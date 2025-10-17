1 087 39
56% українців вважає, що в Україні реально борються з корупцією, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
56% українців переконані, що в Україні дійсно ведеться боротьба з корупцією.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
За даними дослідження, кількість громадян, які вважають Україну безнадійно корумпованою, зменшилася до 40%. Це свідчить про покращення сприйняття антикорупційних зусиль порівняно з 2024 роком, коли таких було 47%.
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що сприйняття корупції напряму впливає на національну безпеку. За його словами, поширення наративу про "тотальну корупцію" в Україні грає на користь ворогу, адже підриває довіру до держави та знижує підтримку серед партнерів.
Топ коментарі
+22 Nika Vesela
показати весь коментар17.10.2025 11:33 Відповісти Посилання
+19 terrikon
показати весь коментар17.10.2025 11:35 Відповісти Посилання
+19 Сергей Кузнецов #231755
показати весь коментар17.10.2025 11:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Факти ж "на ліТсо"!
Особливо після намагання розігнати антикоррупційні структури - от тут одразу і...повірили.
Якби реально опитали - там було б саме матюччя у відсотках.
І трошки - чиновники, кримінал і слабовики.
А між тим, хто замовляє і платить, той і вирішує, як звучатиме питання.
бо потім борцуни не будуть потрібні
а як не побороти корупцію - то вічний процес боротьби з нею, справа досить прибуткова
От було дослідження, що довіряють 58, здається, а хочуть, щоб пішов 45%. Як це зрозуміти? Це ознака авторитаризму)
До того ж критерій наукового підходу це фальсифікованість теорії, а не сприйняття як істини цих цифр)
Я вже не кажу про замовність, гроші спонсорів і тп меркантильні речі, які спотворюють результат, просто про саму методологію - це прихований фейк)
"Неначе люди подуріли" (с)
От хто повністю просік ментальність наріду, так це Шевченко. Століття минають, а нарід - однаковий.
А раніше заслуговував довіри. Поки була жива Ірина Бекешкіна.