался у них в руках", - говорит Кудрицкий.

Читайте также: Главу "Укрэнерго" Кудрицкого уволили

Обыски дома

После этого обыски ГБР проводились дома у Кудрицкого - на этот раз с постановлением суда.

"Учитывая, что даже при всем желании я не могу найти свое отношение к вырубке леса, а главное - что НИКАКИХ намеков на это в предоставленных мне документах не было, я склонен считать, что целью сегодняшних событий было лишь получить доступ к моему телефону и почитать, о чем же там такое интересное и с кем я переписываюсь. Могу разочаровать сразу: кроме бытовых и текущих рабочих вопросов в переписке можно найти разве что критические отзывы о высоком уровне политической коррупции в нашей стране, достаточно хаотичной и бездарной системе управления энергетикой и огромном сопротивлении любым реформам со стороны людей, которые должны были бы их воплощать в жизнь. Не то, чтобы это было тайной хотя бы для кого-то в Украине, но если кому-то интересно - наслаждайтесь)", - написал экс-глава "Укрэнерго".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Закупочные цены в "Укрэнерго" продолжают быть ниже, чем цены других энергокомпаний

По словам Кудрицкого, "можно проводить сколько угодно обысков по вырубке деревьев, врать о 40 млн моей якобы премии и так далее, но например закупочные цены в "Укрэнерго" продолжают быть радикально, в разы ниже, чем цены других энергетических компаний".

"Это хорошая иллюстрация того, что построенная за предыдущие годы система управления в компании до сих пор не дает возможность вводить там "домашние задания" и что компании до сих пор доверяют международные доноры. Думаю, это до сих пор не дает покоя многим государственникам и крепким хозяйственникам", - считает Кудрицкий.

"И последнее. Обыски по "левому" делу, цирк с телефоном и мощный (несокрушимый) слив этой скромной истории в телеграм-каналы должно напомнить нам, что несмотря на наличие независимых правоохранительных органов, таких как НАБУ, САП и сейчас уже БЭБ, перед украинским обществом стоит важная задача по реформированию остальных таких органов, а также судебной системы. Даже если это произойдет в следующем политическом цикле, этого избежать невозможно. Как и настоящим коррумпантам избежать наказания за реальные растраты и откровенную безалаберность, а также за откровенную фальсификацию уголовных дел", - добавил бывший глава "Укрэнерго".

Обыски у Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным собеседников издания "Экономическая правда", следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

Читайте также: ГБР провело обыски у бывшего главы "Укрэнерго" Кудрицкого. Что известно?