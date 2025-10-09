МОН: "Навчання не врятує від мобілізації", - університети перевіряють на фіктивних аспірантів

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що навчання не може бути способом ухилення від мобілізації.

Про це сказав заступник міністра Микола Трофименко під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, МОН спільно з Державною службою якості освіти та правоохоронними органами проводить перевірки університетів, де можуть бути зафіксовані порушення, пов’язані з фіктивним навчанням аспірантів.

Під час однієї з перевірок з’ясувалося, що Класичний приватний університет намагався заднім числом внести до ЄДЕБО близько трьох тисяч "аспірантів", аби забезпечити їм відстрочку від мобілізації. Навчальний заклад позбавили ліцензії.

Наразі в Україні навчається близько 15 тисяч аспірантів, з них 4600 вступили цього року. Вступна кампанія до аспірантури триває, а МОН попереджає, що "освіта не є індульгенцією від служби в армії".

