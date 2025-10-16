Освітній скандал у Чернівцях: місця в аспірантурі продавали за 4,5 тис. доларів. ФОТО

Прокурори Чернівецької області спільно з поліцією викрили схему продажу місць в аспірантурі одразу у трьох вишах.

Під підозрою - проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доцент Чернівецького університету імені Федьковича та керівник підрозділу Інституту модернізації змісту освіти.

Слідчі з’ясували, що вони продавали місця в аспірантурі за 4,5 тисячі доларів. Доцент і працівник Інституту шукали кандидатів, а проректор оформлювала їх на навчання. Вона брала по 4 тисячі доларів з кожного вступника, а спільники - по 250.

Після вступу аспірантів змушували віддати доступ до банківських карток, на які надходила стипендія. У результаті понад 285 тисяч гривень стипендій також привласнили.

Загальна сума незаконних доходів перевищує 1 мільйон гривень.

Усім трьом повідомили про підозру у хабарництві, зловживанні службовим становищем та організації злочинної схеми.

Раніше в МОН повідомили, що усі українські університети перевіряють на фіктивних аспірантів. Міносвіти спільно з Державною службою якості освіти та правоохоронними органами проводить перевірки вишів, де можуть бути зафіксовані порушення, пов’язані з фіктивним навчанням.

