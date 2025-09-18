РУС
Подполковник юстиции Минобороны разоблачен в коррупционной схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Задокументирован факт получения неправомерной выгоды заместителем начальника одного из отделов департамента Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подполковник юстиции получил от посредника 12 тысяч долларов за незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины. Для этого он должен был предоставить ему необходимые средства и устранить возможные препятствия.

Кроме того, за дополнительное вознаграждение в более 4,5 тысяч долларов он снял "клиента" с розыска ТЦК и СП и оформил фиктивную отсрочку от мобилизации в связи с уходом за близкой родственницей с инвалидностью. Это должно было создать основания для его якобы легального выезда в Евросоюз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Три тысячи мужчин не вернулись из-за границы по схеме Минкульта, - Железняк. ВИДЕО

Задокументировано получение им сначала 4,5 тысяч долларов, а затем - 12 тысяч. После получения второго транша подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники преступления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: За 11 тысяч долларов - отсрочка от мобилизации: в Одессе двое мужчин обещали повлиять на ТЦК. ФОТОрепортаж

Военнослужащему готовится сообщение о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от исполнения служебных обязанностей.

Досудебное расследование - ГУ НП во Львовской области по материалам УСБУ во Львовской области.

Та, все це повна фігня! Он в Ізраілі що:
"Двоих ранили, одного отбили: сотни ультраортодоксов напали на фургон с арестованными уклонистами"
Там би ТЦК просралися..
показать весь комментарий
18.09.2025 18:19 Ответить


Саме після швидкого кар"єного підйому молодого випускника вузу , військового прокурора (нинішнього генПРокурора ) у рашистами наповненому Севастополі він продовжував рости у спеціалізованій прокураторі.Потім після захоплення Криму - віськовий спец прокурор ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ ( Луцьк- Львів ) . Потім зусиллями зЄРИГІВ та їхніх слуг у ВР військову прокуратуру скасували ( це коли вже АТО -кримненаш- війна й какая вовці разніца - лучшє дорогі строіть)...
показать весь комментарий
18.09.2025 18:35 Ответить
а ловлять ну звичайно тих, хто не ділився з ОПУригами ... Це така державноларьочна стратегія Єрмака.
показать весь комментарий
18.09.2025 18:37 Ответить
 
 