764 30

56% украинцев считают, что в Украине реально борются с коррупцией, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

56% украинцев убеждены, что в Украине действительно ведется борьба с коррупцией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

коррупция в Украине
Фото: КМИС

По данным исследования, количество граждан, которые считают Украину безнадежно коррумпированной, уменьшилось до 40%. Это свидетельствует об улучшении восприятия антикоррупционных усилий по сравнению с 2024 годом, когда таких было 47%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что восприятие коррупции напрямую влияет на национальную безопасность. По его словам, распространение нарратива о "тотальной коррупции" в Украине играет на пользу врагу, ведь подрывает доверие к государству и снижает поддержку среди партнеров.

коррупция (8650) опрос (2957) КМИС (358)
Топ комментарии
+17
Це якийсь новий пздж від КМІС
показать весь комментарий
17.10.2025 11:36 Ответить
+16
Б р е х н я!!!!!
показать весь комментарий
17.10.2025 11:33 Ответить
+15
Між "реально борються із корупцією" та "є спроби боротися" така пропасть! Хто кого обманює?
показать весь комментарий
17.10.2025 11:35 Ответить
Б р е х н я!!!!!
показать весь комментарий
17.10.2025 11:33 Ответить
Ці проценти видно з 73 попередніх... То невиліковні люди. Їм хоч сци в очі...
показать весь комментарий
17.10.2025 11:34 Ответить
Або з 54% ще попердніших. На жаль, корупцію тільки очолюють.
показать весь комментарий
17.10.2025 11:49 Ответить
Між "реально борються із корупцією" та "є спроби боротися" така пропасть! Хто кого обманює?
показать весь комментарий
17.10.2025 11:35 Ответить
Тут теж не написано, на чиє замовлення проводилось опитування.
А між тим, хто замовляє і платить, той і вирішує, як звучатиме питання.
показать весь комментарий
17.10.2025 11:53 Ответить
З такою боротьбою можна ше 100 р боротися а толку?
показать весь комментарий
17.10.2025 11:35 Ответить
головне - не побороти
бо потім борцуни не будуть потрібні
а як не побороти корупцію - то вічний процес боротьби з нею, справа досить прибуткова
показать весь комментарий
17.10.2025 11:37 Ответить
Так - зарплата 400 - 600 тис - можна боротись до безкінечності
показать весь комментарий
17.10.2025 11:40 Ответить
Це якийсь новий пздж від КМІС
показать весь комментарий
17.10.2025 11:36 Ответить
Їм за це платять
показать весь комментарий
17.10.2025 11:59 Ответить
ну як шо вже 56% українців вважає, що в Україні реально борються з корупцією, - опитування КМІС ) віримо і 🤡 зеленський наш лідор ...
показать весь комментарий
17.10.2025 11:37 Ответить
Корупціонери борються з корупцією,скоро переможуть
показать весь комментарий
17.10.2025 11:37 Ответить
А 44% в Україні, КОРУПЦІЮ використовують для отримання посад в Урядовому кварталі і грошей з родичами!?!?
показать весь комментарий
17.10.2025 11:39 Ответить
Брехня, 100% брехня.
показать весь комментарий
17.10.2025 11:39 Ответить
..це ще раз підтверджує теорію..що у світі.. і а им більше в Україні дві третини населення звичайні тварини на двох ратицях. У яких крім поспати...пожрати... поср..ти інші функції ..якіі видрізняють людину від тварини ... просто відсутні.
показать весь комментарий
17.10.2025 11:40 Ответить
Країна неналяканих ідіотів, або підроблена статистика! Жах, мабудь опитували чиновників-корупціонерів!
показать весь комментарий
17.10.2025 11:40 Ответить
як завжди, це по опитуванням з українського боку. грубо нагадує "вибори серед одного" - між дарагім ліанідам іллічом і його суперником - дарагім ліанідам іллічом ))
показать весь комментарий
17.10.2025 11:40 Ответить
Щось КМІС сьогодні слабувато малює.
показать весь комментарий
17.10.2025 11:41 Ответить
Брехня! Так вважає 73%)
показать весь комментарий
17.10.2025 11:41 Ответить
цензор очєвидна брехня ставить під сумнів все що ви публікуєте а і Бутусова характеризує російським словом на букву х
і це не хороший
показать весь комментарий
17.10.2025 11:42 Ответить
Стидаюсь спитати, опитування виключно серед homo viridis проводили?
показать весь комментарий
17.10.2025 11:42 Ответить
Оце комусь марахвон мізки промив...
показать весь комментарий
17.10.2025 11:44 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2025 12:01 Ответить
Зніміть рожеві окуляри, недолугі!
показать весь комментарий
17.10.2025 12:02 Ответить
Невиліковні і ще хтось мріє про нормальне тут життя?
показать весь комментарий
17.10.2025 12:02 Ответить
Відчуваєтся ?саме тому влада так захищає своїх : міндіча ,шурму ,шефірів ,гончарова та іншу мерзоту.
показать весь комментарий
17.10.2025 12:02 Ответить
Проводили опитування в опі
показать весь комментарий
17.10.2025 12:16 Ответить
Опитування проводили серед в'єтнамських ботів завгоспа могли б і 120відсотків нарисувати
показать весь комментарий
17.10.2025 12:18 Ответить
а звідки стільки дебілів?
показать весь комментарий
17.10.2025 12:24 Ответить
Вони проводять купу досліджень, задають купу питань, але виводять на загал лише якісь окремі, які не суперечать один одному, які не так явно суперечливі.

От було дослідження, що довіряють 58, здається, а хочуть, щоб пішов 45%. Як це зрозуміти? Це ознака авторитаризму)

До того ж критерій наукового підходу це фальсифікованість теорії, а не сприйняття як істини цих цифр)

Я вже не кажу про замовність, гроші спонсорів і тп меркантильні речі, які спотворюють результат, просто про саму методологію - це прихований фейк)
показать весь комментарий
17.10.2025 12:25 Ответить
 
 