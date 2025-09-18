Підполковника юстиції Міноборони викрито на корупційній схемі з відстрочкою від мобілізації та виїздом за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Задокументовано факт отримання неправомірної вигоди заступником начальника одного із відділів департаменту Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підполковник юстиції отримав від посередника 12 тисяч доларів за незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. Для цього він мав надати йому необхідні засоби та усунути можливі перешкоди.

Крім того, за додаткову винагороду у понад 4,5 тисяч доларів він зняв "клієнта" з розшуку ТЦК та СП і оформив фіктивну відстрочку від мобілізації у зв’язку із доглядом за близькою родичкою з інвалідністю. Це мало створити підстави для його нібито легального виїзду до Євросоюзу.

Задокументовано одержання ним спершу 4,5 тисяч доларів, а потім – 12 тисяч. Після отримання другого траншу підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюються інші можливі співучасники злочину.

Військовослужбовцю готується повідомлення про підозру у організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов’язків.

Досудове розслідування – ГУ НП у Львівській області за матеріалами УСБУ у Львівській області.