Освітній скандал у Чернівцях: місця в аспірантурі продавали за 4,5 тис. доларів. ФОТО
Прокурори Чернівецької області спільно з поліцією викрили схему продажу місць в аспірантурі одразу у трьох вишах.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Під підозрою - проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доцент Чернівецького університету імені Федьковича та керівник підрозділу Інституту модернізації змісту освіти.
Слідчі з’ясували, що вони продавали місця в аспірантурі за 4,5 тисячі доларів. Доцент і працівник Інституту шукали кандидатів, а проректор оформлювала їх на навчання. Вона брала по 4 тисячі доларів з кожного вступника, а спільники - по 250.
Після вступу аспірантів змушували віддати доступ до банківських карток, на які надходила стипендія. У результаті понад 285 тисяч гривень стипендій також привласнили.
Загальна сума незаконних доходів перевищує 1 мільйон гривень.
Усім трьом повідомили про підозру у хабарництві, зловживанні службовим становищем та організації злочинної схеми.
Раніше в МОН повідомили, що усі українські університети перевіряють на фіктивних аспірантів. Міносвіти спільно з Державною службою якості освіти та правоохоронними органами проводить перевірки вишів, де можуть бути зафіксовані порушення, пов’язані з фіктивним навчанням.
