1 087 39

56% українців вважає, що в Україні реально борються з корупцією, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

56% українців переконані, що в Україні дійсно ведеться боротьба з корупцією.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

корупція в Україні
Фото: КМІС

За даними дослідження, кількість громадян, які вважають Україну безнадійно корумпованою, зменшилася до 40%. Це свідчить про покращення сприйняття антикорупційних зусиль порівняно з 2024 роком, коли таких було 47%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що сприйняття корупції напряму впливає на національну безпеку. За його словами, поширення наративу про "тотальну корупцію" в Україні грає на користь ворогу, адже підриває довіру до держави та знижує підтримку серед партнерів.

Автор: 

корупція (4812) опитування (2087) КМІС (363)
Топ коментарі
+22
Б р е х н я!!!!!
17.10.2025 11:33 Відповісти
17.10.2025 11:33 Відповісти
+19
Між "реально борються із корупцією" та "є спроби боротися" така пропасть! Хто кого обманює?
17.10.2025 11:35 Відповісти
17.10.2025 11:35 Відповісти
+19
Це якийсь новий пздж від КМІС
17.10.2025 11:36 Відповісти
17.10.2025 11:36 Відповісти
Б р е х н я!!!!!
17.10.2025 11:33 Відповісти
17.10.2025 11:33 Відповісти
Та чиста ж правда!!
Факти ж "на ліТсо"!
Особливо після намагання розігнати антикоррупційні структури - от тут одразу і...повірили.
17.10.2025 12:27 Відповісти
17.10.2025 12:27 Відповісти
Ці проценти видно з 73 попередніх... То невиліковні люди. Їм хоч сци в очі...
17.10.2025 11:34 Відповісти
17.10.2025 11:34 Відповісти
А хто коли хоч із знайомих проходив ці опитування?
Якби реально опитали - там було б саме матюччя у відсотках.
І трошки - чиновники, кримінал і слабовики.
17.10.2025 12:59 Відповісти
17.10.2025 12:59 Відповісти
Між "реально борються із корупцією" та "є спроби боротися" така пропасть! Хто кого обманює?
17.10.2025 11:35 Відповісти
17.10.2025 11:35 Відповісти
Тут теж не написано, на чиє замовлення проводилось опитування.
А між тим, хто замовляє і платить, той і вирішує, як звучатиме питання.
17.10.2025 11:53 Відповісти
17.10.2025 11:53 Відповісти
З такою боротьбою можна ше 100 р боротися а толку?
17.10.2025 11:35 Відповісти
17.10.2025 11:35 Відповісти
головне - не побороти
бо потім борцуни не будуть потрібні
а як не побороти корупцію - то вічний процес боротьби з нею, справа досить прибуткова
17.10.2025 11:37 Відповісти
17.10.2025 11:37 Відповісти
Так - зарплата 400 - 600 тис - можна боротись до безкінечності
показати весь коментар
17.10.2025 11:40 Відповісти
Коли читаю іноземців, що вони думають про Україну й корупцію - довго не витримую і хочеться втекти світ за очі і не признаватися звідки. Іспанська стидоба
показати весь коментар
17.10.2025 13:02 Відповісти
Це якийсь новий пздж від КМІС
17.10.2025 11:36 Відповісти
17.10.2025 11:36 Відповісти
Їм за це платять
показати весь коментар
17.10.2025 11:59 Відповісти
ну як шо вже 56% українців вважає, що в Україні реально борються з корупцією, - опитування КМІС ) віримо і 🤡 зеленський наш лідор ...
показати весь коментар
17.10.2025 11:37 Відповісти
Корупціонери борються з корупцією,скоро переможуть
показати весь коментар
17.10.2025 11:37 Відповісти
А 44% в Україні, КОРУПЦІЮ використовують для отримання посад в Урядовому кварталі і грошей з родичами!?!?
показати весь коментар
17.10.2025 11:39 Відповісти
Брехня, 100% брехня.
показати весь коментар
17.10.2025 11:39 Відповісти
..це ще раз підтверджує теорію..що у світі.. і а им більше в Україні дві третини населення звичайні тварини на двох ратицях. У яких крім поспати...пожрати... поср..ти інші функції ..якіі видрізняють людину від тварини ... просто відсутні.
17.10.2025 11:40 Відповісти
17.10.2025 11:40 Відповісти
Країна неналяканих ідіотів, або підроблена статистика! Жах, мабудь опитували чиновників-корупціонерів!
показати весь коментар
17.10.2025 11:40 Відповісти
як завжди, це по опитуванням з українського боку. грубо нагадує "вибори серед одного" - між дарагім ліанідам іллічом і його суперником - дарагім ліанідам іллічом ))
показати весь коментар
17.10.2025 11:40 Відповісти
Щось КМІС сьогодні слабувато малює.
показати весь коментар
17.10.2025 11:41 Відповісти
Брехня! Так вважає 73%)
показати весь коментар
17.10.2025 11:41 Відповісти
Стидаюсь спитати, опитування виключно серед homo viridis проводили?
показати весь коментар
17.10.2025 11:42 Відповісти
Оце комусь марахвон мізки промив...
показати весь коментар
17.10.2025 11:44 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 12:01 Відповісти
Зніміть рожеві окуляри, недолугі!
показати весь коментар
17.10.2025 12:02 Відповісти
Невиліковні і ще хтось мріє про нормальне тут життя?
показати весь коментар
17.10.2025 12:02 Відповісти
Відчуваєтся ?саме тому влада так захищає своїх : міндіча ,шурму ,шефірів ,гончарова та іншу мерзоту.
показати весь коментар
17.10.2025 12:02 Відповісти
Проводили опитування в опі
показати весь коментар
17.10.2025 12:16 Відповісти
Опитування проводили серед в'єтнамських ботів завгоспа могли б і 120відсотків нарисувати
показати весь коментар
17.10.2025 12:18 Відповісти
а звідки стільки дебілів?
показати весь коментар
17.10.2025 12:24 Відповісти
Вони проводять купу досліджень, задають купу питань, але виводять на загал лише якісь окремі, які не суперечать один одному, які не так явно суперечливі.

От було дослідження, що довіряють 58, здається, а хочуть, щоб пішов 45%. Як це зрозуміти? Це ознака авторитаризму)

До того ж критерій наукового підходу це фальсифікованість теорії, а не сприйняття як істини цих цифр)

Я вже не кажу про замовність, гроші спонсорів і тп меркантильні речі, які спотворюють результат, просто про саму методологію - це прихований фейк)
показати весь коментар
17.10.2025 12:25 Відповісти
мабуть це ті що марафон дивлятся
показати весь коментар
17.10.2025 12:33 Відповісти
Згідний з попередніми коментаторами. Брехня! КМІС взагалі шляпа. Їм віри немає.
показати весь коментар
17.10.2025 12:43 Відповісти
Звідки взядлася в нас така кількість ідіотів? Наче ж не дурний народ, а то 73%, то 56%?
"Неначе люди подуріли" (с)
От хто повністю просік ментальність наріду, так це Шевченко. Століття минають, а нарід - однаковий.
показати весь коментар
17.10.2025 12:56 Відповісти
73відсоткові проголосували...А що з дебілів візьмеш?!
показати весь коментар
17.10.2025 13:05 Відповісти
КМІС - ВСЬО!!!
А раніше заслуговував довіри. Поки була жива Ірина Бекешкіна.
показати весь коментар
17.10.2025 13:11 Відповісти
 
 