УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9799 відвідувачів онлайн
Новини Фото Державна зрада Затримання російських пособників Ліквідація колаборантів і зрадників
124 2

ДБР розслідує 2780 справ проти зрадників і колаборантів - 1300 обвинувальних актів вже у судах. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють із ворогом.

Від початку повномасштабного вторгнення росії слідчі ДБР розслідують 2 780 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави. Зокрема, 1 895 проваджень стосуються державної зради, 696 - колабораційної діяльності, 46 - пособництва державі-агресору та інших злочинів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Станом на початок жовтня 2025 року 1 519 особам повідомлено про підозру, 515 — оголошено в розшук, 1 351 особу перевіряють на причетність до зради, а 1 301 обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Серед останніх результатів — реальні тюремні вироки для перебіжчиків, які перейшли на бік ворога, та колаборантів, що добровільно служили окупаційним адміністраціям. Зокрема, 15 років ув’язнення отримав колишній працівник колонії на Херсонщині, який служив окупантам, довічне ув’язнення — ексголова Генічеського райсуду, 8 років — колаборантка, що працювала на ворога на Херсонщині.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі


ДДБР
дбр

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито інспектора СІЗО з Миколаївщини, який закликав росіян до вбивств українських захисників, - ДБР. ФОТО

Автор: 

колабораціонізм (1204) ДБР (3763)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отакої!
а, де ж набу?
де звіт про переможну роботу з виявленням мародерів?
показати весь коментар
07.10.2025 16:41 Відповісти
"1300 обвинувачувальних актів вже в судах".Залишилось лише затягнути в ті суди самих колаборантів та зрадників.Бо судити самі акти якось невдобно...
показати весь коментар
07.10.2025 17:10 Відповісти
 
 