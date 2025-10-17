56% українців вважає, що в Україні реально борються з корупцією, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

56% українців переконані, що в Україні дійсно ведеться боротьба з корупцією.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, кількість громадян, які вважають Україну безнадійно корумпованою, зменшилася до 40%. Це свідчить про покращення сприйняття антикорупційних зусиль порівняно з 2024 роком, коли таких було 47%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що сприйняття корупції напряму впливає на національну безпеку. За його словами, поширення наративу про "тотальну корупцію" в Україні грає на користь ворогу, адже підриває довіру до держави та знижує підтримку серед партнерів.

