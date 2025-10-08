УКР
1 015 16

Сховався під дитячими речами, щоб виїхати з України: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" на Вінниччині прикордонники виявили 29-річного місцевого жителя, який намагався незаконно виїхати за кордон, сховавшись під речами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, на виїзд з України прибув мікроавтобус Volkswagen, у якому подорожували жінка з чотирма дітьми. Під дитячими речами прикордонники знайшли ще одного пасажира - чоловіка, який виявився головою сімейства.

За даними ДПСУ, він мав усі підстави для законного виїзду, однак не оновив військово-облікові документи й вирішив обійти контроль. За кермом перебував його родич, який і допомагав у спробі перетину.

На кордоні з Молдовою чоловік сховався під дитячими речами, щоб виїхати з України
Фото: ДПСУ

Порушника повернули назад та склали адмінпротокол. Стосовно водія направлено повідомлення до Нацполіції за статтею 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

+6
Якщо говорити правду, то кожна людина в цьому світі має право боротися за своє єдине дане Господом Богом життя. Не всі народжені бути воїнами. Щоб вижити на війні, треба мати характер, фізичну підготовку і просто пацанську вдачу. Якщо цього не має, то бусифікована цивільна людина на фронті і армії фактично труп, або у кращому випадку безнога каліка........
08.10.2025 14:13 Відповісти
+3
Чим він гірше жінок та дітей, які можуть вільно виїжджати? Якщо закривати кордони, то для всіх.
08.10.2025 14:20 Відповісти
+2
Цей мужчина "не сзодан для войни, он создан для любви!" І взагалі він " просто не хочет умирать за зеленского".
08.10.2025 14:02 Відповісти
Слимаковому роду нема переводу.
08.10.2025 13:57 Відповісти
Дураки теж не переводяться.
08.10.2025 14:37 Відповісти
А ви себе до кого з двох відносити?
08.10.2025 14:39 Відповісти
08.10.2025 14:02 Відповісти
08.10.2025 14:13 Відповісти
Так зі всім Вами написаним погоджуюсь, армія повинна вибудовуватись роками як династія, а не руйнуватись на протязі тридцяти років незалежної державності. Але не все в Україні та світі так " однозначно" скрізь при владі знаходяться лицеміри та покручі, якім не тільки армія не потрібна як інструмент захисту національної ідентичності та суверенітету, цім відвертим владним покидькам не потрібна навіть земля як житевий простір. " Твори бардак ми здесь проездом"- гасло ціх можновладних нікчем! Тому я з сарказмом не з засудженням дивлюсь на цього жалюгідного індивідуума планети земля ( ко,мополіта) який хоче зберегти свое і так приречене на рабство життя.
08.10.2025 14:27 Відповісти
08.10.2025 14:20 Відповісти
Ніхто не винен, що в тебе проблеми з жінками.
08.10.2025 14:39 Відповісти
Радий що в тебе нема проблем з мужчінамі, що навіть мій допис тебе зацікавив трофімчик.
08.10.2025 14:42 Відповісти
Скажу по секрету законне право на виїзд мають ВСІ Нема ЗАКОНУ що забороняе, його просто НЕМА!
08.10.2025 14:31 Відповісти
А не скажете "по секрету" - чому ж тоді ніхто не подає до суду за порушення цього права ?
08.10.2025 14:43 Відповісти
Скажу Бо квартал перетворив суд на СПОРТЛОТО! Пішите пісьма
08.10.2025 14:47 Відповісти
 
 