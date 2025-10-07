ДБР розслідує 2780 справ проти зрадників і колаборантів - 1300 обвинувальних актів вже у судах. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють із ворогом.

Від початку повномасштабного вторгнення росії слідчі ДБР розслідують 2 780 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави. Зокрема, 1 895 проваджень стосуються державної зради, 696 - колабораційної діяльності, 46 - пособництва державі-агресору та інших злочинів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Станом на початок жовтня 2025 року 1 519 особам повідомлено про підозру, 515 — оголошено в розшук, 1 351 особу перевіряють на причетність до зради, а 1 301 обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Серед останніх результатів — реальні тюремні вироки для перебіжчиків, які перейшли на бік ворога, та колаборантів, що добровільно служили окупаційним адміністраціям. Зокрема, 15 років ув’язнення отримав колишній працівник колонії на Херсонщині, який служив окупантам, довічне ув’язнення — ексголова Генічеського райсуду, 8 років — колаборантка, що працювала на ворога на Херсонщині.

