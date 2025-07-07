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Три тисячі чоловіків не повернулися з-за кордону за схемою Мінкульту, - Железняк. ВIДЕО

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування про схему для ухилянтів у Міністерстві культури: 3 тисячі чоловіків виїхали за кордон під виглядом "артистів" і "технічного персоналу" і не повернулись.

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Зазначається, що подібна схема для виїзду чоловікік працює і в ніших міністерствах. Наведена статистика запитів на виїзди по кількох міністерствах за останні два роки:

  • Мінкульт написав 6450 листів
  • Мінспорт — 5800
  • Міносвіти — 4100
  • МОЗ — 3700
  • Мінагро — 2900.

Частина з випущених за ними чоловіків не повернулась в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2024 році 579 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкультури, не повернулися в Україну

"Свіжий приклад – без 5-ти хвилин премʼєр Юлія Свириденко. Лише в 2025 році Мінекономіки під її керівництвом допомогло виїхати на "аграрні заходи" і не повернутися щонайменше п’ятьом чоловікам", - зазначає Железняк..

Автор: 

Міністерство культури (763) Железняк Ярослав (575) ухилянти (1042)


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Топ коментарі
+11
Просте рішення, міністра того культу, яка зараз по суті не на часі, як й та освіта - копняком під зад, хай проходить ВЛК, а потім в армію, Батьківщину захищати!
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07.07.2025 22:13 Відповісти
+6
3.000 помножити умовно на 15.000$ = 45.000.000 доларів!!!
Мінімум половина - на Банкову - 22.500.000 доларів.
Фігня, малувато - треба міністра культури міняти бо дешовка.
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07.07.2025 22:18 Відповісти
+6
А чого вони ще чекали від незаконно закритих кордонів і бусифікації?
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07.07.2025 22:22 Відповісти
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Просте рішення, міністра того культу, яка зараз по суті не на часі, як й та освіта - копняком під зад, хай проходить ВЛК, а потім в армію, Батьківщину захищати!
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07.07.2025 22:13 Відповісти
Просте рішення- відкрити кордони.
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07.07.2025 22:24 Відповісти
тебе з Британії не випускають чи в Україну не пускають?
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07.07.2025 22:30 Відповісти
Я ніколи не покидав Україну і вже не перший десяток років живу в Києві.
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07.07.2025 22:32 Відповісти
І тоді ти приїдеш державу захищати? Чи знову почнеш знаходити причину ,щоб енурез свій якось виправдати ?
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07.07.2025 22:44 Відповісти
один в один з моєю першою реакцією на цю "новину"
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07.07.2025 22:43 Відповісти
По 10 тис. баксів з рила взяли. І десь тихенько Ахметов заплакав
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07.07.2025 22:18 Відповісти
3.000 помножити умовно на 15.000$ = 45.000.000 доларів!!!
Мінімум половина - на Банкову - 22.500.000 доларів.
Фігня, малувато - треба міністра культури міняти бо дешовка.
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07.07.2025 22:18 Відповісти
Ну эт конечно получше чем нырять в реку ТИСА!
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07.07.2025 22:21 Відповісти
Там ще можуть роздягти і вбити.
Бо людина як шукає провідника, то певно ті 12 - 15 тисяч не останні в неї на дорогу в Європу..
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08.07.2025 00:11 Відповісти
А чого вони ще чекали від незаконно закритих кордонів і бусифікації?
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07.07.2025 22:22 Відповісти
Так в якому році в Україні з'явилися ТЦК? Вивчив вже шоб не позоритись?
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07.07.2025 22:35 Відповісти
в 20017-19 десь ))) і це не воєнкомат! той хоч напівлегальний був (про нього в Конституції 0 згадок, але задишився від совка), а ці взагалі бандити! що говорити. охвіс пересидента та кабмін рулять країною і є "державою"!
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07.07.2025 22:42 Відповісти
Якіж кацапи недоуковаті ( як і Андрей Волк #597266) ...поняття не мают про час створення ТЦК...
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07.07.2025 22:50 Відповісти
Класс, три тысячи на десять тысяч баксов хабаря с каждого получается тридцать миллионов наварили культуристы.
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07.07.2025 22:25 Відповісти
зато в нас є МІНЄТД з дуже чесним віцепримєром
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07.07.2025 22:29 Відповісти
Культурно виїхали - і чмоки - чмоки Україна
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07.07.2025 22:30 Відповісти
можна всі судові справи-засідання дізнатися, де по процедурі і дослідженню справи встановлено "ухилянтство"???
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07.07.2025 22:40 Відповісти
Так що це за нагляд був - після перших 10 треба взагалі нічого не видавати!
Понавідкривали лавочок!
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07.07.2025 22:41 Відповісти
Обов'язково відкриють нові, як тільки ця завершиться.
Будуть наприклад внаглу продавати першому ліпшому дипломатичний паспорт або паспорт моряка чи аусвайс сусідньої країни
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08.07.2025 00:09 Відповісти
Чекаю того часу, коли я особисто буду вирішувати долю цих всіх ,,артистів,, Амінь їм!
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07.07.2025 23:09 Відповісти
А Железняк під ким ходить??
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07.07.2025 23:23 Відповісти
Так може пошукати таки винних? Чи всіх ухилянтів-втікачів на Прокопіва повісимо?
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07.07.2025 23:25 Відповісти
А може Железняк чесний депутат. Навіть не смішно чомусь...
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07.07.2025 23:27 Відповісти
З 15 тисяч У.О. скільки по ієрархії потрапляє наверх до міністра чи заступника ???
Як бачите схема Потужна, бізнес на крові успішний.
Аби з такою завзятістю хто керував стратегічним клепанням Магур і Шершнів
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08.07.2025 00:04 Відповісти
Найчастіше чую сумму 15 тисяч від виїхавших та від чуток на форумах.
П.с. можете пожаліти ухилянтів сонечок - такі гроші від сім'ї відривають... Останню сорочку
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08.07.2025 00:06 Відповісти
Бізнес по-укранські ! Ціла стрілецька дивізія.
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08.07.2025 00:07 Відповісти
 
 