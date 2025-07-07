Три тисячі чоловіків не повернулися з-за кордону за схемою Мінкульту, - Железняк. ВIДЕО
Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування про схему для ухилянтів у Міністерстві культури: 3 тисячі чоловіків виїхали за кордон під виглядом "артистів" і "технічного персоналу" і не повернулись.
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Зазначається, що подібна схема для виїзду чоловікік працює і в ніших міністерствах. Наведена статистика запитів на виїзди по кількох міністерствах за останні два роки:
- Мінкульт написав 6450 листів
- Мінспорт — 5800
- Міносвіти — 4100
- МОЗ — 3700
- Мінагро — 2900.
Частина з випущених за ними чоловіків не повернулась в Україну.
"Свіжий приклад – без 5-ти хвилин премʼєр Юлія Свириденко. Лише в 2025 році Мінекономіки під її керівництвом допомогло виїхати на "аграрні заходи" і не повернутися щонайменше п’ятьом чоловікам", - зазначає Железняк..
Топ коментарі
+11 Галина Гойс #601847
показати весь коментар07.07.2025 22:13 Відповісти Посилання
+6 Пересічний українець #452786
показати весь коментар07.07.2025 22:18 Відповісти Посилання
+6 Borovenko
показати весь коментар07.07.2025 22:22 Відповісти Посилання
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Мінімум половина - на Банкову - 22.500.000 доларів.
Фігня, малувато - треба міністра культури міняти бо дешовка.
Бо людина як шукає провідника, то певно ті 12 - 15 тисяч не останні в неї на дорогу в Європу..
ТД з дуже чесним віцепримєром
Понавідкривали лавочок!
Будуть наприклад внаглу продавати першому ліпшому дипломатичний паспорт або паспорт моряка чи аусвайс сусідньої країни
Як бачите схема Потужна, бізнес на крові успішний.
Аби з такою завзятістю хто керував стратегічним клепанням Магур і Шершнів
П.с. можете пожаліти ухилянтів сонечок - такі гроші від сім'ї відривають... Останню сорочку