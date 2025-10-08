УКР
$8 тис. за зняття з військового обліку: судитимуть депутата на Тернопільщині за організацію схеми

Депутат допомагав ухилянтам на Тернопільщині. Його судитимуть

Перед судом постане депутат однієї з територіальних громад Тернопільщини, який організував схему незаконного зняття чоловіків з військового обліку, фальсифікуючи медичні документи.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутат підшукував військовозобов’язаних, які хотіли уникнути мобілізації. Він обіцяв домовитися з працівниками Територіального центру комплектування для надання їм сфальсифікованих документів. Надалі за відпрацьованою схемою ТЦК мав видавати липові медичні довідки про непридатність до служби та на їх підставі незаконно знімати чоловіків з обліку", - йдеться в повідомленні.

Вартість "послуг" становила від 8 до 10 тис. доларів США.

Депутата було затримано на гарячому у червні 2025 року під час отримання частини грошей - 4,5 тисячі доларів США від одного з "клієнтів".

Його судитимуть за одержання неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішення. Депутату загрожує до 5 років позбавленя волі.

А інші схематозники "пішли в ліс"?
08.10.2025 13:10 Відповісти
Оті журналісти... Вам що зняття, що виключення - один хрін. Зняти можна і безплатно: пішов у ЗСУ - всьо, знятий.
08.10.2025 13:27 Відповісти
Якщо не скинути зелену кліку все так і триватиме далі, бідні або чесні воюють, мовчки вмирають, трохи заможніші і хитріші косять або біжать звідси, кліка і пани жирують,
... Контрольний вечірній ролик ніпрощо, чергове турне гундоса і так з дня в день, з року в рік.
08.10.2025 13:30 Відповісти
Безкарність від привладних схематозників з Урядового кварталу щодо покарання крупи-борисова-мудя-міндіча та їх прослідовників, завдає ЩОДЕННОЇ шкоди Національним інтересам України та допомагає ******!!
ГПУ з РНБОУ, СБУ МВС з тітушками з профільних вишів, НАЦПол…., зайняті «санкційним перегонами», проти Порошенка та інших Патріотів України!!
08.10.2025 13:52 Відповісти
Не може такого бути.
08.10.2025 14:09 Відповісти
 
 