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Три тысячи мужчин не вернулись из-за границы по схеме Минкульта, - Железняк. ВИДЕО

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование о схеме для уклонистов в Министерстве культуры: 3 тысячи мужчин выехали за границу под видом "артистов" и "технического персонала" и не вернулись.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подобная схема для выезда мужчин работает и в других министерствах. Приведена статистика запросов на выезды по нескольким министерствам за последние два года:

  • Минкульт написал 6450 писем
  • Минспорт - 5800
  • Минобразования - 4100
  • МИНЗДРАВ - 3700
  • Минагро - 2900.

Часть из выпущенных по ним мужчин не вернулась в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2024 году 579 мужчин, которые выехали за границу по письмам Минкультуры, не вернулись в Украину

"Свежий пример - без 5-ти минут премьер Юлия Свириденко. Только в 2025 году Минэкономики под ее руководством помогло выехать на "аграрные мероприятия" и не вернуться по меньшей мере пяти мужчинам", - отмечает Железняк.

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (780) Железняк Ярослав (442) уклонисты (970)


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Топ комментарии
+7
Просте рішення, міністра того культу, яка зараз по суті не на часі, як й та освіта - копняком під зад, хай проходить ВЛК, а потім в армію, Батьківщину захищати!
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07.07.2025 22:13 Ответить
+5
Просте рішення- відкрити кордони.
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07.07.2025 22:24 Ответить
+4
3.000 помножити умовно на 15.000$ = 45.000.000 доларів!!!
Мінімум половина - на Банкову - 22.500.000 доларів.
Фігня, малувато - треба міністра культури міняти бо дешовка.
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07.07.2025 22:18 Ответить
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Просте рішення, міністра того культу, яка зараз по суті не на часі, як й та освіта - копняком під зад, хай проходить ВЛК, а потім в армію, Батьківщину захищати!
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07.07.2025 22:13 Ответить
Просте рішення- відкрити кордони.
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07.07.2025 22:24 Ответить
тебе з Британії не випускають чи в Україну не пускають?
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07.07.2025 22:30 Ответить
Я ніколи не покидав Україну і вже не перший десяток років живу в Києві.
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07.07.2025 22:32 Ответить
І тоді ти приїдеш державу захищати? Чи знову почнеш знаходити причину ,щоб енурез свій якось виправдати ?
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07.07.2025 22:44 Ответить
один в один з моєю першою реакцією на цю "новину"
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07.07.2025 22:43 Ответить
По 10 тис. баксів з рила взяли. І десь тихенько Ахметов заплакав
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07.07.2025 22:18 Ответить
3.000 помножити умовно на 15.000$ = 45.000.000 доларів!!!
Мінімум половина - на Банкову - 22.500.000 доларів.
Фігня, малувато - треба міністра культури міняти бо дешовка.
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07.07.2025 22:18 Ответить
Ну эт конечно получше чем нырять в реку ТИСА!
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07.07.2025 22:21 Ответить
А чого вони ще чекали від незаконно закритих кордонів і бусифікації?
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07.07.2025 22:22 Ответить
Так в якому році в Україні з'явилися ТЦК? Вивчив вже шоб не позоритись?
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07.07.2025 22:35 Ответить
в 20017-19 десь ))) і це не воєнкомат! той хоч напівлегальний був (про нього в Конституції 0 згадок, але задишився від совка), а ці взагалі бандити! що говорити. охвіс пересидента та кабмін рулять країною і є "державою"!
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07.07.2025 22:42 Ответить
Якіж кацапи недоуковаті ( як і Андрей Волк #597266) ...поняття не мают про час створення ТЦК...
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07.07.2025 22:50 Ответить
Класс, три тысячи на десять тысяч баксов хабаря с каждого получается тридцать миллионов наварили культуристы.
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07.07.2025 22:25 Ответить
зато в нас є МІНЄТД з дуже чесним віцепримєром
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07.07.2025 22:29 Ответить
Культурно виїхали - і чмоки - чмоки Україна
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07.07.2025 22:30 Ответить
можна всі судові справи-засідання дізнатися, де по процедурі і дослідженню справи встановлено "ухилянтство"???
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07.07.2025 22:40 Ответить
Так що це за нагляд був - після перших 10 треба взагалі нічого не видавати!
Понавідкривали лавочок!
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07.07.2025 22:41 Ответить
Чекаю того часу, коли я особисто буду вирішувати долю цих всіх ,,артистів,, Амінь їм!
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07.07.2025 23:09 Ответить
 
 