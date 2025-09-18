Подполковник юстиции Минобороны разоблачен в коррупционной схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Задокументирован факт получения неправомерной выгоды заместителем начальника одного из отделов департамента Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, подполковник юстиции получил от посредника 12 тысяч долларов за незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины. Для этого он должен был предоставить ему необходимые средства и устранить возможные препятствия.
Кроме того, за дополнительное вознаграждение в более 4,5 тысяч долларов он снял "клиента" с розыска ТЦК и СП и оформил фиктивную отсрочку от мобилизации в связи с уходом за близкой родственницей с инвалидностью. Это должно было создать основания для его якобы легального выезда в Евросоюз.
Задокументировано получение им сначала 4,5 тысяч долларов, а затем - 12 тысяч. После получения второго транша подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники преступления.
Военнослужащему готовится сообщение о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от исполнения служебных обязанностей.
Досудебное расследование - ГУ НП во Львовской области по материалам УСБУ во Львовской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Двоих ранили, одного отбили: сотни ультраортодоксов напали на фургон с арестованными уклонистами"
Там би ТЦК просралися..
Саме після швидкого кар"єного підйому молодого випускника вузу , військового прокурора (нинішнього генПРокурора ) у рашистами наповненому Севастополі він продовжував рости у спеціалізованій прокураторі.Потім після захоплення Криму - віськовий спец прокурор ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ ( Луцьк- Львів ) . Потім зусиллями зЄРИГІВ та їхніх слуг у ВР військову прокуратуру скасували ( це коли вже АТО -кримненаш- війна й какая вовці разніца - лучшє дорогі строіть)...