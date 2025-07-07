Три тисячі чоловіків не повернулися з-за кордону за схемою Мінкульту, - Железняк. ВIДЕО

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування про схему для ухилянтів у Міністерстві культури: 3 тисячі чоловіків виїхали за кордон під виглядом "артистів" і "технічного персоналу" і не повернулись.

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Зазначається, що подібна схема для виїзду чоловікік працює і в ніших міністерствах. Наведена статистика запитів на виїзди по кількох міністерствах за останні два роки:

Мінкульт написав 6450 листів

Мінспорт — 5800

Міносвіти — 4100

МОЗ — 3700

Мінагро — 2900.

Частина з випущених за ними чоловіків не повернулась в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2024 році 579 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкультури, не повернулися в Україну

"Свіжий приклад – без 5-ти хвилин премʼєр Юлія Свириденко. Лише в 2025 році Мінекономіки під її керівництвом допомогло виїхати на "аграрні заходи" і не повернутися щонайменше п’ятьом чоловікам", - зазначає Железняк..