Подполковник юстиции Минобороны разоблачен в коррупционной схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Задокументирован факт получения неправомерной выгоды заместителем начальника одного из отделов департамента Министерства обороны Украины.

Как отмечается, подполковник юстиции получил от посредника 12 тысяч долларов за незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины. Для этого он должен был предоставить ему необходимые средства и устранить возможные препятствия.

Кроме того, за дополнительное вознаграждение в более 4,5 тысяч долларов он снял "клиента" с розыска ТЦК и СП и оформил фиктивную отсрочку от мобилизации в связи с уходом за близкой родственницей с инвалидностью. Это должно было создать основания для его якобы легального выезда в Евросоюз.

Задокументировано получение им сначала 4,5 тысяч долларов, а затем - 12 тысяч. После получения второго транша подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники преступления.

Военнослужащему готовится сообщение о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от исполнения служебных обязанностей.

Досудебное расследование - ГУ НП во Львовской области по материалам УСБУ во Львовской области.