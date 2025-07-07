Три тысячи мужчин не вернулись из-за границы по схеме Минкульта, - Железняк. ВИДЕО
Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование о схеме для уклонистов в Министерстве культуры: 3 тысячи мужчин выехали за границу под видом "артистов" и "технического персонала" и не вернулись.
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Отмечается, что подобная схема для выезда мужчин работает и в других министерствах. Приведена статистика запросов на выезды по нескольким министерствам за последние два года:
- Минкульт написал 6450 писем
- Минспорт - 5800
- Минобразования - 4100
- МИНЗДРАВ - 3700
- Минагро - 2900.
Часть из выпущенных по ним мужчин не вернулась в Украину.
"Свежий пример - без 5-ти минут премьер Юлия Свириденко. Только в 2025 году Минэкономики под ее руководством помогло выехать на "аграрные мероприятия" и не вернуться по меньшей мере пяти мужчинам", - отмечает Железняк.
Топ комментарии
+7 Галина Гойс #601847
показать весь комментарий07.07.2025 22:13 Ответить Ссылка
+5 Borovenko
показать весь комментарий07.07.2025 22:24 Ответить Ссылка
+4 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий07.07.2025 22:18 Ответить Ссылка
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Мінімум половина - на Банкову - 22.500.000 доларів.
Фігня, малувато - треба міністра культури міняти бо дешовка.
ТД з дуже чесним віцепримєром
Понавідкривали лавочок!