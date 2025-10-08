Сховався під дитячими речами, щоб виїхати з України: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" на Вінниччині прикордонники виявили 29-річного місцевого жителя, який намагався незаконно виїхати за кордон, сховавшись під речами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, на виїзд з України прибув мікроавтобус Volkswagen, у якому подорожували жінка з чотирма дітьми. Під дитячими речами прикордонники знайшли ще одного пасажира - чоловіка, який виявився головою сімейства.

За даними ДПСУ, він мав усі підстави для законного виїзду, однак не оновив військово-облікові документи й вирішив обійти контроль. За кермом перебував його родич, який і допомагав у спробі перетину.

Порушника повернули назад та склали адмінпротокол. Стосовно водія направлено повідомлення до Нацполіції за статтею 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

