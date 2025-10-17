56% украинцев считают, что в Украине реально борются с коррупцией, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
56% украинцев убеждены, что в Украине действительно ведется борьба с коррупцией.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.
По данным исследования, количество граждан, которые считают Украину безнадежно коррумпированной, уменьшилось до 40%. Это свидетельствует об улучшении восприятия антикоррупционных усилий по сравнению с 2024 годом, когда таких было 47%.
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что восприятие коррупции напрямую влияет на национальную безопасность. По его словам, распространение нарратива о "тотальной коррупции" в Украине играет на пользу врагу, ведь подрывает доверие к государству и снижает поддержку среди партнеров.
А між тим, хто замовляє і платить, той і вирішує, як звучатиме питання.
бо потім борцуни не будуть потрібні
а як не побороти корупцію - то вічний процес боротьби з нею, справа досить прибуткова
і це не хороший
От було дослідження, що довіряють 58, здається, а хочуть, щоб пішов 45%. Як це зрозуміти? Це ознака авторитаризму)
До того ж критерій наукового підходу це фальсифікованість теорії, а не сприйняття як істини цих цифр)
Я вже не кажу про замовність, гроші спонсорів і тп меркантильні речі, які спотворюють результат, просто про саму методологію - це прихований фейк)