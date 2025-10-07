ГБР расследует 2780 дел против предателей и коллаборантов - 1300 обвинительных актов уже в судах. ИНФОГРАФИКА
Государственное бюро расследований системно разоблачает лиц, которые предали Украину или сотрудничают с врагом.
С начала полномасштабного вторжения России следователи ГБР расследуют 2 780 уголовных производств о преступлениях против национальной безопасности государства. В частности, 1 895 производств касаются государственной измены, 696 - коллаборационной деятельности, 46 - пособничества государству-агрессору и других преступлений, сообщает Цензор.НЕТ.
По состоянию на начало октября 2025 года 1 519 лицам сообщено о подозрении, 515 - объявлены в розыск, 1 351 человек проверяют на причастность к измене, а 1 301 обвинительный акт уже направлен в суд.
Среди последних результатов - реальные тюремные приговоры для перебежчиков, которые перешли на сторону врага, и коллаборационистов, добровольно служивших оккупационным администрациям. В частности, 15 лет заключения получил бывший работник колонии на Херсонщине, который служил оккупантам, пожизненное заключение - экс-глава Генического райсуда, 8 лет - коллаборационистка, работавшая на врага на Херсонщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а, де ж набу?
де звіт про переможну роботу з виявленням мародерів?