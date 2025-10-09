УКР
Ухилення від мобілізації
1 090 17

МОН: "Навчання не врятує від мобілізації", - університети перевіряють на фіктивних аспірантів

МОН перевіряє університети

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що навчання не може бути способом ухилення від мобілізації.

Про це сказав заступник міністра Микола Трофименко під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, МОН спільно з Державною службою якості освіти та правоохоронними органами проводить перевірки університетів, де можуть бути зафіксовані порушення, пов’язані з фіктивним навчанням аспірантів.



Під час однієї з перевірок з’ясувалося, що Класичний приватний університет намагався заднім числом внести до ЄДЕБО близько трьох тисяч "аспірантів", аби забезпечити їм відстрочку від мобілізації. Навчальний заклад позбавили ліцензії.

Наразі в Україні навчається близько 15 тисяч аспірантів, з них 4600 вступили цього року. Вступна кампанія до аспірантури триває, а МОН попереджає, що "освіта не є індульгенцією від служби в армії".

 

Топ коментарі
+3
В высшем образовании уже недобор 50%, Дальше пойдете как в 90 е на рынок торговать! поверяльщики!
показати весь коментар
09.10.2025 12:57 Відповісти
+1
"Класичний приватний університет" - сама назва вже дорівнює діягнозі. І таких шарашок саме міністерство розплодило силу-силенну. Бо носять.
показати весь коментар
09.10.2025 12:57 Відповісти
+1
В Украине без высшей освити вы не сможете влезть на должность в мисцевому самоврядуванни и держ служби ( не в начальники, а хотя бы в заурядные специалисты.
показати весь коментар
09.10.2025 13:15 Відповісти
Десь було дослідження про середній IQ країн Європи, в Україні виявилось 78. Буде ще нижче.
В США з IQ нижче 70 не беруть в армію, тому що такі люди приносять більше шкоди ніж користі.
показати весь коментар
09.10.2025 13:11 Відповісти
Рівень IQ росте не в університеті
показати весь коментар
09.10.2025 13:12 Відповісти
Вірно. Але, університет дає правильний напрямок розвитку мислення та поведінки в цілому, навіть якщо IQ нижчий. Що дає хоча б якусь базу для підняття того ж iq в майбутньому.
показати весь коментар
09.10.2025 13:25 Відповісти
Вища освіта більшості не потрібна. Поточна система освіти не відповідає реаліям
показати весь коментар
09.10.2025 13:11 Відповісти
більшість людей не працює в самоврядуванні і на держ. службі
показати весь коментар
09.10.2025 13:20 Відповісти
Кроме этого есть еще куча бюджетных установ в Украине, где платят деньги. Даже таможня) Без верхнего образования, вас не возьмут младшим шнырем!
показати весь коментар
09.10.2025 13:23 Відповісти
я розумію вашу думку - тому наголошую на слові "більшості", ба на одного митника або інженера потрібно на порядок більше працівників на виробництві чи у сільському господарстві.
показати весь коментар
09.10.2025 13:27 Відповісти
А вы чего не работаете в сельском хозяйстве Украины? Вопрос риторический.
показати весь коментар
09.10.2025 13:31 Відповісти
В мене є необхідні знання, але мене не брали на вакансію де потрібна була ВО, то була держустанова. І так було кілька разів.
показати весь коментар
09.10.2025 13:26 Відповісти
Сейчас у нас аспирантов будет больше, чем ПТУшников. Страна учёных...
показати весь коментар
09.10.2025 13:09 Відповісти
У країни, з якої половина людей тікає, а половину заганяють на вічну війну - які будуть перспективи у майбутньому?
показати весь коментар
09.10.2025 13:11 Відповісти
А в країни, яка ляже під кацапський чобіт, які перспективи у майбутнє? От у тебе в твоїй ямі ;лднр; які перспективи?
показати весь коментар
09.10.2025 13:28 Відповісти
Треба звикати вчитися в Європі, як всі цивілізовані країни.
показати весь коментар
09.10.2025 13:16 Відповісти
Предлагаю Безуглу назначить смотрящей по аспирантуре. Она отличит учёных от ухилянтов.
показати весь коментар
09.10.2025 13:37 Відповісти
 
 