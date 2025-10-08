$8 тис. за зняття з військового обліку: судитимуть депутата на Тернопільщині за організацію схеми
Перед судом постане депутат однієї з територіальних громад Тернопільщини, який організував схему незаконного зняття чоловіків з військового обліку, фальсифікуючи медичні документи.
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Депутат підшукував військовозобов’язаних, які хотіли уникнути мобілізації. Він обіцяв домовитися з працівниками Територіального центру комплектування для надання їм сфальсифікованих документів. Надалі за відпрацьованою схемою ТЦК мав видавати липові медичні довідки про непридатність до служби та на їх підставі незаконно знімати чоловіків з обліку", - йдеться в повідомленні.
Вартість "послуг" становила від 8 до 10 тис. доларів США.
Депутата було затримано на гарячому у червні 2025 року під час отримання частини грошей - 4,5 тисячі доларів США від одного з "клієнтів".
Його судитимуть за одержання неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішення. Депутату загрожує до 5 років позбавленя волі.
