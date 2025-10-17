56% украинцев считают, что в Украине реально борются с коррупцией, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

56% украинцев убеждены, что в Украине действительно ведется борьба с коррупцией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, количество граждан, которые считают Украину безнадежно коррумпированной, уменьшилось до 40%. Это свидетельствует об улучшении восприятия антикоррупционных усилий по сравнению с 2024 годом, когда таких было 47%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что восприятие коррупции напрямую влияет на национальную безопасность. По его словам, распространение нарратива о "тотальной коррупции" в Украине играет на пользу врагу, ведь подрывает доверие к государству и снижает поддержку среди партнеров.

