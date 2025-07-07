Три тысячи мужчин не вернулись из-за границы по схеме Минкульта, - Железняк. ВИДЕО

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование о схеме для уклонистов в Министерстве культуры: 3 тысячи мужчин выехали за границу под видом "артистов" и "технического персонала" и не вернулись.

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Отмечается, что подобная схема для выезда мужчин работает и в других министерствах. Приведена статистика запросов на выезды по нескольким министерствам за последние два года:

Минкульт написал 6450 писем

Минспорт - 5800

Минобразования - 4100

МИНЗДРАВ - 3700

Минагро - 2900.

Часть из выпущенных по ним мужчин не вернулась в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2024 году 579 мужчин, которые выехали за границу по письмам Минкультуры, не вернулись в Украину

"Свежий пример - без 5-ти минут премьер Юлия Свириденко. Только в 2025 году Минэкономики под ее руководством помогло выехать на "аграрные мероприятия" и не вернуться по меньшей мере пяти мужчинам", - отмечает Железняк.